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После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя
Обязанности главы администрации Советского района Самары, после гибели Владимира Сафронова, временно исполняет его заместитель Сергей Карсунцев, сообщили в городской думе.
Нового руководителя выберут по результатам конкурса. Когда его проведут, скорее всего объявят в июле.
Напомним, Владимир Сафронов трагически …
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21 июня 2017, 03:34
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В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города
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7 июня 2017, 03:08
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В Тольятти назвали лучших женщин-водителей 2017 года
В Тольятти состоялся конкурс «Автоледи Тольятти 2017». Его провели сотрудники ГИБДД в местном центре водительского мастерства. На главный титул претендовали студентки, домохозяйки, бизнес-леди и представительницы других профессий – всего больше 60 участниц. Их проверяли на знание Правил дорожного движения, оценивали …
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6 июня 2017, 07:05
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Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС
В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?
Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в …
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2 июня 2017, 05:51
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В Самаре выбрали "Мисс Русское радио Самара"
В Самаре завершилось гала-шоу "Мисс Русское радио Самара". Победительницей одного из самых престижных конкурсов красоты стала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Первой вице-мисс стала Анастасия Дымченко, второй - Екатерина Кораблева. Подробности с церемонии награждения смотрите завтра в спецрепортажн информационном выпуске "Новости. …
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25 мая 2017, 11:40
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Финал Конкурса "Мисс "Русское радио" в Самаре
Буквально в эти минуты в ресторане Mr. Hadson начинается гала-представление одного из самых престижных конкурсов красоты "Мисс Русское радио в Самаре". Организатор - телерадиокомпания "ТЕРРА". Гостей встречают очаровательные мимы, зал замер в ожидании грандиозного шоу. 10 финалисток несколько месяцев проходили …
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25 мая 2017, 07:46
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Задай вопрос финалисткам конкурса «Мисс Русское Радио в Самаре»
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4 мая 2017, 03:16
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Ученые рассказали, почему красивые люди живут намного дольше
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20 декабря 2016, 09:32
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Девушка из Сызрани победила в конкурсе «Мисс студенчество Казани», есть фото
19-летняя жительница Сызрани Анастасия Земцова признана самой красивой студенткой в Казани и получила подарочный сертификат на обучение на курсах телеведущей в столице Татарстана, передает портал «КТВ ЛУЧ». Финал конкурса красоты завершился 2 декабря.
Настя вновь доказала, что в …
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3 декабря 2016, 03:01
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Российские мужчины оказались в ТОП-3 самых некрасивых в мире
Один из сайтов знакомств Соединенных Штатов обнародовал рейтинг привлекательности мужчин и женщин в разных государствах мира. Российские мужчины в нем попали в топ-3 наиболее непривлекательных, наряду с англичанами и поляками.
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10 октября 2016, 10:36
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Ученые сосчитали, сколько в России красивых женщин
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5 сентября 2016, 09:36