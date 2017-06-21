Люди с привлекательной внешностью болеют гораздо реже тех, кого природа не наделила такой особенностью. Это установили американские ученые из Университета Цинциннати в результате серии исследований с участием 15 тысяч человек от 24 до 35 лет, посвященных связи внешних данных и …