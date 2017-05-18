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Под Сызранью «десятка» лоб в лоб столкнулась с «Калиной»
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18 мая 2017, 12:53
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Проект реставрации Иверского монастыря разработают за 8 млн 300 тысяч рублей
В Самаре проект ремонта Иверского женского монастыря подготовит компания "Парекс", говорится в сообщении на портале госзакупок. Федеральное ГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» подвело итоги конкурса по определению проектировщика, который разработает документацию по проведению реставрации на данном объекте культурного …
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17 мая 2017, 03:33
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В Сызрани модели фотографировались на фоне паровоза Лебедянка
В прошедшее воскресенье арт-группой Art de`Line в Сызрани была организована необычная фотосессия. Модели, наряженные в стиле стимпанк, фотографировались на фоне паровоза Лебедянка, установленного на привокзальной площади вокзала Сызрань-1.
В съемках принимали участие несколько известных городских фотографов и 6 моделей. …
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17 мая 2017, 07:00
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В Сызрани поймают 763 бродячие собаки и кошки
Комитет ЖКХ администрации Сызрани на портале госзакупок объявил тендер на оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории города. Подрядчику предстоит не просто отловить 763 бродячие собаки или кошки, но и предоставить их на осмотр квалифицированному ветеринару. Специалист должен определить …
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16 мая 2017, 11:04
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Самарский арбитраж опять ищет подрядчика на капремонт
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16 мая 2017, 06:59
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Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки
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16 мая 2017, 07:25
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Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»
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4 мая 2017, 03:16
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«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
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3 мая 2017, 03:03
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Владимир Гутенев принял участие в открытии лаборатории «Утилизация и рециклинг отходов» в СамГТУ
Под решение проблемы переработки мусора в регионе закладывается научная основа. В Самарском государственном техническом университете создана базовая кафедра для подготовки инженеров экологов, на которой теперь открыта и лаборатория технологий рециклинга отходов.
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24 апреля 2017, 05:32
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В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома
2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примет участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев,
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1 марта 2017, 05:47
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"Транснефть-Приволга" дает шанс молодым
В Самаре стартовала вторая Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
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19 декабря 2016, 05:47
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Самарский "политех" полностью поглотил "строяк"
В Самаре завершен процесс реорганизации еще двух государственных вузов – СамГТУ и СГАСУ. Политех полностью поглотил строительный университет. С 1 сентября СГАСУ окончательно реорганизован, путем присоединения к техническому университету, сообщает пресс-служба вуза ссылаясь на приказ федерального Минобрнауки.
Самарский государственный архитектурно-строительный университет …
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2 сентября 2016, 04:40