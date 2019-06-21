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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Материалы по теме:

К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники 
21 июня 2019, 01:39
Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

В пятницу, 21 июня, в районе дома № 123 по улице Нагорной во время гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода. Сотрудники «ПТС» отключили подачу воды, выставили ограждения. Сейчас они ликвидируют коммунальную аварию. По словам местных жителей в соцсетях, там забил коммунальный 
21 июня 2019, 12:09
Главой Шигонского района стал Сергей Строев

Главой Шигонского района стал Сергей Строев

В пятницу, 21 июня, главной Шигонского района был выбран Сергей Строев. Собрание представителей муниципального района рассмотрело кандидатуры, представленные конкурсной комиссией, и единогласно проголосовало за этого претендента. Карьера Сергея Строева началась в 1986 году в колхозе «Заветы Ильича». В дальнейшем он 
21 июня 2019, 11:44
Китаец выжил после того, как оконная рама рухнула ему на голову с 19-го этажа

Китаец выжил после того, как оконная рама рухнула ему на голову с 19-го этажа

17 июня в китайской провинции Шаньдун произошло ЧП. Местный житель шел вдоль одного из домов, когда неожиданно ему на голову рухнула оконная рама из алюминиевого сплава. Отмечается, что рама упала с высоты 19-го этажа.

Как только все случилось, к 
21 июня 2019, 10:56
Улица Куйбышева будет пешеходной, но лишь по особым случаям

Улица Куйбышева будет пешеходной, но лишь по особым случаям

Улица Куйбышева в Самаре снова сможет превращаться пешеходную зону. На днях исполняющий обязанности губернатора Самарской области Виктор Кудряшов подписал соответствующие документы. Теперь перекрывать проезжую часть улицы Куйбышева будут при проведении спортивных или культурно-массовых мероприятий, тех же фестивалей, пишет 63.ru. 
21 июня 2019, 10:50
Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

В четверг, 20 июня, спасатели из Сызрани выручили молодого человека. В 12:25 сотрудники оперативной службы увидели на пляже № 1, что один из отдыхающих начал тонуть. Спасатели вытащили уже ушедшего под воду парня на берег. Как рассказали в Поисково-спасательной службе 
21 июня 2019, 09:02
Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
В Тольятти тушили ангар на Южном шоссе

В Тольятти тушили ангар на Южном шоссе

В пятницу во второй половине дня,14 июня, начался пожар на Южном шоссе в Автозаводском районе Тольятти. По словам очевидцев, в помещении находился цех по пошивке ковров. В 16:15 дежурным оперативной службы сообщили о возгорании, через три минуты был объявлен повышенный 
14 июня 2019, 09:00
В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В четверг, 13 июня, возник пожар на Заводском шоссе в Самаре. По словам очевидцев, горел склад макулатуры. В региональном ГУ МЧС уточнили, что дежурному сообщили о возгорании в 10:25. В здании №14а по Заводскому шоссе горела типографическая продукция на площади 
13 июня 2019, 12:56
Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в 
12 июня 2019, 10:21
Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.

- Площадь уточняется, угрозы населенному пункту нет, - отметили в ведомстве. На место происшествия выехали 24 человека, которые используют 6 единиц техники. 
12 июня 2019, 06:53
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