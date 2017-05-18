В Сызрани поймают 763 бродячие собаки и кошки Комитет ЖКХ администрации Сызрани на портале госзакупок объявил тендер на оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории города. Подрядчику предстоит не просто отловить 763 бродячие собаки или кошки, но и предоставить их на осмотр квалифицированному ветеринару. Специалист должен определить …