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Материалы по теме:

Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

В суд Железнодорожного района Самары передали уголовное дело в отношении местного жителя. По версии следствия, 1 марта в здании ОП № 5 У МВД России по Самаре этот человек попытался передать силовику 200 тысяч рублей — часть взятки в 400 
9 октября 2018, 03:12
Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста

Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста

В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, 
9 октября 2018, 02:43
В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела

В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, подозреваемый скрыл 
9 октября 2018, 02:21
В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей

В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей

В дежурную часть в Тольятти обратился администратор магазина на улице Мира. Он рассказал, что двое молодых людей похитили из торговой точки алкоголь на 30 тысяч рублей. Злоумышленники разбили стеклянную дверь супермаркета и вынесли оттуда свою добычу.

Подозреваемые попали на 
9 октября 2018, 01:21
В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду

В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду

В областной столице объявлен аукцион по поиску подрядчика, который приведет в порядок все дорожки и тротуары в Ботаническом саду. Победителя торгов обяжут убрать существующее асфальтовое покрытие тропинок, бортовые камни. Затем ему придется положить выравнивающий слой оснований из песка, щебня и 
9 октября 2018, 12:55
В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе

В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе

В ночь на понедельник, 8 октября, в 01:47 дежурный Центра управления в кризисных ситуациях получил сообщение о пожаре в Куйбышевском районе областной столицы. На Южном шоссе горел пивной павильон, огонь захватил территорию в 200 кв.м. На место происшествия выехали 33 
8 октября 2018, 10:18
«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного 
8 октября 2018, 09:18
Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон

Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон

В ночь на пятницу, 5 октября, в Самаре произошел пожар на улице Георгия Димитрова в Кировском районе. Сигнал о возгорании поступил в 02:55. Оказалось, что там загорелся торговый павильон на площади в один квадратный метр. На тушение пожара выехали 11 
5 октября 2018, 02:58
В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

Накануне вечером, 4 октября, стало известно о пожаре на Аэропортовском шоссе в Кировском районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 20:06. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на площади 50 кв.м. горели домашние вещи в гараже, пламя задело автомобиль. 
5 октября 2018, 10:31
В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В четверг, 4 октября, произошел пожар на электроподстанции, расположенной на улице Образцовской в Сызрани. Сигнал о ЧП поступил на телефон дежурного в 13:25. На место событий выехали 11 человек и три единицы техники. Оказалось, что горело трансформаторное масло в помещении 
4 октября 2018, 05:05
В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн 
3 октября 2018, 10:12
Ночью в Самаре сгорели торговые павильоны на Георгия Димитрова

Ночью в Самаре сгорели торговые павильоны на Георгия Димитрова

В среду ночью, 5 сентября в Кировском районе Самары вспыхнули торговые павильоны на улице Георгия Димитрова. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 03:30. На место событий  отправились 10 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Оказалось, что 
5 сентября 2018, 09:45
Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных

Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных

В четверг рано утром, 23 августа, был большой пожар на проспекте Кирова в Самаре. В 05:54 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях рассказали, что горит заброшенное здание. На место происшествия отправились 59 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 16 единиц 
23 августа 2018, 09:21
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