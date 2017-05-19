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Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку
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15 мая 2017, 03:20
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С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды
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11 мая 2017, 05:39
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Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге
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4 мая 2017, 07:50
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Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна
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2 мая 2017, 09:48
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Миллионные убытки: кто ответит за жуткую свалку на проспекте Карла Маркса?
В эти дни в Самарской области находится депутат Государственной думы, первый вице-президент "СоюзМаш России" и координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимир Гутенев. Первым делом парламентарий отправился в Советский район регионального центра, где рядом с жилыми домами разрослась незаконная свалка строительного …
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24 апреля 2017, 05:12
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В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше
Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что …
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13 марта 2017, 09:59
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Активисты самарского реготделения ОНФ предложили искать несанкционированные свалки при помощи ГЛОНАСС
Искать несанкционированные свалки при помощи ГЛОНАСС предложили активисты самарского регионального отделения Общероссийского народного фронта. Проект общественников взял на контроль депутат Государственной думы, руководитель центра общественного мониторинга по экологии и защите леса Владимир Гутенёв.
Сегодня в Самаре около сотни самодеятельных полигонов. Последние …
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22 апреля 2016, 12:27
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В Самарской области обнаружили 200 незаконных свалок
200 несанкционированных свалок выявлено в Самарской губернии. 100 из них - в границах областного центра. Такие данные озвучили представители природоохранной прокуратуры в губернской думе, где сейчас проходит 3-я научно-практическая конференция, посвященная переработке отходов и другим вопросам экологической безопасности.
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15 июля 2015, 02:15
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На ликвидацию несанкционированных свалок в Самаре выделят 4,5 млн рублей
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3 июля 2015, 05:35
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На севере Москвы у помойки нашли новорожденную девочку
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16 апреля 2015, 05:46