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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Самарца будут судить посмертно за убийство жены и детей

Самарца будут судить посмертно за убийство жены и детей

Сегодня об этом сообщает следственный комитет региона. Речь идет о ЧП, которое произошло в Самаре в июле прошлого года в квартире дома на улице Советской. Тогда силовики нашли тела четырех человек – супружескую пару, их двухлетней дочери и пятилетнего сына. 

17 мая 2017, 06:30
Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, 

15 мая 2017, 04:30
В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата

В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата

В начале мая в полицию поступило сообщение, что в одном из домов села Тимяшево Шенталинского района обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. На место выехали представители ОВД и следственного комитета, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Оперативники выяснили, что 

14 мая 2017, 11:46
В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе

В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе "7 слонов"

Вчера, 10 мая, в Кировском районном суде рассмотрено ходатайство полиции об аресте 26-летнего гражданина Таджикистана, некоего Каримова, которого подозревают в нападении на сверстника Юсупа Холова.
По предварительной версии следователей, в ночь на 9 мая в кафе "7 слонов" на улице 

11 мая 2017, 10:59
В Самаре посетители бара на Победе устроили поножовщину

В Самаре посетители бара на Победе устроили поножовщину

Накануне в полицию Самары поступило сообщение о госпитализации в больницу 25-летнего молодого человека с ножевым ранением.
Выяснилось, что парень отдыхал в одном из баров на улице Победы, там у него случился конфликт с другим посетителем. Мужчины отправились «побазарить» на улицу. 

11 мая 2017, 04:53
Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.

По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. 

28 апреля 2017, 12:56
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