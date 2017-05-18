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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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20-летний водитель решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра.
18 мая 2017, 12:53
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Проект реставрации Иверского монастыря разработают за 8 млн 300 тысяч рублей

В Самаре проект ремонта Иверского женского монастыря подготовит компания "Парекс", говорится в сообщении на портале госзакупок. Федеральное ГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» подвело итоги конкурса по определению проектировщика, который разработает документацию по проведению реставрации на данном объекте культурного 

17 мая 2017, 03:33
В Сызрани модели фотографировались на фоне паровоза Лебедянка

В Сызрани модели фотографировались на фоне паровоза Лебедянка

В прошедшее воскресенье арт-группой Art de`Line в Сызрани была организована необычная фотосессия. Модели, наряженные в стиле стимпанк, фотографировались на фоне паровоза Лебедянка, установленного на привокзальной площади вокзала Сызрань-1.

В съемках принимали участие несколько известных городских фотографов и 6 моделей. 
17 мая 2017, 07:00
В Сызрани поймают 763 бродячие собаки и кошки

В Сызрани поймают 763 бродячие собаки и кошки

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16 мая 2017, 11:04
Самарский арбитраж опять ищет подрядчика на капремонт

Самарский арбитраж опять ищет подрядчика на капремонт

Арбитражный суд Самарской области в третий раз объявил закрытый конкурс по определению подрядчика, которому предстоит капитально отремонтировать здание по ул. Самарской, д.203 б. Как сообщается, стартовая цена – 846,898 млн рублей.
2-й лот аукциона – определение компании, которая станет вести 

16 мая 2017, 06:59
Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

В прошедшие выходные команда сызранских рыбаков «Волжский трофей» приняла участие в соревнованиях по поплавочной ловле в Кузнецком районе на базе «У Ильича». В турнире участвовали 22 рыбака и рыбачки, в том числе 5 представителей Сызрани.

Ловля проходила на озере 
16 мая 2017, 07:25
Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»

Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»

Только что на «Русском Радио» стартовала программа «Стол заказов». Гостями программы стали финалистки регионального отборочного этапа конкурса "Мисс Русское Радио" в Самаре. Своим вопросы очаровательным девушкам вы можете задать по телефону 341-100-3.
4 мая 2017, 03:16
«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги апрельского фотоконкурса «Рассада для дачи». Победительницей стала Елена Родина, она получила сертификат на 15 посещений соляной пещеры.

Ведущая «Дачного мира» Ирина Рузаева объявила новый конкурс – «Мой цветущий сад».

Сфотографируйте свой сад и 
3 мая 2017, 03:03
Владимир Гутенев принял участие в открытии лаборатории «Утилизация и рециклинг отходов» в СамГТУ

Владимир Гутенев принял участие в открытии лаборатории «Утилизация и рециклинг отходов» в СамГТУ

Под решение проблемы переработки мусора в регионе закладывается научная основа. В Самарском государственном техническом университете создана базовая кафедра для подготовки инженеров экологов, на которой теперь открыта и лаборатория технологий рециклинга отходов.
Символ рециклинга в 1970 году придуман в американском вузе. 

24 апреля 2017, 05:32
В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома

2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примет участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев,
1 марта 2017, 05:47

"Транснефть-Приволга" дает шанс молодым

В Самаре стартовала вторая Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
Специалисты АО "Транснефть-Приволга" и студенты Самарского государственного технического университета представили на ней более 70 инновационных проектов, направленных на совершенствование нефтепроводной отрасли. На первый тур 

19 декабря 2016, 05:47
Самарский

Самарский "политех" полностью поглотил "строяк"

В Самаре завершен процесс реорганизации еще двух государственных вузов –  СамГТУ и СГАСУ. Политех полностью поглотил строительный университет. С 1 сентября СГАСУ окончательно реорганизован, путем присоединения к техническому университету, сообщает пресс-служба вуза ссылаясь на приказ федерального Минобрнауки.

Самарский государственный архитектурно-строительный университет 

2 сентября 2016, 04:40
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