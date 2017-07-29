|
Попугай-стукач: Американку осудили за убийство мужа после «показаний» говорящей птицы
|
21 июля 2017, 09:24
|
В Самаре парень убил свою беременную девушку
Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства беременной девушки. Погибшей было 22 года. По подозрению в совершении преступления задержан её 23-летний сожитель.
По версии следователей, преступление было совершено на почве ревности. Трагедия случилась в Кинель-Черкасском районе во вторник, 18 июля. …
|
19 июля 2017, 11:17
|
На Ново-Вокзальной зарезали 18-летнего самарца
Раскрыто убийство молодого самарца. 18-летний парень умер от ножевого ранения в субботу, 15 июля, в городской больнице. Как установили полицейские, у потерпевшего произошел конфликт с незнакомцем на улице Ново-Вокзальной. После словесной перепалки один из мужчин достал нож. Подозреваемый в совершении …
|
18 июля 2017, 09:07
|
Самарский следственный комитет: Вернуть домой взрослую девушку силой нельзя
|
15 июля 2017, 03:12
|
Вдову отравленного самарского банкира хотят отправить за решетку
|
10 июля 2017, 09:46
|
В Самаре пьяный таксист с топором нападает на водителей
Про вопиющий случай рассказывает один из членов паблика "Услышано Самара" сосцети "ВКонтакте". "Вчера примерно в 20:00 в Железнодорожном районе Самары за торговым центром пьяный водитель такси допустил наезд на припаркованный автомобиль KIA Picanto. Мы решили вызвать ГАИ, после чего …
|
21 июня 2017, 06:48
|
Полиция задержала самарца, который затеял перестрелку на Бакинской
|
2 апреля 2017, 06:04
|
В Сызрани бывшего главврача подозревают в незаконных доплатах на 752 тысячи рублей
|
30 марта 2017, 09:53
|
Ледяная глыба в Самаре убила женщину. Новые подробности
|
27 марта 2017, 11:36
|
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет
В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в …
|
26 марта 2017, 02:30
|
В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи
Нетипичный налет на салон сотовой связи осуществили три злоумышленника в российской столице. Они отправились на преступление, вооружившись топорами, сообщает «РГ».
|
16 февраля 2017, 10:20
|
В Новокуйбышевске женщину и подростка зарубили топором
Мужчина, задержанный в Новокуйбышевске за убийство 43-летней женщины и ее 16-летнего сына, сознался в преступлении, сообщает областной следственный комитет.
"В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса мужчина подтвердил свою причастность к совершению преступления и показал, что убийство совершил …
|
29 октября 2016, 03:08