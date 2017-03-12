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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 декабря, в Советском районе произошло очередное пьяное ДТП. Как пишут в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», авария случилась на пересечении улицы Советской Армии и переулка Карякина. По словам 
25 декабря 2016, 04:48
На улицах Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре сделают ливневку

На улицах Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре сделают ливневку

Мэрия Самары объявила тендер на выполнение предпроектных работ по обеспечению ливневой канализацией территорий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-й просеки. Цена контракта - 3,5 млн рублей.

Подрядчику предстоит собрать исходные сведения о нагрузках на инженерную инфраструктуру, провести геодезические, 

27 сентября 2016, 01:28
В Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ерошевского

В Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ерошевского

Сегодня, 9 июня, в Самаре планируют ограничить движение транспорта по двум улицам – на ул. Советской Армии (от ул. Промышленности до ул. Стандартной) и на ул. Ерошевского (от ул. Маломосковской до ул. Гая). Информация об этом размещена на портале «Транспортный 

9 июня 2016, 05:24
Переплывшую Волгу лосиху снова заметили в Самаре в районе ул. Советской Армии

Переплывшую Волгу лосиху снова заметили в Самаре в районе ул. Советской Армии

Сегодня, 18 мая, самарцы видели животное в районе улицы Советской Армии. Пользователи соцсетей предполагают, что это может быть мама лосенка, которого вчера нашли в овражке в районе «МТЛ Арены».

Скорее всего, животные приплыли по Волге с другого берега. 
18 мая 2016, 11:07
В Самаре у поселка Кряж ушел под землю КамАЗ

В Самаре у поселка Кряж ушел под землю КамАЗ

Сегодня, 14 мая, около 18:00 на пересечении Пугачевского тракта и Кряжского шоссе произошло чрезвычайное происшествие. Как пишет "ПроГородСамара", там наполовину провалился под землю автомобиль КамАЗ.
 
По словам очевидцев, грузовик двигался слишком близко к обочине. В одном из мест, по 
14 мая 2015, 08:50
ГИБДД может закрыть в Самаре движение по трем аварийным улицам

ГИБДД может закрыть в Самаре движение по трем аварийным улицам

Госавтоинспекция в ближайшие сутки может полностью закрыть движение всех видов транспорта по самарским улицам Воронежской, Александра Матросова и Калинина. Причина - повышенная аварийность, вызванная разрушенным дорожным покрытием.

Контрольные проверки начались с приходом температурных плюсов. По мнению автолюбителей, именно качество самарских дорог 

3 апреля 2014, 04:44
В Самаре третий год продолжается спор из-за бомбоубежища под заводом «Кока-Колы»

В Самаре третий год продолжается спор из-за бомбоубежища под заводом «Кока-Колы»

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа отправил на новое рассмотрение иск самарского завода «Кока-Кола» об обязании областного Росимущества предоставить в собственность земельный участок площадью около 29 тысяч квадратных метров. Производитель безалкогольных напитков пытается получить права на территорию под своими производственными корпусами. 

7 марта 2014, 04:21
В Самаре Росимущество продолжает судиться с компанией

В Самаре Росимущество продолжает судиться с компанией "Кока-Кола"

Как сообщает российское агентство правовой и судебной информации, ведомство подало кассационную жалобу на решение областного арбитража, обязавшего предоставить в собственность ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" земельный участок площадью около 29 тысяч квадратных метров, расположенный в Самаре. Напомним, производитель безалкогольных напитков пытается 

26 декабря 2013, 05:10
Уходим под землю?

Уходим под землю?

В Самаре под землю ушел очередной автомобиль. Это произошло в воскресенье, в 9 часов 45 минут, когда между домами 208 и 210 по проспекту Кирова внезапно начал расползаться асфальт. В считанные минуты образовалась огромная яма, в которую и провалилась припаркованная 

29 апреля 2013, 11:24
Росимущество снова проиграло

Росимущество снова проиграло "Кока-Коле" бомбоубежище в Самаре

Региональное управление Росимущества проиграло второй суд с компанией "Кока-Кола" за бомбоубежище и 8 гектаров земли, которые расположены на территории завода в Самаре. Как сообщала телерадиокомпания "ТЕРРА", "Кока-Кола" купила имущество в 1996 году у завода "Шар". Вместе с землей и цехами 

28 января 2013, 09:35
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