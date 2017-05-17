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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае

Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае

На совещании у губернатора Самарской области обсудили ход работ по строительству нового речного вокзала в Самаре, который должен открыться к лету 2018 года. Пока идут работы над проектом. Начать стройку планируют в конце мая. Площадь объекта составит до 2000 квадратных 
27 марта 2017, 12:44
В блогах: речной вокзал Самары на старых фото

В блогах: речной вокзал Самары на старых фото

Блогер Вадим Кондратьев показал, как выглядел самарский речной вокзал на старых фотографиях. "До 1936 года в Самаре не было единого речного вокзала и почти весь берег Волги был занят многочисленными причалами, пристанями, дебаркадерами, лодочными станциями, сараями, складами. В 1935-1936 годы 
16 марта 2017, 10:41
К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал

К ЧМ-2018 в Самаре построят новый речной вокзал

В Самаре выбрали концепцию нового речного вокзала. Здание в стиле хай-тек с навесом построят у шестого причала на набережной. Губернатор Николай Меркушкин поручил закончить работы к маю 2018 года. Право на разработку проекта по результатам конкурса получила компания «Волгатрансстрой-Проект».
9 января 2017, 01:21
В Самаре взорвались две иномарки у речного вокзала, есть видео

В Самаре взорвались две иномарки у речного вокзала, есть видео

В социальных сетях появилось видео пожара у речного вокзала в Самаре. «Неожиданно взорвалась машина и горит», - комментирует ролик оператор. По предварительной информации, ЧП произошло в пятницу, 2 декабря, около 12 часов. На парковке возле вокзала по улице Максима Горького 

2 декабря 2016, 04:01
Изменилось расписание теплоходов Самара - Зольное

Изменилось расписание теплоходов Самара - Зольное

На сайте Самарского речного пассажирского предприятия появилось обновленное расписание по маршруту Самара-Зольное. Теперь на этом пригородном маршруте теплоходы будут отправляться от речного вокзала вверх по течению в 8:30 минут утра и в 17:30. Обратно предусмотрен только один рейс в 2 
15 сентября 2016, 05:50
В результате ДТП на правом берегу Волги погиб пешеход

В результате ДТП на правом берегу Волги погиб пешеход

На 3-м километре автодороги "Солнечная поляна – Ширяево" на правом берегу Волги в результате ДТП погиб 51-летний житель села Ширяево. По данным областной полиции, трагедия произошла сегодня, 28 ноября, в 6:50. Установлено, что мужчина попал под колеса вазовской «восьмерки». Машиной 

28 ноября 2013, 04:07
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