Сегодня, 24 марта, Президент АвтоВАЗа Николя Мор посетил известный тольяттинский стрелковый комплекс «Ловчий плюс». И не просто приехал отдохнуть, а воспользовался возможностью пострелять из разных видов оружия.
Об этом пишут в паблике «Стрелковый комплекс «Ловчий Плюс» соцсети «ВКонтакте»:
«Сегодня Николя Мор (президент АВТОВАЗа, старший вице-президент Renault, операционный директор региона Евразия) посетил наш комплекс и практиковался в стрельбе из разных видов оружия. Арсенал оружия у нас большой, и конечно, интерес вызывает немалый. Наш гость остался доволен... Вот так, друзья, приедете отдохнуть в lovchiyplus, и внезапно встретите там какого-либо известного человека А кстати, с вами такое бывало? С кем из знаменитостей удавалось случайно встретиться на отдыхе?» - написал автор сообщения.
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