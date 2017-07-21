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Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля
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21 июля 2017, 09:01
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Алма-Атинскую перекрывают
В Самаре с 21 июля перекрывают улицу Алма-Атинскую. Движение транспорта ограничат на 200-метровом участке от улицы Енисейской в направлении Черемшанской. Это связано с проведением ремонта тепловых сетей. Там также будут проведены работы по благоустройству участка.
«Ограничение движение вводится для обеспечения …
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21 июля 2017, 07:09
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Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?
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20 июля 2017, 01:06
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Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня
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20 июля 2017, 06:00
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Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком
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24 апреля 2017, 02:35
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Дорога в Самару стала опасней
Блогер Алексей Перезнатнов показал, как проходит ремонт Южного моста в Самаре. "Сейчас на мосту уже перекрыли два ряда. Частично сняли парапет на пешеходке. Поставили временные разделительные столбики и знаки "Пешеходный переход" перед въездом на мост со стороны города. Установили …
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19 апреля 2017, 06:03
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В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба
Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что ограничение движения по Южном мосту может принести некоторые неудобства для самарцев в плане их пищевого рациона. "Во-первых, теперь горожане на время работ будут отрезаны от "ашановского" хлеба, испеченного в ТРК "Амбар". Во-вторых, тот же …
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14 апреля 2017, 09:37
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В Самару не проехать: затор на Кировском мосту
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13 апреля 2017, 11:45