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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных

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Ближайшие 4-5 дней в Самарской области обещают быть жаркими. В тени столбик термометра будет подниматься до 35 градусов по Цельсию. При этом в лесах сохраняется высокий уровень пожароопасности. Ситуация настолько серьезная, что МЧС продлило штормовое предупреждение и просит граждан быть 

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Самару бросило в жар

К выходным воздух в Самарской области прогреется до +34 градусов по Цельсию, сообщили синоптики. Такая температура ожидается уже в пятницу, 28 июля. Режим высокой пожарной опасности в лесах – 4-й класс – продлен до 1 августа, передает Приволжское УГМС.
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Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

В ночь на 25 июля самарским пожарным поступило сообщение о происшествии в ТЦ «Вива Лэнд», который расположен на Безымянке в районе площади Кирова. По сообщению МЧС, возгорание произошло в серверной 24 июля в 23:46. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. 
25 июля 2017, 09:46
Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Приволжское УГМС прогнозирует, что в ночь 15 мая в Самаре и области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области выпустило специальные рекомендации.
 
Гражданам не допускать 

15 мая 2017, 07:01
С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды

С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды

В настоящее время уровень воды в Саратовском водохранилище в районе Самары составляет 31,6 метра. Это на 19 сантиметров выше средних значений, заверяют в Приволжском Гидрометцентре. По данным синоптиков, уменьшение объемов сброса воды на Жигулевской ГЭС начнется 12 мая и уровень 

11 мая 2017, 05:39
В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие несколько дней в Самаре и области ожидаются метель, снег и гололед, передает Приволжский гидрометцентр.
 
Сегодня, 6 января, будет облачно. Снегопад, местами сильный, метель, слабый гололед. Ветер юго-западный от 7 до 12 м/с, местами порывы до 20 м/с. 

6 января 2017, 03:13
3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

Вчера, 3 декабря, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству выпавших осадков, сообщает Приволжское УГМС
 
По данным синоптиков, вчера самарская Объединенная гидрометеорологическая станция зарегистрировала 14,8 миллиметров выпавшего снега. Этот показатель стал рекордным за последние 4 года – 

4 декабря 2016, 03:31
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