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Юный гений из Ташкента будет дирижировать Молодежным оркестром в Самаре
22 августа в Самарской филармонии состоится концерт Молодёжного симфонического оркестра Поволжья. Начало в 18:30. Этот коллектив - уникальный сессионный оркестр, собранный из 82 молодых музыкантов России, Узбекистана, Донецка, Луганска и Сирии. В единственном концерте 22 августа он представит симфоническую программу …
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17 августа 2018, 10:56
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Посетителей и работников ТЦ «Апрель» эвакуировали в Тольятти
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17 августа 2018, 08:55
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Блогер пожаловался на пугающую закрытость Сбербанка
Анна Афанасьева жалуется в "Фейсбуке" на пугающую закрытость Сбербанка. "Он ни с того ни с сего решил заблокировать мою карту, - удивляется девушка. - Причём я узнала об этом не от сотрудника Сбера и не из СМС (мобильный банк …
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17 августа 2018, 08:31
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В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!
Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно …
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17 августа 2018, 08:23
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Водитель иномарки врезался в КАМАЗ в Новокуйбышевске
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15 августа 2018, 01:21
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Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре
Во вторник, 14 августа, в областной столице произошла авария, в которой погиб пешеход. По словам очевидцев, в 20:40 около дома № 115 по проспекту Юных Пионеров пешеход попал под колеса инкассаторского автомобиля. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.
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15 августа 2018, 08:22
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На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки
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14 августа 2018, 12:21
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В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию
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14 августа 2018, 11:30