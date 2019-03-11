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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега

«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега

В воскресенье, 10 марта, жители дома № 110 по улице Молодогвардейской в Самарском районе областной столицы испытали шок и оказались буквально в снежной ловушке. Примерно в 18:00 с крыши жилой двухэтажки обрушилась огромная глыба из снега и льда и перегородила 
11 марта 2019, 11:07
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.

В ночь на 
11 марта 2019, 09:11
30 тысяч самарцев отмечали Масленицу на площади Куйбышева

30 тысяч самарцев отмечали Масленицу на площади Куйбышева

В воскресенье, 10 марта, на площадь Куйбышева в Самаре пришли более 30 тысяч горожан. По традиции в этот день здесь провожали зиму и отмечали окончание масленичной недели. Народные гуляния прошли во всех районах города.

На площади Куйбышева работали тематические 
11 марта 2019, 08:45
Больше 100 человек тушили пожар на Новокуйбышевском НПЗ

Больше 100 человек тушили пожар на Новокуйбышевском НПЗ

10 марта стало известно о ЧП на предприятии в Самарской области. В 17:07 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре на Новокуйбышевском НПЗ. В результате прогара змеевика в объеме печи, произошло возгорание внутри ее корпуса.

В тушении огня принимали участие 

10 марта 2019, 08:59
Жирное ЧП: В Самаре «едва не сгорел» ресторан Paffos light в ТЦ «Русь»

Жирное ЧП: В Самаре «едва не сгорел» ресторан Paffos light в ТЦ «Русь»

Сегодня, 9 марта, днем в Самаре в одном из развлекательных учреждений произошло задымление. В ресторане Paffos light на Московском шоссе задымились жировые отложения, передает ГУ МЧС по Самарской области. В ведомстве отмечают, что горения не было. На место выехали пожарные, 
9 марта 2019, 02:44
В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны

В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны

В среду, 6 марта, произошел пожар в производственном здании Минобороны в Самаре. Возгорание случилось на улице Ново-Урицкой, его площадь составила 150 кв.м. Источник находился на втором этаже, сообщает ren.tv. Известно, что две комнаты в нежилом строении загорелись около 20:00. 
7 марта 2019, 08:21
В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении

В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении

Во вторник вечером в областной столице тушили пожар в Советском районе. На улице Профильной возникло возгорание в производственном помещении. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу «1-БИС» и провели разведку, выяснилось, что в задымленном здании горит растворитель 
6 марта 2019, 08:23
Вернут ли уличную торговлю в России?

Вернут ли уличную торговлю в России?

80% ИП в Самарской области занимаются мелкой розничной торговлей.
13 февраля 2019, 12:30
Сызранский бизнесмен «попал на деньги» за торговлю «левыми» Лунтиками

Сызранский бизнесмен «попал на деньги» за торговлю «левыми» Лунтиками

Предприниматель из Сызрани попал под суд за попытку заработать денег на популярном мультгерое. К служителям Фемиды обратились представители студии «Мельница», которая обладает исключительными правами на персонажа Лунтика. Оказалось, что бизнесмен торговал контрафактными куклами в виде этого героя. Кроме того, на 
8 февраля 2019, 02:16

"Московский" пытаются признать банкротом

ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые 
24 января 2019, 09:33
В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой. 
 
- В Самарской области в рамках профилактической работы проводятся рейды совместно с администрациями, сотрудниками полиции 
25 декабря 2018, 11:21
Смартфон загорелся в руках у 11-летней девочки в Екатеринбурге

Смартфон загорелся в руках у 11-летней девочки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в руках одиннадцатилетней девочки самопроизвольно загорелся смартфон. Об этом рассказали региональные информагентства со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
В результате чрезвычайного происшествия школьница получила термический ожог. По факту произошедшего в настоящее время проводится доследственная 

29 июня 2017, 11:19
В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

Возгорание произошло сегодня в четвертом часу утра в Ленинском районе Самары. На ул. Арцыбушевской, 90 и 92, загорелась кровля частного дома, а также воспламенился еще один двухэтажный частный дом с надворными постройками.
Пламя распространилось на площади в 250 кв. м. 

19 декабря 2016, 03:04
В Самаре на возгорание в школе №21 отправили 43 пожарных

В Самаре на возгорание в школе №21 отправили 43 пожарных

Во вторник, 8 ноября, в МЧС поступила информация о возгорании в самарской школе №21. Она расположена на улице Силаева в Куйбышевском районе. В 20 часов 55 минут в методическом кабинете загорелась бытовая техника, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По 

9 ноября 2016, 11:54
На трассе Ульяновск - Цивильск на полном ходу загорелась грузовая

На трассе Ульяновск - Цивильск на полном ходу загорелась грузовая "Газель"

На ульяновской трассе чрезвычайное происшествие – на полном ходу полыхнула грузовая "Газель". Сообщение об этом распространило региональное ГУ МЧС. Пламя повредило кабину и моторный отсек транспортного средства. Уже установлена причина произошедшего – разгерметизация топливной системы. Авто воспламенилось в процессе движения, 
13 апреля 2016, 05:45
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