30 тысяч самарцев отмечали Масленицу на площади Куйбышева



На площади Куйбышева работали тематические … В воскресенье, 10 марта, на площадь Куйбышева в Самаре пришли более 30 тысяч горожан. По традиции в этот день здесь провожали зиму и отмечали окончание масленичной недели. Народные гуляния прошли во всех районах города.На площади Куйбышева работали тематические