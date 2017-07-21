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Бункер S

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Материалы по теме:

Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

В Самаре со среды, 26 июля, изменится схема движения на участке Московского шоссе в районе улицы Луначарского. Как уже сообщала «ТЕРРА», там строят новую транспортную развязку.

Движение по направлению «в город» на участке магистрали от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
21 июля 2017, 09:01
Алма-Атинскую перекрывают

Алма-Атинскую перекрывают

В Самаре с 21 июля перекрывают улицу Алма-Атинскую. Движение транспорта ограничат на 200-метровом участке от улицы Енисейской в направлении Черемшанской. Это связано с проведением ремонта тепловых сетей. Там также будут проведены работы по благоустройству участка.
«Ограничение движение вводится для обеспечения 
21 июля 2017, 07:09
Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Завершить ремонт на трассе Волжский – Курумоч - «Урал» под Самарой планируют через месяц. Рабочие уже уложили верхний слой асфальтового покрытия.  Протяженность дороги – почти четыре километра. Она является частью гостевого маршрута ЧМ-2018. По ней болельщики будут добираться из аэропорта 

20 июля 2017, 01:06
Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

В четверг, 20 июля, в Самаре откроют новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, сообщили в областном правительстве. Сначала транспорт пустят по направлению «из города». С 22 июля будет открыто движение  «в город».

«При этом для проведения работ будет 

20 июля 2017, 06:00
Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком

Сообщение об обрушении Южного моста оказалось фейком

В ГУ МВД России по Самарской области опровергли информацию о ДТП на Южном мосту. В понедельник, 24 апреля, в социальных сетях в пабликах, посвященных Самаре и Новокуйбышевску, появились сообщения, что Южный мост якобы обрушился и с него упал пассажирский микроавтобус. 

24 апреля 2017, 02:35
Дорога в Самару стала опасней

Дорога в Самару стала опасней

Блогер Алексей Перезнатнов показал, как проходит ремонт Южного моста в Самаре. "Сейчас на мосту уже перекрыли два ряда. Частично сняли парапет на пешеходке. Поставили временные разделительные столбики и знаки "Пешеходный переход" перед въездом на мост со стороны города. Установили 
19 апреля 2017, 06:03
В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что ограничение движения по Южном мосту может принести некоторые неудобства для самарцев в плане их пищевого рациона. "Во-первых, теперь горожане на время работ будут отрезаны от "ашановского" хлеба, испеченного в ТРК "Амбар". Во-вторых, тот же 
14 апреля 2017, 09:37
В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

Самарские автомобилисты сообщили в социальных сетях о заторе на въезде в Самару по Кировскому мосту. Очевидцы опубликовали фото.

«На Кировском мосту пробка. Движение стоит по направлению в областной центр. В связи с ремонтом Южного моста, автолюбители решили ехать в 
13 апреля 2017, 11:45
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