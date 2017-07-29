|
В Сызрани нашли сбежавшего хищника
Хозяевам пропавшего в Сызрани хорька удалось разыскать своего питомца. Домашнего хищника зовут Шон. Сообщение о его исчезновении в начале недели распространилось по соцсетям и местным средствам массовой информации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», сбежал хорек из квартиры дома по улице Красная.
|
28 июля 2017, 07:04
|
Ученые заявили, что в ближайшем будущем животные начнут разговаривать по-человечески
В течение 10 лет в мире может появиться устройство, с помощью которого можно будет переводить речь любимых питомцев. Именно такое заявление сделал футуролог Уильям Хайем в интервью изданию The Guardian.
Как считает специалист, данное устройство будет массово востребовано среди обладателей домашних …
|
26 июля 2017, 04:17
|
Беглый хищник поставил на уши всю Сызрань
|
24 июля 2017, 08:04
|
Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок
|
19 июля 2017, 09:35
|
Бездомного жителя самарского двора затравили собаками
Блогер Антон Черепок пожаловался, что «похоронил дворового кота, которого задрали псы из соседской квартиры». «Я выкопал могилку на пустыре за домом, соседка принесла тряпочку и мы, завернув в это подобие савана животинку, предали тело земле. Итак, есть следующая проблема. …
|
14 июля 2017, 08:09
|
Ищут взрывчатку и ловят злодеев: фото из самарского кинологического центра
Блогер Наталья Жалнина делится впечатлениями от посещения вместе с детьми-воспитанниками центра "Ровесник" самарского кинологического центра областного главка полиции. Он один из крупнейших в стране. Здесь живут около трёхсот собак - экспертов-нюхачей, охранников, конвоиров, помощников человека. "Главными экскурсоводами по ЦКС …
|
22 июня 2017, 06:37
|
Ученые из Якутии и Южной Кореи клонировали охотничью лайку
|
14 июня 2017, 11:25
|
Четвероногие самураи: Японцы создали доспехи для домашних животных
Миниатюрные самурайские доспехи для домашних питомцев разработали специалисты японской компании Samurai Age. Как говорят дизайнеры, животные в таком облачении будут всегда защищены, а кроме того, эти атрибуты поддержат в собаках и котах дух воина.
|
14 июня 2017, 08:19
|
Ученые установили, когда в Австралии появились дикие кошки
Исследователи установили, откуда именно и как на Зеленом материке возникли дикие кошки, которые, согласно существующей теории, стали впоследствии повинны в исчезновении представителей местной фауны. Как выяснили ученые, впервые это произошло в позапрошлом столетии, с приходом в эти места переселенцев из …
|
7 декабря 2015, 03:08