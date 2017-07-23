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Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?
Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. «Циклонический вихрь, нашумевший на Средней Волге своими ветрами и сильными дождями, уходит, заполняясь, на Верхнюю Волгу», - констатируют специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС». «В размытом поле старого циклона, преимущественно в …
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10 июля 2017, 01:58
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К пятнице в Самаре станет прохладнее
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4 июля 2017, 09:40
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Готовим зонты: самарские синоптики о погоде в выходные
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30 июня 2017, 09:39
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Когда в Самаре наступит настоящее лето?
Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на последнюю декаду июня. Согласно сообщению Приволжского УГМС, в конце месяца на Средней Волге ожидается повышение температуры воздуха.
Фронтальные разделы очередного циклонического вихря, перемещающегося по северным широтам, должны достигнуть берегов Волги во вторник, 27 июня. Вновь …
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27 июня 2017, 11:15
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В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды
Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана во время прямого эфира сдуло мощным порывом ветра. Кадры инцидента разместил впоследствии в Сети сам телеведущий.
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26 июня 2017, 09:11
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Деньги из воздуха: В строительство ветропарков в России инвестируют два миллиарда евро
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19 июня 2017, 05:29
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Дожди прочь: в Самаре летом постепенно потеплеет
Самарские синоптики прогнозируют улучшение погоды в регионе.
«Циклон, который оказывал влияние на погоду Самарской области в прошедшие дни, будет перемещаться за Урал. Осадков станет меньше, кратковременные дожди с грозами пройдут лишь местами, в основном, в дневные и вечерние часы. Температура воздуха …
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19 июня 2017, 09:13
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В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза
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4 июня 2017, 04:49
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В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии
Сегодня, 1 июня, Сызрань накрыла новая волна природных катаклизмов. В соцсетях жители выложили фото и видео последствий обрушившейся на город стихии, передает «КТВ ЛУЧ»
Так, в результате шквалистого ветра в 3-м микрорайоне Юго-Западного района упал рекламный щит. По …
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1 июня 2017, 10:25
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Самару опять заморозит
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10 мая 2017, 01:56
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В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные
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5 мая 2017, 10:49
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Когда в Самаре наступит жара?
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25 апреля 2017, 09:13
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Сильный ветер валит деревья на самарские дороги
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17 апреля 2017, 01:27
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6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега
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7 января 2017, 02:56
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На Самарскую область надвигается ледяной дождь
Сегодня, 12 ноября, и завтра, информирует Росавтодор, в ряде регионов Центрального федерального округа, а также в Карелии, Татарстане, Башкортостане, Оренбургской, Самарской, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Ярославской областях ожидается сильный мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. Прогнозируются гололедные явления на автодорогах указанных …
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12 ноября 2016, 02:25
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Под Самарой сильный ветер сорвал крыши с двух жилых домов
Вчера в МЧС поступило сообщение о происшествии в Красноармейском районе Самарской области. В райцентре сильный ветер повредил крыши двух жилых многоквартирных домов. Через населенный пункт Красноармейское прошел грозовой фронт, рассказали представители ведомства. Информацию о повреждениях из-за сильного ветра получили 14 …
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15 июня 2016, 10:39