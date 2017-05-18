Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, …