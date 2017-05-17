Самарский зоопарк решил разнообразить свои будни и проверить гостей на знание дикой природы.
Как передает samru.ru? 26 мая с 12.30 до 15.30 там пройдет акция «Солнечный зоопарк». Все гости с рыжими волосами или в оранжевой одежде получат сувениры.
Блондины, брюнеты и шатены смогут получить приз, если согласятся поучаствовать в викторине, проявят свою эрудицию и ответят на каверзные вопросы сотрудников о млекопитающих, птицах, рыбах, рептилиях и других животных рыжего окраса.
В Самарском зоопарке «рыжих» предостаточно. К ним можно отнести белку, лисицу «огнёвку», игуану, маисового полоза, огаря, пятнистого оленя, тигра амурского, песчанку, рыбу-попугай, курицу и многих других.
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