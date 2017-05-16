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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В полицию Самары обратился 25-летний местный житель. По словам потерпевшего, на улице Ерошевского его ограбили двое молодых парней, которым на вид было не больше 18 лет. Злоумышленники отобрали у мужчины рюкзак с личными вещами.
 
Через некоторое время подозреваемых удалось 

22 апреля 2017, 04:45
С понедельника в Самаре из-за ремонта перекроют еще две улицы

С понедельника в Самаре из-за ремонта перекроют еще две улицы

Перекроют улицу Максима Горького. Кроме того, с 4 до 13 июля ограничат движение по улице Гая на участке от Николая Панова до Ерошевского.

Как сообщает мэрия, на Максима Горького для автомобилистов станет недоступным участок от Некрасовской до Ленинградской. Из-за этого изменится 

2 июля 2016, 10:25
В Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ерошевского

В Самаре перекроют улицы Советской Армии и Ерошевского

Сегодня, 9 июня, в Самаре планируют ограничить движение транспорта по двум улицам – на ул. Советской Армии (от ул. Промышленности до ул. Стандартной) и на ул. Ерошевского (от ул. Маломосковской до ул. Гая). Информация об этом размещена на портале «Транспортный 

9 июня 2016, 05:24
В Самаре при пожаре на улице Гая погибли 2 женщины, есть видео

В Самаре при пожаре на улице Гая погибли 2 женщины, есть видео

Сообщение о возгорании поступило на пульт единой диспетчерской службы вчера, 7 января, в 13:22. Загорелась квартира в многоквартирном жилом доме по улице Гая Октябрьского района Самары. По данным областного МЧС, в квартире загорелись домашние вещи. Пламя охватило площадь в 30 квадратных 
8 января 2016, 09:55
«Балконному стрелку» с Ерошевского предъявили обвинение в хулиганстве

«Балконному стрелку» с Ерошевского предъявили обвинение в хулиганстве

В четверг, 22 января, в Самаре было предъявлено обвинение подозреваемому по делу о стрельбе на ул. Ерошевского. Инцидент произошел 10 января. По версии следствия, управляющий рестораном "Чешский дворик" Сергей Борисов открыл стрельбу с балкона 20-го этажа дома №18 по ул. 
23 января 2015, 09:46
В Самаре на ул. Ерошевского сгорел автомобиль Range Rover

В Самаре на ул. Ерошевского сгорел автомобиль Range Rover

В Октябрьском районе областной столицы ночью 7 мая в период с 0:00 по 1:00 сгорел автомобиль Range Rover.
Хозяин машины на своей странице в соцсетях просит откликнуться свидетелей поджога на ул. Ерошевского и гарантирует вознаграждение.

Фото: "ВКонтакте".
 
7 мая 2014, 10:53
В Самаре затопило ул. Ерошевского из-за очередного порыва

В Самаре затопило ул. Ерошевского из-за очередного порыва

Очередная коммунальная авария в Самаре. Этой ночью в Октябрьском районе, рядом с домом №36 по улице Гая, прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 300 мм. Утром течь усилилась, вода залила проезжую часть. Сейчас движение автотранспорта по улице Гая между Мичурина и 

30 января 2013, 11:35
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