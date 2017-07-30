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На Самару идет гроза
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28 июля 2017, 11:52
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Растворились как дым: в Самаре исчезли миллионы на жилье для пожарных
Начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг строительства ведомственного жилья для пожарных. По факту исчезновения 142 миллионов бюджетных рублей, выделенных федералами еще в 2013 году на возведение девятиэтажки на 80 квартир, заведено уголовное …
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27 июля 2017, 01:35
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Сколько в Самаре продлится жара?
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27 июля 2017, 07:02
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Самару бросило в жар
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27 июля 2017, 09:55
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Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов
Блогер Игорь Кондратьев выложил у себя в блоге фотографию пункта метеонаблюдения в Сызранском речном порту. "На здании для синоптиков местные влюбленные пары вешают свои замки с прицелом на долгое счастье. Таким образом, сызранский пункт наблюдения обрел двойное назначение. А …
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27 июля 2017, 08:05
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Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым
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25 июля 2017, 09:46
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Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки
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15 мая 2017, 07:01
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С 12 мая в Волге у Самары начнет снижаться уровень воды
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11 мая 2017, 05:39
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В ближайшие дни Самару накроет метель
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6 января 2017, 03:13
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3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега
Вчера, 3 декабря, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству выпавших осадков, сообщает Приволжское УГМС
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4 декабря 2016, 03:31