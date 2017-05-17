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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Сызрани поймают 763 бродячие собаки и кошки

В Сызрани поймают 763 бродячие собаки и кошки

Комитет ЖКХ администрации Сызрани на портале госзакупок объявил тендер на оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории города. Подрядчику предстоит не просто отловить 763 бродячие собаки или кошки, но и предоставить их на осмотр квалифицированному ветеринару. Специалист должен определить 
16 мая 2017, 11:04
Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»

Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»

Поволжский музей железнодорожной техники откроет свои двери для посетителей в рамках акции «Ночь музеев». И если в других музеях города акция запланирована на 20 мая, то в этом - на день раньше.
Как отмечают организаторы, вход свободный. Адрес: ул. Литвинова, 

16 мая 2017, 04:51
Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

В прошедшие выходные команда сызранских рыбаков «Волжский трофей» приняла участие в соревнованиях по поплавочной ловле в Кузнецком районе на базе «У Ильича». В турнире участвовали 22 рыбака и рыбачки, в том числе 5 представителей Сызрани.

Ловля проходила на озере 
16 мая 2017, 07:25
Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Инцидент произошел в субботу, 13 мая, около 13:00. Как пишет портал «КТВ Луч», в районе дома №20 по улице 2-я Гончарная 42-летний автомобилист наехал на ногу 30-летней девушке.
 
Мужчина решил сдать назад. Однако он не убедился в безопасности данного 

15 мая 2017, 11:03
Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика

Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика

Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
 
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить 
16 мая 2017, 07:01
В Самаре во время «Ночи в музее» можно увидеть паровозы под открытым небом

В Самаре во время «Ночи в музее» можно увидеть паровозы под открытым небом

Акцию «Ночь в музее» сегодня, 16 мая, откроет самарский музей железнодорожной техники. Посетить его можно будет вплоть до часа ночи.
Гостей вечера ждет интересная программа мероприятия. Под открытым небом в ночной подсветке можно будет увидеть более 160 экспонатов паровозов, тепловозов 

16 мая 2014, 03:14
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