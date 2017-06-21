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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

Обязанности главы администрации Советского района Самары, после гибели Владимира Сафронова, временно исполняет его заместитель Сергей Карсунцев, сообщили в городской думе.

Нового руководителя выберут по результатам конкурса. Когда его проведут, скорее всего объявят в июле.

Напомним, Владимир Сафронов трагически 
21 июня 2017, 03:34
В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

1 июня досрочно покинул свой пост Сергей Ананьев. Полномочия градоначальника до избрания нового будет исполнять глава администрации Николай Лядин. 
7 июня 2017, 03:08
В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года

В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года

В Тольятти состоялся конкурс «Автоледи Тольятти 2017». Его провели сотрудники ГИБДД в местном центре водительского мастерства. На главный титул претендовали студентки, домохозяйки, бизнес-леди и представительницы других профессий – всего больше 60 участниц. Их проверяли на знание Правил дорожного движения, оценивали 

6 июня 2017, 07:05
Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС

Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС

В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?

Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в 

2 июня 2017, 05:51
В Самаре выбрали

В Самаре выбрали "Мисс Русское радио Самара"

В Самаре завершилось гала-шоу  "Мисс Русское радио Самара". Победительницей одного из самых престижных конкурсов красоты стала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Первой вице-мисс стала Анастасия Дымченко, второй - Екатерина Кораблева. Подробности с церемонии награждения смотрите завтра в спецрепортажн информационном выпуске "Новости. 
25 мая 2017, 11:40
Финал Конкурса

Финал Конкурса "Мисс "Русское радио" в Самаре

Буквально в эти минуты в ресторане Mr. Hadson начинается гала-представление одного из самых престижных конкурсов красоты "Мисс Русское радио в Самаре". Организатор - телерадиокомпания "ТЕРРА". Гостей встречают очаровательные мимы, зал замер в ожидании грандиозного шоу. 10 финалисток несколько месяцев проходили 
25 мая 2017, 07:46
Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»

Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»

Только что на «Русском Радио» стартовала программа «Стол заказов». Гостями программы стали финалистки регионального отборочного этапа конкурса "Мисс Русское Радио" в Самаре. Своим вопросы очаровательным девушкам вы можете задать по телефону 341-100-3.
4 мая 2017, 03:16
Ученые рассказали, почему красивые люди живут намного дольше

Ученые рассказали, почему красивые люди живут намного дольше

Люди с привлекательной внешностью болеют гораздо реже тех, кого природа не наделила такой особенностью. Это установили американские ученые из Университета Цинциннати в результате серии исследований с участием 15 тысяч человек от 24 до 35 лет, посвященных связи внешних данных и 

20 декабря 2016, 09:32
Девушка из Сызрани победила в конкурсе «Мисс студенчество Казани», есть фото

Девушка из Сызрани победила в конкурсе «Мисс студенчество Казани», есть фото

19-летняя жительница Сызрани Анастасия Земцова признана самой красивой студенткой в Казани и получила подарочный сертификат на обучение на курсах телеведущей в столице Татарстана, передает портал «КТВ ЛУЧ». Финал конкурса красоты завершился 2 декабря.

Настя вновь доказала, что в 
3 декабря 2016, 03:01
Российские мужчины оказались в ТОП-3 самых некрасивых в мире

Российские мужчины оказались в ТОП-3 самых некрасивых в мире

Один из сайтов знакомств Соединенных Штатов обнародовал рейтинг привлекательности мужчин и женщин в разных государствах мира. Российские мужчины в нем попали в топ-3 наиболее непривлекательных, наряду с англичанами и поляками.
По версии аналитиков портала, всего лишь 9% представителей сильного пола 

10 октября 2016, 10:36
Ученые сосчитали, сколько в России красивых женщин

Ученые сосчитали, сколько в России красивых женщин

Ученые из Philips в рамках проекта «Индекс красоты» провели социологический опрос, в ходе которого интересовались у девушек их мнением об их собственной привлекательности. В итоге выяснилось, что 75% женщин в России считают себя красивыми.
Этот опрос ученые проводили не только 

5 сентября 2016, 09:36
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