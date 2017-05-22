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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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Транспортное средство, в котором донская команда направлялась из Тольятти в аэропорт «Курумоч» после победы над 

19 мая 2017, 04:43
В Тольятти 5-летний мальчик выпал с 8-го этажа и выжил!

В Тольятти 5-летний мальчик выпал с 8-го этажа и выжил!

В Тольятти сотрудники полиции выяснили обстоятельства падения 5-летнего мальчика из окна.
 
Ребенок выпал вечером 17 мая с 8 этажа. Скорую помощь вызвали соседи. С тяжелыми травмами малыш был доставлен в больницу. По свидетельству врачей, его жизни сейчас ничего не 

19 мая 2017, 07:25
В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой

В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой

В Автограде отремонтируют монумент основателю города – Василию Татищеву, установленный в 1998 году. Памятник собираются отмыть и покрыть защитной мастикой.
Работы ведутся на 14-метровой высоте. Поэтому к ремонту были привлечены профессиональные альпинисты.
Вместе с тем, рабочие будут восстанавливать разрушенную плитку 

19 мая 2017, 09:16
В Тольятти построят «Немов Центр»

В Тольятти построят «Немов Центр»

В Тольятти в скором времени возведут новый спортивный объект – «Немов Центр». Его построят в рамках подготовки Автограда к 50-летию выхода с конвейера первого автомобиля.
Уже в самые ближайшие дни городские власти должны определиться с местом, где возведут дворец, информирует 

19 мая 2017, 08:57
Губернатор проконтролирует доходы подчиненных

Губернатор проконтролирует доходы подчиненных

Доходы чиновников, депутатов  и их ближайших родственников губернатор Николай Меркушкин теперь будет контролировать лично. Если Губернская дума поддержит эту идею, проверять подлинность деклараций  будет областной департамент правопорядка и противодействия коррупции. В случае выявления нарушений чиновника смогут привлечь  к дисциплинарной ответственности 

17 мая 2017, 11:06
Размер имеет значение: Ученые нашли связь между формой носа и сексуальным потенциалом

Размер имеет значение: Ученые нашли связь между формой носа и сексуальным потенциалом

Британские ученые в процессе исследований установили, что форма и размер носа представителя сильного пола связаны с его сексуальным потенциалом. В исследованиях были задействованы 1600 английских женщин, откровенно ответивших на вопросы о способностях их партнеров в постели и особенностях их носа.

12 мая 2017, 11:18
Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год

Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год

У первого замглавы города Владимира Василенко они упали с 4 миллионов 270 тысяч в 2015-м до 2 миллионов 315 тысяч. Впрочем, у его супруги заработок увеличился с 90 тысяч до одного миллиона 700 тысяч. Автопарк семьи Василенко состоит из AUDI 

11 мая 2017, 11:37
Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Опрос: две трети россиян сомневаются в правдивости деклараций госчиновников

Каждый пятый гражданин РФ полагает, что в декларациях о доходах госчиновников, членов СФ и депутатов Госдумы отмечены все имеющиеся у них доходы и имущество (8%) или большая их часть (12%). Такой вывод сделали аналитики "Левада-Центра" в результате недавнего исследования.
При 

10 мая 2017, 09:05
Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором 

3 мая 2017, 06:12
Ученые рассказали об оптимальном графике занятий сексом

Ученые рассказали об оптимальном графике занятий сексом

Ученые из Соединенных Штатов определили оптимальный график занятий сексом. Об очередном исследовании рассказывают зарубежные издания.
По словам специалистов, в серии экспериментов участвовали свыше 200 супружеских пар. В итоге специалисты пришли к умозаключению, что для наибольшего удовлетворения влюбленные должны заниматься сексом 

2 мая 2017, 11:22
Ученые призвали заниматься сексом на первом свидании

Ученые призвали заниматься сексом на первом свидании

У секса на первом свидании есть много плюсов, которые в дальнейшем положительно отразятся на отношениях в паре. Так утверждают ученые из Гарварда.
По словам авторов исследования, в этом случае у мужчины и женщины появится возможность сразу сделать выводы относительно сексуальной 

24 апреля 2017, 11:42
Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
Совет директоров заявил о закрытии шоу-проекта, в котором Нуркич была ведущей. Это решение появилось после того, как 26-летняя теледива, 

12 апреля 2017, 12:12
Редакторы соцсети «Одноклассники» составили рейтинг лучших игр 2016 года

Редакторы соцсети «Одноклассники» составили рейтинг лучших игр 2016 года

Представители соцсети "Одноклассники" представили рейтинг самых лучших игр 2016 года. Редакторы портала остановили свой выбор на 16 играх, которые можно считать наиболее востребованными у пользователей.
Большинство голосов собрала новогодняя игра "Елочка 2017". Звание самой социальной получили "Рыцари и принцессы". При 

17 января 2017, 05:11
Самые востребованные игрушки современных детей назвали эксперты

Самые востребованные игрушки современных детей назвали эксперты

Специалисты из организации NPD Group осуществили исследование современного рынка детских игрушек. Проанализировав полученные данные, они определили самые популярные виды игр. Как оказалось, подавляющая масса нынешних детей предпочитает «умные» игрушки.
Лидирующую позицию в рейтинге занимает конструктор. Уровень таких продаж - 25% 

7 сентября 2016, 11:23
В РФ стали меньше тратить денег на игры в интернете

В РФ стали меньше тратить денег на игры в интернете

Интернет-сервис «Яндекс.Деньги» осуществил собственное аналитическое исследование различных покупок в интернете среди россиян. Как было отмечено, в последнее время значительно снизился спрос на онлайн-игры.
Участники исследования изучили сведения за летний период, принимая во внимание суммы переводов и то, на что именно 

5 сентября 2016, 03:16
Роскомнадзор проверит игру Pokemon Go на соблюдение законов РФ

Роскомнадзор проверит игру Pokemon Go на соблюдение законов РФ

Александр Жаров, глава Роскомнадзора, сообщил, что новая игра Pokemon Go будет проверена ведомством на соответствие законам России, когда игра официально появится в стране.
В частности, будет проанализировано пользовательское соглашение для россиян. Также предстоит проверить обработку персональных данных в игре Pokemon 

29 июля 2016, 12:28
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