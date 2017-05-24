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Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей
Мэрия Тольятти объявила конкурс по определению подрядчика для строительства выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Цена контракта - 356 млн рублей. Средства поступят из городского и областного бюджетов. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит возвести зал, игровые площадки …
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22 мая 2017, 12:45
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Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%
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12 мая 2017, 11:31
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У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа
В группе "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что во Франции нашли заброшенный автосалон с раритетными «Ладами». Он находится в маленьком городке Макон на востоке страны.
Странное здание под вывеской «Garage Gilbert Lada» расположилось на обочине. Внутри строения не …
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28 апреля 2017, 05:55
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Хоккейному клубу "Лада" нужно стать прозрачным
Ситуацию вокруг хоккейного клуба "Лада" обсудили на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с министром спорта Дмитрием Шляхтиным, генеральным директором команды Владимиром Вдовиным и членами областной федерации хоккея. Поводом стал неудачный результат главной хоккейной команды области "Лады" в чемпионате КХЛ, …
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25 апреля 2017, 07:19
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В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»
В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, …
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21 апреля 2017, 07:22
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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли
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14 марта 2017, 06:39
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В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая
Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро, только что ставшие кавалерами ордена Дружбы, гандболистки тольяттинской «Лады» вернулись домой на автомобилях премиум-класса, подаренных президентом России Владимиром Путиным. Марафон признания и благодарности за блестящее выступление на Играх продолжился на родине.
Тольяттинские гандболистки добыли олимпийское золото впервые в …
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2 сентября 2016, 01:38
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В блогах: Жигули и окрестности
Блогер Алексей Авдейчев посетил село Жигули. "Горы Жигули знают многие, а вот про село с одноимённым названием слышал далеко не каждый. Напрасно, ведь там есть на что посмотреть. Именно здесь можно забраться на одну из самых популярных вершин Жигулёвских …
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11 июня 2016, 04:38
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В Тольятти столкнулись «Лада» и «Субару»: у иномарки оторвалось колесо
Вчера, 30 апреля, на улице Горького в Центральном районе Тольятти случилось ДТП, передает TLTGorod.
Там столкнулись «Лада» и "Субару". Официальной информации об обстоятельствах аварии пока нет. Однако иномарка получила более серьезные повреждения, чем вазовская легковушка. У "Субару" даже …
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1 мая 2016, 10:50
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В блогах: музей НЛО и аномальных явлений Самарской области
Блогер Вадим Кондратьев побывал в музее уфологии и аномальных явлений Самарского края, расположенном в селе Жигули. «Музей был открыт в сентябре 2014 года, - сообщает автор. - Это совместный проект «Тольяттинской уфологической комиссии» и «Туристского информационного центра города Тольятти». …
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25 сентября 2015, 09:20
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Новости самарских блогов: лыжный пробег на гору Стрельную и обратно
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11 марта 2015, 09:25
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В Италии на 94-м году жизни скончался Джулио Андреотти
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7 мая 2013, 11:39