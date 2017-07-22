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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу 
22 июля 2017, 03:32
В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции изъяли более 700 килограммов драгоценностей

В Греции у представителей преступного сообщества изъяли свыше 700 килограммов драгоценностей и реликвий, в том числе драгоценные камни, коллекционные монеты, иконы и т.д. Точную стоимость всего изъятого еще предстоит установить экспертам, но уже понятно, что речь идет о десятках миллионов 

27 июня 2017, 10:22
Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Месть якудзы: японская полиция заявляет о десятках стычек враждующих криминальных кланов

Японская полиция в последнее время фиксирует десятки стычек между враждующими кланами местной мафии якудза. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Национальное полицейское управление.
Как заявляют официальные представители правоохранительных органов страны, в течение последнего года было отмечено 47 крупных 

11 мая 2017, 03:21
Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

В одну из больниц Самары доставили мужчину 35 лет с колото-резаной раной. Врачи сообщили об этом в полицию. Выяснилось, что пострадавшего к ним доставили от подъезда одного из домов по Зубчаниновском шоссе.

Потерпевший поведал полицейским, что во время одиночного 
4 мая 2017, 11:02
В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

Сегодня, 29 апреля, около 11:10 на федеральной магистрали «М-5 Урал» в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 86-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, ехал со стороны Самары в 
29 апреля 2017, 05:16
В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В Самаре два 16-летних пацана ограбили мужчину

В полицию Самары обратился 25-летний местный житель. По словам потерпевшего, на улице Ерошевского его ограбили двое молодых парней, которым на вид было не больше 18 лет. Злоумышленники отобрали у мужчины рюкзак с личными вещами.
 
Через некоторое время подозреваемых удалось 

22 апреля 2017, 04:45
В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
 

16 апреля 2017, 02:14
В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок

В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок

Трагедия произошла в ночь на понедельник. По предварительным данным ГИБДД, на трассе М-5 "Урал" в Сергиевском районе большегруз марки Scania ехал в сторону Самары. Водитель фуры не сумел справиться с управлением и врезался в Lada Largus. В итоге водитель легковушки 

19 декабря 2016, 01:08
В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе, передает ГУ МВД по Самарской области.

34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.
В сентябре в полицию района поступило сообщение 
4 декабря 2016, 04:52
В Суходоле Mitsubishi снес рекламный столб и распался на части: погибли двое

В Суходоле Mitsubishi снес рекламный столб и распался на части: погибли двое

24-летний владелец иномарки, также находившийся в салоне в момент ДТП, серьезно не пострадал: врачи осмотрели его и отпустили домой.
30 октября 2016, 04:26
В Тольятти ограбили офис быстрых займов (фото момента преступления)

В Тольятти ограбили офис быстрых займов (фото момента преступления)

Вчера, 14 октября, в 19:40 в Тольятти был ограблен офис быстрых займов "Деньги мигом", расположенном по улице Карла Маркса, дом 78 (напротив ТРЦ «Космос»). «Кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить в полицию», - обращаются к горожанам в группе «Паблик Тольятти» 
15 октября 2016, 06:16
В Чапаевске «гопник» вырвал у школьника планшет прямо на улице

В Чапаевске «гопник» вырвал у школьника планшет прямо на улице

27-летнего жителя Чапаевска подозревают в хищении планшета у школьника одной из местных школ, передает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полицейских, инцидент случился в сквере. «Гопник» в открытую вырвал гаджет у мальчика из рук. Подросток пожаловался о случившемся в 

24 августа 2016, 11:07
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