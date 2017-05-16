Перекроют улицу Максима Горького. Кроме того, с 4 до 13 июля ограничат движение по улице Гая на участке от Николая Панова до Ерошевского.

Как сообщает мэрия, на Максима Горького для автомобилистов станет недоступным участок от Некрасовской до Ленинградской. Из-за этого изменится …