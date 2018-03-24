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Lada Vesta Signature - машина для президента АвтоВАЗа

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СМИ: Чемезов объявил о предстоящей смене главы АвтоВАЗа

Основные акционеры АвтоВАЗа – российский госконцерн «Ростех» и французский автопроизводитель «Рено» - обсуждают смену президента тольяттинского автогиганта, кандидатура на смену действующему президенту компании Николя Мору пока подбирается, заявил сегодня в Москве гендиректор РТ Сергей Чемезов.
 
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Совет директоров Тольятти возобновил свою работу после перерыва в 2,5 года

Совет директоров Тольятти возобновил свою работу после перерыва в два с половиной года. Это совещательный орган, в период с 1998 по 2001 годы в его состав входил Дмитрий Азаров, который тогда жил и работал в Тольятти. В новый состав совета 

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Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault. С Нового года президент АвтоВАЗа вступит в должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault, и войдет в исполнительный комитет компании. Предшественник Мора на этом посту – Дени Левот будет работать 
7 декабря 2017, 11:51
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