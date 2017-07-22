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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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  "Y88P"
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Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые 
13 июля 2017, 05:27
В частном секторе Самары наступила засуха

В частном секторе Самары наступила засуха

Компания «Самарские коммунальные системы» обещает «засуху» злостным неплательщикам, проживающим в частном секторе Самары. С начала 2017 года от водоснабжения уже отключили 246 домов. Всего в списке должников почти пять с половиной тысяч человек. Общая сумма долга за первое полугодие превысила 

13 июля 2017, 08:05
Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод 

12 июля 2017, 09:16
Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

На этой неделе потребители в разных районах Самары могут быть отключены от холодного водоснабжения. Рапорт о проведении плановых работ на системах водоснабжения опубликовала компания «Самарские коммунальные системы». В списке десятки адресов. Воду планируют отключать поочередно 30, 31 мая и 1 
29 мая 2017, 04:15
В Самаре возобновили подачу тепла в 177 домов на Нагорной?

В Самаре возобновили подачу тепла в 177 домов на Нагорной?

Сегодня, 29 января, только в 02:12 было восстановлено в полном объеме теплоснабжение 177 домов и 14 социально значимых учреждений на улице Нагорной. Об этом сообщает официальный сайт ОАО «ПТС».
 
Масштабная авария на теплотрассе произошла в субботу, 28 января, когда 
29 января 2017, 04:55
В Самаре на Нагорной прорвало теплотрассу: 177 домов остались без тепла

В Самаре на Нагорной прорвало теплотрассу: 177 домов остались без тепла

Сегодня, 28 января, в районе пересечения улицы Нагорной с Воронежской прорвало тепломагистраль. В результате 177 жилых домов остались без тепла, передает 63.ru
 
К месту аварии прибыли 3 аварийно-ремонтные бригады с необходимым количеством техники. Рабочие начали земляные работы, чтобы установить 
28 января 2017, 04:35
В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии

Там накануне вечером произошел порыв 400-миллиметровой трубы, которая питала теплом 48 жилых домов. В них проживают около 10 тысяч самарцев. Кроме того, ЧП затронуло два детских сада и школу. Потребителей переключили на резервную схему.
Специалисты ОАО "Предприятие тепловых сетей" сейчас 

22 декабря 2016, 12:37
В Самаре из-за прорыва трубы частично перекрыта улица Мориса Тореза

В Самаре из-за прорыва трубы частично перекрыта улица Мориса Тореза

Сегодня, 6 мая, около восьми часов утра в Самаре была обнаружена утечка на водоводе диаметром 900 миллиметров по адресу: ул. Мориса Тореза, 55. Сейчас там работают аварийные службы.

«Благодаря технологическим переключениям жители от водоснабжения не отключались. Однако в течение дня потребители 

6 мая 2016, 01:45
В Самаре парень прыгал по крышам троллейбусов и требовал коня и шашку

В Самаре парень прыгал по крышам троллейбусов и требовал коня и шашку

В Интернете появилось видео инцидента, произошедшего в районе площади Кирова около ТЦ «Вива Лэнд». По предварительной информации, сегодня, 2 октября, неизвестный мужчина прыгал по крышам троллейбусов и требовал коня и шашку. По словам очевидцев, хулигана сняли с крыши полицейские.
Фото: 
2 октября 2015, 11:41
В Самаре под памятником

В Самаре под памятником "Ил-2" на Московском шоссе планируют проложить туннель

Правительство Самарской области объявило тендер на капитальный ремонт Московского шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Цена контракта - 917 млн рублей. Работы должны начаться в этом году, а завершиться осенью 2015-го. Согласно информации с сайта госзакупок, кроме 

24 февраля 2014, 04:50
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