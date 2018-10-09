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Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей
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9 октября 2018, 03:12
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Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста
В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, …
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9 октября 2018, 02:43
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В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, подозреваемый скрыл …
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9 октября 2018, 02:21
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В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей
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9 октября 2018, 01:21
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В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду
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9 октября 2018, 12:55
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В Самаре 33 человека тушили пивной павильон на Южном шоссе
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8 октября 2018, 10:18
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«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка
В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного …
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8 октября 2018, 09:18
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Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон
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5 октября 2018, 02:58
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В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе
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5 октября 2018, 10:31
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В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции
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4 октября 2018, 05:05
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В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена
Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн …
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3 октября 2018, 10:12
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Ночью в Самаре сгорели торговые павильоны на Георгия Димитрова
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5 сентября 2018, 09:45
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Заброшенный дом на проспекте Кирова в Самаре тушили 59 пожарных
В четверг рано утром, 23 августа, был большой пожар на проспекте Кирова в Самаре. В 05:54 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях рассказали, что горит заброшенное здание. На место происшествия отправились 59 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 16 единиц …
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23 августа 2018, 09:21