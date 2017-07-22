Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти … Блогер Наталья Козловская анонсирует , что 23 июля в Тольятти пройдет очередной Велодевичник. "Вот уже в 10-й раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие уникальное и неординарное, красивое и запоминающееся. Велопрогулка еще раз