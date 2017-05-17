В Самарском зоопарке провели «День сурка». Есть поверье, что эти грызуны могут предсказать, как закончится зима.

В самарском зоопарке живут два сурка Иван и Ева. В прошлом году они вышли из спячки 1 февраля. В этом «День сурка» состоялся 2 февраля, …