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Гандболистки из клуба «Ростов-Дон» попали в ДТП в Тольятти
Автобус с игроками гандбольного клуба «Ростов-Дон» угодил в дорожно-транспортное происшествие в Автограде. По данным региональных СМИ, ссылающихся на пресс-службу клуба, авария случилась сегодня, 19 мая.
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19 мая 2017, 04:43
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В Тольятти 5-летний мальчик выпал с 8-го этажа и выжил!
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19 мая 2017, 07:25
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В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой
В Автограде отремонтируют монумент основателю города – Василию Татищеву, установленный в 1998 году. Памятник собираются отмыть и покрыть защитной мастикой.
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19 мая 2017, 09:16
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В Тольятти построят «Немов Центр»
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19 мая 2017, 08:57
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Губернатор проконтролирует доходы подчиненных
Доходы чиновников, депутатов и их ближайших родственников губернатор Николай Меркушкин теперь будет контролировать лично. Если Губернская дума поддержит эту идею, проверять подлинность деклараций будет областной департамент правопорядка и противодействия коррупции. В случае выявления нарушений чиновника смогут привлечь к дисциплинарной ответственности …
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17 мая 2017, 11:06
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Размер имеет значение: Ученые нашли связь между формой носа и сексуальным потенциалом
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12 мая 2017, 11:18
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Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год
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11 мая 2017, 11:37
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Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников
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10 мая 2017, 09:05
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Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности
Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором …
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3 мая 2017, 06:12
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Ученые рассказали об оптимальном графике занятий сексом
Ученые из Соединенных Штатов определили оптимальный график занятий сексом. Об очередном исследовании рассказывают зарубежные издания.
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2 мая 2017, 11:22
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Ученые призвали заниматься сексом на первом свидании
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24 апреля 2017, 11:42
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Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой
В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
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12 апреля 2017, 12:12
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Редакторы соцсети «Одноклассники» составили рейтинг лучших игр 2016 года
Представители соцсети "Одноклассники" представили рейтинг самых лучших игр 2016 года. Редакторы портала остановили свой выбор на 16 играх, которые можно считать наиболее востребованными у пользователей.
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17 января 2017, 05:11
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Самые востребованные игрушки современных детей назвали эксперты
Специалисты из организации NPD Group осуществили исследование современного рынка детских игрушек. Проанализировав полученные данные, они определили самые популярные виды игр. Как оказалось, подавляющая масса нынешних детей предпочитает «умные» игрушки.
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7 сентября 2016, 11:23
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В РФ стали меньше тратить денег на игры в интернете
Интернет-сервис «Яндекс.Деньги» осуществил собственное аналитическое исследование различных покупок в интернете среди россиян. Как было отмечено, в последнее время значительно снизился спрос на онлайн-игры.
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5 сентября 2016, 03:16
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Роскомнадзор проверит игру Pokemon Go на соблюдение законов РФ
Александр Жаров, глава Роскомнадзора, сообщил, что новая игра Pokemon Go будет проверена ведомством на соответствие законам России, когда игра официально появится в стране.
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29 июля 2016, 12:28