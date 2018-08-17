Блогер пожаловался на пугающую закрытость Сбербанка … Анна Афанасьева жалуется в "Фейсбуке" на пугающую закрытость Сбербанка. "Он ни с того ни с сего решил заблокировать мою карту, - удивляется девушка. - Причём я узнала об этом не от сотрудника Сбера и не из СМС (мобильный банк