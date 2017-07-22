В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке передает ГУ МВД по Самарской области.



34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.

В сентябре в полицию района поступило сообщение … Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе,34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.В сентябре в полицию района поступило сообщение