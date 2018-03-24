Совет директоров Тольятти возобновил свою работу после перерыва в 2,5 года Совет директоров Тольятти возобновил свою работу после перерыва в два с половиной года. Это совещательный орган, в период с 1998 по 2001 годы в его состав входил Дмитрий Азаров, который тогда жил и работал в Тольятти. В новый состав совета …