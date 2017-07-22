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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу 
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В Тольятти появился водопад

В Тольятти появился водопад

В паблике "Тольятти" показали "бурный водопад на улице Автостроителей". После прошедшего утром дождя она превратилась в самую настоящую горную реку с водопадом, "похлеще Ниагарского". Теперь улица Автостроителей - местная достопримечательность. Можно туристов звать и свадьбы сюда возить, иронизируют горожане в 

21 июля 2017, 09:04
Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти

Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти

Блогер Наталья Козловская анонсирует, что 23 июля в Тольятти пройдет очередной Велодевичник. "Вот уже в 10-й раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие уникальное и неординарное, красивое и запоминающееся. Велопрогулка еще раз 
21 июля 2017, 08:31
Тольятти снова затопило, есть видео

Тольятти снова затопило, есть видео

В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
21 июля 2017, 05:44
В Самаре пьяная женщина разбила голову сотруднику скорой помощи

В Самаре пьяная женщина разбила голову сотруднику скорой помощи

Самарская полиция проводит проверку по факту сообщения о нападении на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел на улице XXII Партсъезда. Бригаду вызвали прохожие и сообщили, что 30-летней женщине стало плохо. Медики увидели пьяную женщину, сидевшую на траве. Когда ей попытались оказать 

23 июня 2017, 04:46
Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда

Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда "скорой"

Сегодня, 19 июня, утром в одном из частных домов Сызрани 38-летняя женщина родила девочку весом 2 кг 420 граммов, передает «КТВ ЛУЧ». Прибывшим врачам "Скорой помощи" осталось только перерезать пуповину и госпитализировать мать с младенцем в Перинатальный центр ЦГБ.
19 июня 2017, 11:29
В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

Новый законопроект может изменить санкции для водителей, не пропустивших машины скорой медицинской помощи. Речь идет о лишении прав на срок от 1,5 до 2 лет или лишении свободы на срок до 4 лет.
Комитет по госстроительству Госдумы собирается рекомендовать принять 

14 июня 2017, 08:22
В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)

В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)

Вчера, 11 июня, днем в Тольятти трое мужчин потеряли сознание во дворе между домами №№98 и 100 по улице 40 лет Победы. На место происшествия прибыли экипажи полиции и скорой помощи. Операцию по спасению горожан сняли на видео очевидцы.
Как 
12 июня 2017, 04:06
В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера

В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера

Вчера, 4 февраля, около 1 часу дня возле лыжни в лесном массиве Тольятти, примерно напротив Майского проезда, был обнаружен лежащий без сознания 70-летний мужчина. Об этом пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Как выяснилось, пенсионер скончался. По 
5 февраля 2017, 12:58
Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились

Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились

Как передает КТВ ЛУЧ, 6 октября 47-летний мужчина вместе с 13-летним сыном уехали на автомобиле в лес за грибами. Около деревни Демидовка они заехали далеко в лесную чащу и заблудились.
 
Через несколько часов безрезультатного плутания, уже вечером, мужчина решил 

9 октября 2016, 06:03
100 тысяч тонн мусора вывезли из зеленых зон Самарской области за 2013 год

100 тысяч тонн мусора вывезли из зеленых зон Самарской области за 2013 год

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов подвел итоги работы в прошлом году. 2013-й был объявлен в регионе Годом охраны окружающей среды. За это время в Самарской области проведено 86 профильных мероприятий. Центральным из них 

12 марта 2014, 04:59
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