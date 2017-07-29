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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Попугай-стукач: Американку осудили за убийство мужа после «показаний» говорящей птицы

Попугай-стукач: Американку осудили за убийство мужа после «показаний» говорящей птицы

Суд города Мичиган признал местную жительницу виновной в убийстве супруга, изучив, наряду с прочими, «показания» попугая.
По данным следствия, Гленна Дюрэ застрелила собственного мужа, выпустив в него пять пуль. Далее преступница попыталась покончить жизнь самоубийством, но до конца свой замысел 

21 июля 2017, 09:24
В Самаре парень убил свою беременную девушку

В Самаре парень убил свою беременную девушку

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства беременной девушки. Погибшей было 22 года. По подозрению в совершении преступления задержан её 23-летний сожитель.

По версии следователей, преступление было совершено на почве ревности. Трагедия случилась в Кинель-Черкасском районе во вторник, 18 июля. 

19 июля 2017, 11:17
На Ново-Вокзальной зарезали 18-летнего самарца

На Ново-Вокзальной зарезали 18-летнего самарца

Раскрыто убийство молодого самарца. 18-летний парень умер от ножевого ранения в субботу, 15 июля, в городской больнице.  Как установили полицейские, у потерпевшего произошел конфликт с незнакомцем на улице Ново-Вокзальной. После словесной перепалки один из мужчин достал нож. Подозреваемый  в совершении 

18 июля 2017, 09:07
Самарский следственный комитет: Вернуть домой взрослую девушку силой нельзя

Самарский следственный комитет: Вернуть домой взрослую девушку силой нельзя

Эта запутанная история началась в прошлое воскресенье, 14 июля, в селе Большая Глушица. Местная жительница записала видео, в котором утверждала, что ее дочь пропала, а сама она получила СМС-ку "свою дочь вы больше не увидите". Сотрудники следственного комитета по Самарской 
15 июля 2017, 03:12
Вдову отравленного самарского банкира хотят отправить за решетку

Вдову отравленного самарского банкира хотят отправить за решетку

7 лет лишения свободы вновь грозит вдове бывшего главы Самарского филиала Россельхозбанка Екатерине Пузиковой. В Красноярском районном суде Самарской области уже во второй раз завершились прения по делу об убийстве ее мужа Дмитрия Пузикова. Напомним, по версии следствия, 5 лет 

10 июля 2017, 09:46
В Самаре пьяный таксист с топором нападает на водителей

В Самаре пьяный таксист с топором нападает на водителей

Про вопиющий случай рассказывает один из членов паблика "Услышано Самара" сосцети "ВКонтакте". "Вчера примерно в 20:00 в Железнодорожном районе Самары за торговым центром пьяный водитель такси допустил наезд на припаркованный автомобиль KIA Picanto. Мы решили вызвать ГАИ, после чего 
21 июня 2017, 06:48
Полиция задержала самарца, который затеял перестрелку на Бакинской

Полиция задержала самарца, который затеял перестрелку на Бакинской

Сегодня, 2 апреля, самарский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участника перестрелки на улице Бакинской – 27-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими 
2 апреля 2017, 06:04
В Сызрани бывшего главврача подозревают в незаконных доплатах на 752 тысячи рублей

В Сызрани бывшего главврача подозревают в незаконных доплатах на 752 тысячи рублей

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По оперативным данным,  в период с марта 2013-ого года по июнь 2016-ого года главврач районной больницы издал приказ об оказании платных услуг. Этот документ предусматривал ему доплату за этот 

30 марта 2017, 09:53
Ледяная глыба в Самаре убила женщину. Новые подробности

Ледяная глыба в Самаре убила женщину. Новые подробности

Напомним, смертельное ЧП произошло в воскресенье в Самаре примерно в 16.00 около дома 109 по ул. Вольская. Ледяная глыба с кровли обрушилась на голову прохожей. Женщине было около 40 лет. Смерть наступила мгновенно. Прибывшая скорая зафиксировала смерть. Делом занимается СУ 

27 марта 2017, 11:36
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в 
26 марта 2017, 02:30
В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

Нетипичный налет на салон сотовой связи осуществили три злоумышленника в российской столице. Они отправились на преступление, вооружившись топорами, сообщает «РГ».
Попытка ограбления была совершена в юго-западном районе Москвы, на улице Азовской. Преступники с топорами ворвались в торговую точку в девять 

16 февраля 2017, 10:20
В Новокуйбышевске женщину и подростка зарубили топором

В Новокуйбышевске женщину и подростка зарубили топором

Мужчина, задержанный в Новокуйбышевске за убийство 43-летней женщины и ее 16-летнего сына, сознался в преступлении, сообщает областной следственный комитет.
 
"В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса мужчина подтвердил свою причастность к совершению преступления и показал, что убийство совершил 
29 октября 2016, 03:08
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