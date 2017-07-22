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Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал
Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые …
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13 июля 2017, 05:27
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В частном секторе Самары наступила засуха
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13 июля 2017, 08:05
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Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо
«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод …
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12 июля 2017, 09:16
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Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары
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29 мая 2017, 04:15
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В Самаре возобновили подачу тепла в 177 домов на Нагорной?
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29 января 2017, 04:55
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В Самаре на Нагорной прорвало теплотрассу: 177 домов остались без тепла
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28 января 2017, 04:35
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В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии
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22 декабря 2016, 12:37
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В Самаре из-за прорыва трубы частично перекрыта улица Мориса Тореза
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6 мая 2016, 01:45
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В Самаре парень прыгал по крышам троллейбусов и требовал коня и шашку
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2 октября 2015, 11:41
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В Самаре под памятником "Ил-2" на Московском шоссе планируют проложить туннель
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24 февраля 2014, 04:50