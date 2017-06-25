Вчера, 24 июня, около 23 часов на 3-м километре Обводной дороги Самары произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии сотрудников полиции, возле села Яицкое автомобиль «Рено Дастер» под управлением 28-летнего водителя сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.
На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала смерть 27-летнего пострадавшего.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.
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