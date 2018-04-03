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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.

«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, 

3 апреля 2018, 04:40
Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 могут появиться кемпинги для болельщиков. Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудили глава региона Дмитрий Азаров и Посол Королевства Бельгии Жан Артур Режибо, прибывший в Самару 3 апреля. По данным пресс-службы глава региона, Самара может принять 

3 апреля 2018, 03:21
Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.

«На ремонт 
3 апреля 2018, 12:29
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио 

3 апреля 2018, 08:27
2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области

В Самарской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием машины скорой помощи. Как уже сообщала «ТЕРРА», есть погибшие. В понедельник, 2 апреля, примерно в 8 часов 15 минут на 27-м километре дороге Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада 

2 апреля 2018, 02:55
Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Под Самарой в ДТП погибли водитель и пассажир машины скорой помощи. Трагедия произошла утром в понедельник, 2 апреля, в Хворостянском районе Самарской области. В 8:15 в районе 27-го километра автодороги Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» 

2 апреля 2018, 11:19
Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области

Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области

В Самарской области все региональные министры пройдут курс краеведения. Об этом заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Накануне в Самарском академическом театре оперы и балета глава региона участвовал в награждении 
23 марта 2018, 10:39
«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару

«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару

В Самару прибыл с рабочим визитом директор «Почты России» Николай Подгузов. Он встретился с главой региона Дмитрием Азаровым.  
В четверг, 22 марта, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и директор «Почты России» Николай Подгузов обсудили основные направления развития почтовой 

23 марта 2018, 07:37
Пьяный дебошир выломал дверь в машине «скорой помощи» в Сызрани

Пьяный дебошир выломал дверь в машине «скорой помощи» в Сызрани

В Сызрани в очередной раз произошел инцидент с участием врачей «скорой помощи». Вызов к медикам поступил в ночь на 17 февраля. В одном из кафе на улице Урицкого изрядно подвыпившему посетителю разбили голову.

Прибывшие на место происшествия врачи перебинтовали 
19 февраля 2018, 09:07
Медицинская драма: Под Сызранью женщина едва не родила в сугробе

Медицинская драма: Под Сызранью женщина едва не родила в сугробе

Схватки у жительницы села Троицкое Сызранского района начались утром 5 февраля. Женщина вызвала «скорую помощь». Ожидание бригады растянулось до 40 минут. Как оказалось, медики пытались откопать свой УАЗик. Медицинская «буханка», несмотря на свои 2 ведущих моста, наглухо застряла на заснеженной 
10 февраля 2018, 03:56
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