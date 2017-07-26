|
В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген
|
24 июля 2017, 10:54
|
Беглый хищник поставил на уши всю Сызрань
|
24 июля 2017, 08:04
|
В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»
Сегодня, 23 июля, через Сызрань проехала знаменитая "Калина" «Службы охотников за привидениями», передает портал «Маленькая Сызрань». Ее владелец Олег К. несколько лет назад специально сконструировал автомобиль для работы с объектами потустороннего мира по мотивам известного голливудского блокбастера.
«Охотников …
|
23 июля 2017, 05:08
|
До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов»
|
23 июля 2017, 03:36
|
ШОК: бродячие собаки в Постниковом овраге съели всех крыс и животных, сбежавших из Самарского зоопарка
Об этом рассказал «ТЕРРЕ» местный житель Александр из переулка Плотничный. Стаи насчитывают несколько десятков особей. Территория оврага, по которому сток сбрасывается в Волгу, полностью контролируется бродячими собаками. Подробностями, какие именно животные убегают из Самарского зоопарка, мужчина делиться отказался.
|
26 июня 2017, 04:17
|
В Тольятти стая агрессивных бесхозных собак терроризирует горожан
|
18 июня 2017, 03:40
|
Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика
Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить …
|
16 мая 2017, 07:01
|
В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак
|
26 марта 2017, 01:50