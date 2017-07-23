Готовим зонты: самарские синоптики о погоде в выходные Самарские синоптики опубликовали прогноз на ближайшие выходные. По сообщению Приволжского УГМС, в регион после небольшой передышки снова вернутся дожди. Правда, кратковременные. Хотя возможны грозы, во время них порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду. Вместе с тем погода будет …