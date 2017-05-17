В связи с профилактическими работами на самарском речном вокзале 19, 20 и 21 мая устанавливается измененный порядок продажи билетов пассажирам, информирует СРПП.
Купить билет на поездку из Самары в Тольятти, Сызрань или Зольное можно будет прямо на судне, у контроллера.
Продавать билеты на теплоход Самара-Винновка будут во временном кассовом пункте на 1 причале.
Для пассажиров рейсов Самара-Рождествено ничего не изменится, продажа билетов будет осуществляется в кассах речвокзала.
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