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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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В Самаре школьник-хулиган свалил манекен и убежал из магазина, есть видео

В Самаре школьник-хулиган свалил манекен и убежал из магазина, есть видео

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6 ноября 2016, 03:56
Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru

"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых 
29 сентября 2016, 10:49
В Самаре неизвестные хулиганы разбили окна в трамвае №13

В Самаре неизвестные хулиганы разбили окна в трамвае №13

Вчера, 11 мая, вечером в Самаре было зафиксировано происшествие с муниципальным общественным транспортом. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, у трамвая, следующему по маршруту № 13, неизвестные злоумышленники разбили четыре стекла.

По версии полицейских, инцидент случился около дома 
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Как сообщается, патруль увидел, как на улице Гончарова несколько человек избивают мужчину. Требование прекратить экзекуцию, было 
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Ночью в Ульяновске неизвестные на «ВАЗ-2114» без номеров разбили стекла у 14 машин

Ночью в Ульяновске неизвестные на «ВАЗ-2114» без номеров разбили стекла у 14 машин

Происшествие в Ульяновской области. Сегодня, 24 марта, региональные средства массовой информации рассказали о выходке неизвестных в Засвияжском районе областной столицы. Тут же данную информацию растиражировали в социальных сетях. Как сообщается, почти у полутора десятков автомобилей в темное время суток злоумышленники 
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В блогах: история любви Максима Горького и Екатерины Волжиной

В блогах: история любви Максима Горького и Екатерины Волжиной

Блогер brusnichika посвятила свой пост истории любви Максима Горького и Екатерины Волжиной. Их романтические отношения тесно связаны с Самарой. Волжина училась здесь в Первой женской гимназии и после её окончания в 1985 году начала трудиться корректором в «Самарской газете». 
3 февраля 2016, 09:42
Правительству Самарской области передали первые 5 автомобилей

Правительству Самарской области передали первые 5 автомобилей "Лада Веста"

На машинах будут ездить чиновники администрации Самарской области. В перспективе планируется закупка минимум 50 автомобилей, в дальнейшем на них должны пересесть 80% чиновников. Новинку первым лично опробовал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Подробности и оценка первого лица области - в 
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Производство автомобиля

Производство автомобиля "Лада Веста" могут перенести в Тольятти

Сегодня, 30 сентября, в Тольятти на выставке "Автопром. Автокомпоненты" состоялась презентация машины "Лада Веста", серийное производства которой запустили на ижевском заводе. По словам президента АвтоВАЗа Бу Инге Андресона, он не исключает в будущем возможность переноса производства на тольяттинскую площадку. Однако 
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"Лада Веста" проходит испытания на АвтоВАЗе

Всего будет произведено 300 "пробных" машин этой модели, сообщил президент тольяттинского автогиганта Бу Андерссон. Запуск серийного производства автомобиля запланирован на 25 сентября. Как уже сообщала "ТЕРРА", стоимость седана будет варьироваться от 500 до 550 тысяч рублей. Год назад ценовые прогнозы 
7 апреля 2015, 06:03
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