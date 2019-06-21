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К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»
Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники …
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21 июня 2019, 01:39
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Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод
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21 июня 2019, 12:09
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Главой Шигонского района стал Сергей Строев
В пятницу, 21 июня, главной Шигонского района был выбран Сергей Строев. Собрание представителей муниципального района рассмотрело кандидатуры, представленные конкурсной комиссией, и единогласно проголосовало за этого претендента. Карьера Сергея Строева началась в 1986 году в колхозе «Заветы Ильича». В дальнейшем он …
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21 июня 2019, 11:44
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Китаец выжил после того, как оконная рама рухнула ему на голову с 19-го этажа
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21 июня 2019, 10:56
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Улица Куйбышева будет пешеходной, но лишь по особым случаям
Улица Куйбышева в Самаре снова сможет превращаться пешеходную зону. На днях исполняющий обязанности губернатора Самарской области Виктор Кудряшов подписал соответствующие документы. Теперь перекрывать проезжую часть улицы Куйбышева будут при проведении спортивных или культурно-массовых мероприятий, тех же фестивалей, пишет 63.ru. …
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21 июня 2019, 10:50
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Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего
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21 июня 2019, 09:02
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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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В Тольятти тушили ангар на Южном шоссе
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14 июня 2019, 09:00
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В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина
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13 июня 2019, 12:56
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Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек
Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в …
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12 июня 2019, 10:21
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Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека
Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.
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12 июня 2019, 06:53
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