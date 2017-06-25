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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

12-летний мальчик погиб в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

Сегодня, 24 июня, на федеральной трассе «М-5 Урал» неподалеку от села Печерское Сызранского района произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet и Toyota, сообщает ГУ МВД о Самарской области.

По версии полиции, примерно в 04:30 на 922 км М-5 водитель 
24 июня 2017, 01:41
Жуткое ДТП с «КамАЗом» на самарской трассе, есть жертвы

Жуткое ДТП с «КамАЗом» на самарской трассе, есть жертвы

В четверг, 22 июня, на трассе Самара – Бугуруслан произошло смертельное ДТП. Иномарка Kia выехала на встерчку и столкнулась с «КамАЗом». В ДТП погибли двое пассажиров легковушки – мужчины 41 и 48 лет. Управлял машиной 22-летний водитель, получивший права три 
23 июня 2017, 04:19
В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки

В Тольятти завалило Южное шоссе: из фуры вывалились пеноблоки

В Тольятти  на Южном шоссе произошло ДТП с участием фуры. По словам очевидцев, в пятницу, 23 июня, прямо из кузова большегруза начали выпадать пеноблоки. Это случилось прямо напротив вазовской медсанчасти. Легковым машинам пришлось уворачиваться от падающих стройматериалов.

«На Южном 
23 июня 2017, 11:51
В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В Самаре автобусы блокировали движение трамваев по Ново-Вокзальной

В четверг, 22 июня, в Самаре на улице Ново-Вокзальной перекрыли движение трамваев. Причина – ДТП на рельсах. На перекрестке с улицей Стара-Загорой столкнулись два автобуса и внедорожник. Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Участниками аварии стали «Шевроле Нива», маршрутка и 

22 июня 2017, 05:13
В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре состоится выездное совещание в районе опасного пересечения Заводского шоссе с улицей XXII Партсъезда, у рынка «Норд».
 
Об этом сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» заявил начальник отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Роман Саидов. По его 
19 мая 2017, 03:55
В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной

В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной

Сегодня, 16 мая, ночью в Автозаводском районе Автограда под колесами автомобиля пострадали два пешехода. Наезд допустил водитель такси «999 999».

Как пишут «Происшествия Тольятти», примерно в 3:45 49-летний водитель на «Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Ленинского 
16 мая 2017, 06:55
Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Инцидент произошел в субботу, 13 мая, около 13:00. Как пишет портал «КТВ Луч», в районе дома №20 по улице 2-я Гончарная 42-летний автомобилист наехал на ногу 30-летней девушке.
 
Мужчина решил сдать назад. Однако он не убедился в безопасности данного 

15 мая 2017, 11:03
Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал 

9 мая 2017, 09:44
В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на проспекте Кирова автомобиль сбил ребенка, информирует ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель на автомобиле Kia двигался по проспекту Кирова от улицы Вольской в сторону Свободы. В пути 

1 мая 2017, 08:29
В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

Сегодня, 11 апреля, около 13:00 в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 38-летний водитель двигался на грузовике МАЗ от проезда Мальцева в сторону улицы XXII 
11 апреля 2017, 11:04
В Тольятти разбился насмерть мотоциклист, есть фото

В Тольятти разбился насмерть мотоциклист, есть фото

Сегодня, 11 июня, примерно в 14:40 на улице Мичурина в Тольятти мотоциклист столкнулся с Honda Accord. Как передают в «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», «скорая помощь» ехала на вызов 20 минут, за это время человек скончался.
 
Комментаторы пишут, что 
11 июня 2016, 04:13
В Самарской области задержан виновник страшного ДТП на дороге Димитровград - Тольятти

В Самарской области задержан виновник страшного ДТП на дороге Димитровград - Тольятти

В Самарской области сотрудниками полиции задержан водитель, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. От полученных травм она скончалась на месте.

Напомним, трагическое происшествие произошло во вторник, 26 января, в 7 часов утра на автотрассе Димитровград – 
27 января 2016, 09:45
Новости самарских блогов: границы села Яицкое переместили в «Южный город»

Новости самарских блогов: границы села Яицкое переместили в «Южный город»

Историю с переносом границ села Яицкое рассказывает блогер Евгений Курдов. В своем посте он пишет о том, что раньше указатели начала и конца населенного пункта находились ровно напротив друг друга.

Когда началось строительство нового микрорайона, то табличка, установленная справа 
25 сентября 2014, 04:39
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