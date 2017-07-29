Ученые заявили, что в ближайшем будущем животные начнут разговаривать по-человечески В течение 10 лет в мире может появиться устройство, с помощью которого можно будет переводить речь любимых питомцев. Именно такое заявление сделал футуролог Уильям Хайем в интервью изданию The Guardian. Как считает специалист, данное устройство будет массово востребовано среди обладателей домашних …