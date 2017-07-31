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Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД
Сегодня, 31 июля, вечером около 20:30 в Сызрани в дорожную аварию попал автомобиль ГИБДД ВАЗ-2114, пишет «Маленькая Сызрань».
По предварительным данным, в районе перекрестка улицы Интернациональной и переулка Опорный у мясокомбината в полицейскую «четырнадцатую» врезалась «Калина», за которой …
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31 июля 2017, 10:25
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Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти
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31 июля 2017, 08:28
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Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова
Член Федерации бокса Сызрани Андрей Цикунов и директор ДОСААФ из Октябрьска Максим Сагайдак ищут 200-литровые бочки. Из них мужчины планируют построить плот и поплыть на нем вниз по Волге, аж до самого Саратова, передает "КТВ Луч".
Предположительно, маршрут …
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29 июля 2017, 04:29
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Сызранец протрезвел после застолья и превратился в "доносчика лжи"
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28 июля 2017, 02:27
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В Сызрани нашли сбежавшего хищника
Хозяевам пропавшего в Сызрани хорька удалось разыскать своего питомца. Домашнего хищника зовут Шон. Сообщение о его исчезновении в начале недели распространилось по соцсетям и местным средствам массовой информации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», сбежал хорек из квартиры дома по улице Красная.
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28 июля 2017, 07:04
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Купаться запрещено как минимум до середины августа
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26 июля 2017, 06:24
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Как вызвать помощь?
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26 июля 2017, 09:00
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Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?
О курьезной ситуации поведал в "Фейсбуке" тольяттинский спасатель Андрей Дербенев. "В нашу организацию пришел штраф на 5 тысяч рублей, - пишет автор. - Камера зафиксировала нашу "Ниву" со скоростью 206 км/ч …
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25 июля 2017, 09:01
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В губернии продолжается нашествие клещей
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5 мая 2017, 05:12
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В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку
Вчера, 29 апреля, около 21:00 в квартире одного из домов по улице 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около 6-и лет. Как передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь
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30 апреля 2017, 05:37
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Эксперты ООН: Пестициды уничтожают не только насекомых, но и людей
Пестициды, которыми обрабатывают различные растительные культуры для уничтожения вредных насекомых, могут также убивать людей. Об этом сказали специалисты ООН в своем недавнем докладе.
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15 марта 2017, 10:03
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Ученые обнаружили в янтаре похожее на пришельца древнее насекомое
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26 января 2017, 05:27
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Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых
Глобальное потепление может оказать отрицательное влияние на численность насекомых, играющих очень серьезную роль в пищевых цепочках. Ученые определили, что дальнейший рост температурных показателей повлечет за собой трагические события в экологической системе.
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11 января 2017, 05:23
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Богомолы в Тюменской области появились из-за изменения климата
Ученые из Тюменского государственного университета установили, что в результате изменения климата в Сибири южные виды членистоногих, в том числе богомолы, появились севернее своих традиционных мест расселения. В частности, в Тюменской области заметили появление богомолов и других новых насекомых.
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23 декабря 2016, 03:05
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В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой
В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.
Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. …
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14 ноября 2016, 11:05
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В Сызрани собачья стая атаковала площадку с играющими детьми
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4 ноября 2016, 08:45