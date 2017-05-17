Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика портал «КТВ Луч»



По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить … Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передаетПо словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить