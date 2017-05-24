12
00
01
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   88888888888  8888888888         d8888  888b     d888   d888    888       888 
 888  "Y88b      888            d88P        d88888  8888b   d8888  d8888    888   o   888 
 888    888      888           d88P        d88P888  88888b.d88888    888    888  d8b  888 
 888    888      888          d88P        d88P 888  888Y88888P888    888    888 d888b 888 
 888    888      888       88888888      d88P  888  888 Y888P 888    888    888d88888b888 
 888    888      888        d88P        d88P   888  888  Y8P  888    888    88888P Y88888 
 888  .d88P      888       d88P        d8888888888  888   "   888    888    8888P   Y8888 
 8888888P"       888      d88P        d88P     888  888       888  8888888  888P     Y888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей

Дорогой подарок: К юбилею АвтоВАЗа в Тольятти построят выставочный зал за 356 миллионов рублей

Мэрия Тольятти объявила конкурс по определению подрядчика для строительства выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Цена контракта - 356 млн рублей. Средства поступят из городского и областного бюджетов. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит возвести зал, игровые площадки 

22 мая 2017, 12:45
Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

По итогам апреля АвтовВАЗ продал 26 337 автомобилей. Это на 7 процентов больше показателя апреля прошлого года (24 648). Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.
 
Доля рынка автозавода осталась на прошлогоднем уровне – 20,3%. А по данным за четыре 

12 мая 2017, 11:31
У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

У разорившегося француза отняли коллекцию раритетных машин АвтоВАЗа

В группе "Самарские водители" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что во Франции нашли заброшенный автосалон с раритетными «Ладами». Он находится в маленьком городке Макон на востоке страны.

Странное здание под вывеской «Garage Gilbert Lada» расположилось на обочине. Внутри строения не 
28 апреля 2017, 05:55
Хоккейному клубу

Хоккейному клубу "Лада" нужно стать прозрачным

Ситуацию вокруг хоккейного клуба "Лада" обсудили на встрече губернатора Самарской области Николая Меркушкина с министром спорта Дмитрием Шляхтиным, генеральным директором команды Владимиром Вдовиным и членами областной федерации хоккея. Поводом стал неудачный результат главной хоккейной команды области "Лады" в чемпионате КХЛ, 

25 апреля 2017, 07:19
В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»

В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»

В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, 
21 апреля 2017, 07:22
В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

Про необычную форму перевозки автомобиля поведали в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". Вазовскую легковушку умудрились затолкать в кузов "Газели". Машина, естественно, вся не поместилась. Ибо микрогрузовичок не для этого предназначен. В итоге почти весь задок "Лады" свисал 
14 марта 2017, 06:39
В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая

В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая

Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро, только что ставшие кавалерами ордена Дружбы, гандболистки тольяттинской «Лады» вернулись домой на автомобилях премиум-класса, подаренных президентом России Владимиром Путиным. Марафон признания и благодарности за блестящее выступление на Играх продолжился на родине.

Тольяттинские гандболистки добыли олимпийское золото впервые в 

2 сентября 2016, 01:38
В блогах: Жигули и окрестности

В блогах: Жигули и окрестности

Блогер Алексей Авдейчев посетил село Жигули. "Горы Жигули знают многие, а вот про село с одноимённым названием слышал далеко не каждый. Напрасно, ведь там есть на что посмотреть. Именно здесь можно забраться на одну из самых популярных вершин Жигулёвских 
11 июня 2016, 04:38
В Тольятти столкнулись «Лада» и «Субару»: у иномарки оторвалось колесо

В Тольятти столкнулись «Лада» и «Субару»: у иномарки оторвалось колесо

Вчера, 30 апреля, на улице Горького в Центральном районе Тольятти случилось ДТП, передает TLTGorod.
 
Там столкнулись «Лада» и "Субару". Официальной информации об обстоятельствах аварии пока нет. Однако иномарка получила более серьезные повреждения, чем вазовская легковушка. У "Субару" даже 
1 мая 2016, 10:50
В блогах: музей НЛО и аномальных явлений Самарской области

В блогах: музей НЛО и аномальных явлений Самарской области

Блогер Вадим Кондратьев побывал в музее уфологии и аномальных явлений Самарского края, расположенном в селе Жигули. «Музей был открыт в сентябре 2014 года, - сообщает автор. - Это совместный проект «Тольяттинской уфологической комиссии» и «Туристского информационного центра города Тольятти». 
25 сентября 2015, 09:20
Новости самарских блогов: лыжный пробег на гору Стрельную и обратно

Новости самарских блогов: лыжный пробег на гору Стрельную и обратно

Блогер dima_pashchenko принял участие в традиционном лыжном пробеге на гору Стрельную. "Общая протяженность маршрута Полевой спуск - переход через Волгу - Жигули - гора и обратно составила 90 километров. История пробега была заложена несколько десятков лет назад. По легенде, обычный 
11 марта 2015, 09:25
В Италии на 94-м году жизни скончался Джулио Андреотти

В Италии на 94-м году жизни скончался Джулио Андреотти

В Италии на 94-м году жизни скончался Джулио Андреотти - один из самых известных премьер-министров за всю послевоенную историю страны. Легендарный итальянец не только помог наладить теплые советско-итальянские отношения, но и сыграл важнейшую роль в истории Куйбышевской области. Именно благодаря 

7 мая 2013, 11:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна