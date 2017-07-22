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Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего
В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу …
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22 июля 2017, 03:32
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В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей
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27 июня 2017, 10:22
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Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов
Японская полиция в последнее время фиксирует десятки стычек между враждующими кланами местной мафии якудза. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Национальное полицейское управление.
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11 мая 2017, 03:21
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Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке
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4 мая 2017, 11:02
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В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП
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29 апреля 2017, 05:16
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В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину
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22 апреля 2017, 04:45
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В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей
В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
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16 апреля 2017, 02:14
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В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок
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19 декабря 2016, 01:08
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В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке
Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе, передает ГУ МВД по Самарской области.
34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.
В сентябре в полицию района поступило сообщение …
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4 декабря 2016, 04:52
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В Суходоле Mitsubishi снес рекламный столб и распался на части: погибли двое
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30 октября 2016, 04:26
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В Тольятти ограбили офис быстрых займов (фото момента преступления)
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15 октября 2016, 06:16
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В Чапаевске «гопник» вырвал у школьника планшет прямо на улице
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24 августа 2016, 11:07