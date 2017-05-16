В Самаре на улице Гая собираются построить ливневую канализацию. В связи с этим там будет временно ограничено движение транспорта, информирует мэрия. Проезд будет закрыт по участку от улицы Николая Панова до Ерошевского с 8:00 15 мая до 23:00 20 мая.
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