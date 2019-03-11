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«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега
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11 марта 2019, 11:07
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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев
Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.
В ночь на …
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11 марта 2019, 09:11
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30 тысяч самарцев отмечали Масленицу на площади Куйбышева
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11 марта 2019, 08:45
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Больше 100 человек тушили пожар на Новокуйбышевском НПЗ
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10 марта 2019, 08:59
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Жирное ЧП: В Самаре «едва не сгорел» ресторан Paffos light в ТЦ «Русь»
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9 марта 2019, 02:44
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В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны
В среду, 6 марта, произошел пожар в производственном здании Минобороны в Самаре. Возгорание случилось на улице Ново-Урицкой, его площадь составила 150 кв.м. Источник находился на втором этаже, сообщает ren.tv. Известно, что две комнаты в нежилом строении загорелись около 20:00.
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7 марта 2019, 08:21
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В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении
Во вторник вечером в областной столице тушили пожар в Советском районе. На улице Профильной возникло возгорание в производственном помещении. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу «1-БИС» и провели разведку, выяснилось, что в задымленном здании горит растворитель …
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6 марта 2019, 08:23
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Вернут ли уличную торговлю в России?
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13 февраля 2019, 12:30
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Сызранский бизнесмен «попал на деньги» за торговлю «левыми» Лунтиками
Предприниматель из Сызрани попал под суд за попытку заработать денег на популярном мультгерое. К служителям Фемиды обратились представители студии «Мельница», которая обладает исключительными правами на персонажа Лунтика. Оказалось, что бизнесмен торговал контрафактными куклами в виде этого героя. Кроме того, на …
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8 февраля 2019, 02:16
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"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
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24 января 2019, 09:33
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В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой
Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой.
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25 декабря 2018, 11:21
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Смартфон загорелся в руках у 11-летней девочки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в руках одиннадцатилетней девочки самопроизвольно загорелся смартфон. Об этом рассказали региональные информагентства со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
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29 июня 2017, 11:19
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В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека
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19 декабря 2016, 03:04
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В Самаре на возгорание в школе №21 отправили 43 пожарных
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9 ноября 2016, 11:54
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На трассе Ульяновск - Цивильск на полном ходу загорелась грузовая "Газель"
На ульяновской трассе чрезвычайное происшествие – на полном ходу полыхнула грузовая "Газель". Сообщение об этом распространило региональное ГУ МЧС. Пламя повредило кабину и моторный отсек транспортного средства. Уже установлена причина произошедшего – разгерметизация топливной системы. Авто воспламенилось в процессе движения, …
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13 апреля 2016, 05:45
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