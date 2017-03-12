В Самаре у поселка Кряж ушел под землю КамАЗ



По словам очевидцев, грузовик двигался слишком близко к обочине. В одном из мест, по … Сегодня, 14 мая, около 18:00 на пересечении Пугачевского тракта и Кряжского шоссе произошло чрезвычайное происшествие. Как пишет "ПроГородСамара", там наполовину провалился под землю автомобиль КамАЗ.По словам очевидцев, грузовик двигался слишком близко к обочине. В одном из мест, по