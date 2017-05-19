В Самаре сотрудниками вневедомственной охраны задержан 53-летний местный житель, который из окна квартиры одного из домов по улице Максима Горького выбросил кастрюлю с едой на автомобиль Lada Vesta.
На место происшествия стражей порядка вызвал владелец пострадавшего авто. По его словам, злоумышленник выбросил еду из хулиганских побуждений. Пострадавший указал на окно, откуда полетела кастрюля.
Бойцы вневедомственной охраны передали задержанного полицейским, которые приехали следом на место происшествия. В настоящее время выясняется сумма ущерба, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.
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