Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Средне-Садовой.
37-летняя местная жительница на кухне готовила обед, держа в руках нож. Рядом с ней стоял сожитель и требовал, чтобы она готовила быстрее. Женщина сделала ему замечание, однако тот не успокоился. Случилась словесная перепалка, подозреваемая не выдержала, повернулась и ударила мужчину ножом.
Осознав, что случилось, она сразу же позвонила в скорую. 37-летний мужчина скончался в больнице.
Кухарка задержана, ранее она к уголовной ответственности не привлекалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
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