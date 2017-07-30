На Самару идет гроза В пятницу, 28 июля, в Самаре прошел дождь. По прогнозу синоптиков, в течение дня в отдельных районах области возможна гроза. Погода при этом останется жаркой: до +34 градусов по Цельсию. В субботу, 29 июля, осадков не ожидается, а вот в …