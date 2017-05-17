На сайте Самарского речного пассажирского предприятия появилось обновленное расписание по маршруту Самара-Зольное. Теперь на этом пригородном маршруте теплоходы будут отправляться от речного вокзала вверх по течению в 8:30 минут утра и в 17:30. Обратно предусмотрен только один рейс в 2 …