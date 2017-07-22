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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Тольятти снова затопило, есть видео

Тольятти снова затопило, есть видео

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Пьяный самарец напал на машину скорой помощи

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На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, 

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Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

В Самаре сотрудниками вневедомственной охраны задержан 53-летний местный житель, который из окна квартиры одного из домов по улице Максима Горького выбросил кастрюлю с едой на автомобиль Lada Vesta.
 
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Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Японская полиция в последнее время фиксирует десятки стычек между враждующими кланами местной мафии якудза. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Национальное полицейское управление.
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11 мая 2017, 03:21
Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

В одну из больниц Самары доставили мужчину 35 лет с колото-резаной раной. Врачи сообщили об этом в полицию. Выяснилось, что пострадавшего к ним доставили от подъезда одного из домов по Зубчаниновском шоссе.

Потерпевший поведал полицейским, что во время одиночного 
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В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
 

16 апреля 2017, 02:14
В Самаре школьник-хулиган свалил манекен и убежал из магазина, есть видео

В Самаре школьник-хулиган свалил манекен и убежал из магазина, есть видео

В Самаре продавцы одного из бутиков женской одежды на улице Запорожской ищут мальчика-подростка, который забежал в магазин, свалил манекен и убежал. Тем самым хулиган принес торговой точке немалый убыток. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На видео запечатлено, как сорванец 
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В Самаре неизвестные хулиганы разбили окна в трамвае №13

В Самаре неизвестные хулиганы разбили окна в трамвае №13

Вчера, 11 мая, вечером в Самаре было зафиксировано происшествие с муниципальным общественным транспортом. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, у трамвая, следующему по маршруту № 13, неизвестные злоумышленники разбили четыре стекла.

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В Самаре в районе парка им. Гагарина мужчину ранили из травматического оружия

В Самаре в районе парка им. Гагарина мужчину ранили из травматического оружия

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В Тольятти местный житель ранил оппонента из травматики

В Тольятти местный житель ранил оппонента из травматики

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Как установили правоохранители, между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Предположительно, мужчина 1983 года рождения выстрелил в грудь оппонента из травматического пистолета, сообщает областное ГУ МВД. Как 

26 мая 2014, 03:52
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