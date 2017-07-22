Сегодня, 6 мая, около восьми часов утра в Самаре была обнаружена утечка на водоводе диаметром 900 миллиметров по адресу: ул. Мориса Тореза, 55. Сейчас там работают аварийные службы.

«Благодаря технологическим переключениям жители от водоснабжения не отключались. Однако в течение дня потребители …