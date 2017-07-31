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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Материалы по теме:

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Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД

Сегодня, 31 июля, вечером около 20:30 в Сызрани в дорожную аварию попал автомобиль ГИБДД ВАЗ-2114, пишет «Маленькая Сызрань».

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Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

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31 июля 2017, 08:28
Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова

Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова

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Предположительно, маршрут 
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Сызранец протрезвел после застолья и превратился в

Сызранец протрезвел после застолья и превратился в "доносчика лжи"

Курьезный случай произошел в Сызрани. Полицейским поступило заявление об угоне автомобиля у 27-летнего местного жителя. Якобы он ночью припарковал машину рядом с домом по проспекту Гагарина, а утром она исчезла.

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В Сызрани нашли сбежавшего хищника

В Сызрани нашли сбежавшего хищника

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Купаться запрещено как минимум до середины августа

Купаться запрещено как минимум до середины августа

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26 июля 2017, 06:24
Как вызвать помощь?

Как вызвать помощь?

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Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?

О курьезной ситуации поведал в "Фейсбуке" тольяттинский спасатель Андрей Дербенев. "В нашу организацию пришел штраф на 5 тысяч рублей, - пишет автор. - Камера зафиксировала нашу "Ниву" со скоростью 206 км/ч 
25 июля 2017, 09:01
В губернии продолжается нашествие клещей

В губернии продолжается нашествие клещей

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5 мая 2017, 05:12
В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку

В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку

Вчера, 29 апреля, около 21:00 в квартире одного из домов по улице 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около 6-и лет. Как передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь
 
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Эксперты ООН: Пестициды уничтожают не только насекомых, но и людей

Эксперты ООН: Пестициды уничтожают не только насекомых, но и людей

Пестициды, которыми обрабатывают различные растительные культуры для уничтожения вредных насекомых, могут также убивать людей. Об этом сказали специалисты ООН в своем недавнем докладе.
Как утверждают эксперты, элементы пестицидов аккумулируются в воде, почве, продуктах, а далее и в человеческом организме. В 

15 марта 2017, 10:03
Ученые обнаружили в янтаре похожее на пришельца древнее насекомое

Ученые обнаружили в янтаре похожее на пришельца древнее насекомое

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Это создание похоже на муравья, но при этом не принадлежит ни к одному из 

26 января 2017, 05:27
Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых

Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых

Глобальное потепление может оказать отрицательное влияние на численность насекомых, играющих очень серьезную роль в пищевых цепочках. Ученые определили, что дальнейший рост температурных показателей повлечет за собой трагические события в экологической системе.
Открытие было сделано в процессе серии исследований, объектом которых 

11 января 2017, 05:23
Богомолы в Тюменской области появились из-за изменения климата

Богомолы в Тюменской области появились из-за изменения климата

Ученые из Тюменского государственного университета установили, что в результате изменения климата в Сибири южные виды членистоногих, в том числе богомолы, появились севернее своих традиционных мест расселения. В частности, в Тюменской области заметили появление богомолов и других новых насекомых.
Как поясняют 

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В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

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Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. 
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В Сызрани собачья стая атаковала площадку с играющими детьми

В Сызрани собачья стая атаковала площадку с играющими детьми

Жители двора Гагарина дом 4 в Сызрани стали свидетелями жуткой картины. Стая бездомных псов в буквальном «атаковала» детскую площадку, на которой играли ребята. Собаки с громким лаем носились по площадке, а одно животное даже погналось за малышом. Нескольким ребятам повезло 
4 ноября 2016, 08:45
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