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Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего
В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу …
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22 июля 2017, 03:32
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В Тольятти появился водопад
В паблике "Тольятти" показали "бурный водопад на улице Автостроителей". После прошедшего утром дождя она превратилась в самую настоящую горную реку с водопадом, "похлеще Ниагарского". Теперь улица Автостроителей - местная достопримечательность. Можно туристов звать и свадьбы сюда возить, иронизируют горожане в …
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21 июля 2017, 09:04
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Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти
Блогер Наталья Козловская анонсирует, что 23 июля в Тольятти пройдет очередной Велодевичник. "Вот уже в 10-й раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие уникальное и неординарное, красивое и запоминающееся. Велопрогулка еще раз …
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21 июля 2017, 08:31
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Тольятти снова затопило, есть видео
В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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21 июля 2017, 05:44
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В Самаре пьяная женщина разбила голову сотруднику скорой помощи
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23 июня 2017, 04:46
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Долго искали адрес: Сызранка родила дома до приезда "скорой"
Сегодня, 19 июня, утром в одном из частных домов Сызрани 38-летняя женщина родила девочку весом 2 кг 420 граммов, передает «КТВ ЛУЧ». Прибывшим врачам "Скорой помощи" осталось только перерезать пуповину и госпитализировать мать с младенцем в Перинатальный центр ЦГБ.
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19 июня 2017, 11:29
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В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей
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14 июня 2017, 08:22
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В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)
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12 июня 2017, 04:06
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В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера
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5 февраля 2017, 12:58
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Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились
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9 октября 2016, 06:03
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100 тысяч тонн мусора вывезли из зеленых зон Самарской области за 2013 год
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12 марта 2014, 04:59