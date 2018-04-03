В Самаре к ЧМ-2018 по футболу автопарк самарских медиков пополнили 22 новые машины скорой помощи. В каждом экипаже будет человек, владеющий иностранным языком. Новый транспорт получили Самарская станция скорой медицинской помощи и больница имени Середавина. Ключи медикам вручил глава региона Дмитрий Азаров. На закупку автомобилей из областного бюджета выделено 119 миллионов рублей.
«22 новеньких автомобиля закуплены в рамках подготовки к ЧМ-2018 для жителей и гостей Самары. 15 из них для Самарской станции скорой медицинской помощи и семь реанимобилей для больницы имени Середавина», - сообщили в департаменте информационной политики администрации Самарской области.
«Важно, что эти автомобили будут служить людям долгие годы. Как и все преобразования, которые происходят в регионе к ЧМ. Это все - для нас!» - отметил Дмитрий Азаров.
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