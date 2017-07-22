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В Сергиевском районе мужчина едва не задушил пенсионерку ради 100 рублей
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22 июля 2017, 04:13
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Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды
Вчера, 21 июля, в лесу за улицей Баныкина в Тольятти был обнаружен обессиленный мужчина средних лет, передает «Волга Ньюс».
По предварительной информации, мужчина провел в лесном массиве около трех суток. Ему вызвали скорую, врачи диагностировали у него истощение …
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22 июля 2017, 03:57
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В Тольятти появился водопад
В паблике "Тольятти" показали "бурный водопад на улице Автостроителей". После прошедшего утром дождя она превратилась в самую настоящую горную реку с водопадом, "похлеще Ниагарского". Теперь улица Автостроителей - местная достопримечательность. Можно туристов звать и свадьбы сюда возить, иронизируют горожане в …
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21 июля 2017, 09:04
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Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти
Блогер Наталья Козловская анонсирует, что 23 июля в Тольятти пройдет очередной Велодевичник. "Вот уже в 10-й раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие уникальное и неординарное, красивое и запоминающееся. Велопрогулка еще раз …
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21 июля 2017, 08:31
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Тольятти снова затопило, есть видео
В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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21 июля 2017, 05:44
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Пьяный самарец напал на машину скорой помощи
В Самаре задержан 28-летний мужчина, атаковавший машину скорой помощи. Инцидент произошел на улице Вольской. По данным полицейских, пьяный самарец разбил лобовое стекло автомобиля. Это заметили медработники. Они вызвали полицейских, и дебошира задержали.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, …
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8 июня 2017, 02:29
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Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой
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19 мая 2017, 08:35
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Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов
Японская полиция в последнее время фиксирует десятки стычек между враждующими кланами местной мафии якудза. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Национальное полицейское управление.
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11 мая 2017, 03:21
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Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке
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4 мая 2017, 11:02
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В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей
В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
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16 апреля 2017, 02:14
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В Самаре школьник-хулиган свалил манекен и убежал из магазина, есть видео
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6 ноября 2016, 03:56
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В Самаре неизвестные хулиганы разбили окна в трамвае №13
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12 мая 2016, 11:21
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В Самаре в районе парка им. Гагарина мужчину ранили из травматического оружия
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15 сентября 2014, 10:07
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В Тольятти местный житель ранил оппонента из травматики
25 мая в 9 часов вечера жители Комсомольского района сообщили о стрельбе.
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26 мая 2014, 03:52