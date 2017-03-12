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В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото
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25 декабря 2016, 04:48
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На улицах Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре сделают ливневку
Мэрия Самары объявила тендер на выполнение предпроектных работ по обеспечению ливневой канализацией территорий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-й просеки. Цена контракта - 3,5 млн рублей.
Подрядчику предстоит собрать исходные сведения о нагрузках на инженерную инфраструктуру, провести геодезические, …
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27 сентября 2016, 01:28
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В Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ерошевского
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9 июня 2016, 05:24
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Переплывшую Волгу лосиху снова заметили в Самаре в районе ул. Советской Армии
Сегодня, 18 мая, самарцы видели животное в районе улицы Советской Армии. Пользователи соцсетей предполагают, что это может быть мама лосенка, которого вчера нашли в овражке в районе «МТЛ Арены».
Скорее всего, животные приплыли по Волге с другого берега. …
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18 мая 2016, 11:07
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В Самаре у поселка Кряж ушел под землю КамАЗ
Сегодня, 14 мая, около 18:00 на пересечении Пугачевского тракта и Кряжского шоссе произошло чрезвычайное происшествие. Как пишет "ПроГородСамара", там наполовину провалился под землю автомобиль КамАЗ.
По словам очевидцев, грузовик двигался слишком близко к обочине. В одном из мест, по …
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14 мая 2015, 08:50
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ГИБДД может закрыть в Самаре движение по трем аварийным улицам
Госавтоинспекция в ближайшие сутки может полностью закрыть движение всех видов транспорта по самарским улицам Воронежской, Александра Матросова и Калинина. Причина - повышенная аварийность, вызванная разрушенным дорожным покрытием.
Контрольные проверки начались с приходом температурных плюсов. По мнению автолюбителей, именно качество самарских дорог …
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3 апреля 2014, 04:44
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В Самаре третий год продолжается спор из-за бомбоубежища под заводом «Кока-Колы»
Федеральный арбитражный суд Поволжского округа отправил на новое рассмотрение иск самарского завода «Кока-Кола» об обязании областного Росимущества предоставить в собственность земельный участок площадью около 29 тысяч квадратных метров. Производитель безалкогольных напитков пытается получить права на территорию под своими производственными корпусами. …
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7 марта 2014, 04:21
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В Самаре Росимущество продолжает судиться с компанией "Кока-Кола"
Как сообщает российское агентство правовой и судебной информации, ведомство подало кассационную жалобу на решение областного арбитража, обязавшего предоставить в собственность ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" земельный участок площадью около 29 тысяч квадратных метров, расположенный в Самаре. Напомним, производитель безалкогольных напитков пытается …
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26 декабря 2013, 05:10
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Уходим под землю?
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29 апреля 2013, 11:24
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Росимущество снова проиграло "Кока-Коле" бомбоубежище в Самаре
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28 января 2013, 09:35