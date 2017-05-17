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В Сызрани поймают 763 бродячие собаки и кошки
Комитет ЖКХ администрации Сызрани на портале госзакупок объявил тендер на оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории города. Подрядчику предстоит не просто отловить 763 бродячие собаки или кошки, но и предоставить их на осмотр квалифицированному ветеринару. Специалист должен определить …
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16 мая 2017, 11:04
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Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»
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16 мая 2017, 04:51
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Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки
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16 мая 2017, 07:25
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Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу
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15 мая 2017, 11:03
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Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика
Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить …
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16 мая 2017, 07:01
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В Самаре во время «Ночи в музее» можно увидеть паровозы под открытым небом
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16 мая 2014, 03:14