Скандальная певица, актриса, светская львица, теледива, писательница, журналистка и много чего еще привезла в Самару собственную программу.
По словам фанатов скандально-популярной звезды, концерт прошел на славу.
«Олечка – самая лучшая, самая любимая и красивая певица, - говорят они. – Мы долго ждали ее приезда в Самару. Многие фанаты Оли на концерт пришли с плакатами. Нам все равно, что говорят о ней другие звезды российской эстрады. Тот, кто ее не любит, тот просто ей завидует!
В подписи к посту «Олечка» написала: «Сложно уместить то, что было сегодня в Самаре в одну минуту». Также она отметила, что создать эмоциональные кадры ей помогли годы тренировок с Киркоровым. Певица предложила подписчикам, которые посетили ее концерт, найти себя на кадрах ролика. В обычной для себя манере она написала, что не спит из-за переполняющих эмоций.
Через несколько часов ролик собрал более почти 1 млн 300 тысяч просмотров, однако хейтеры уже успели нага.. наследить в каментах, высказав негатив по поводу ее концерта и наполненности самарского зала. Как бы там ни было все видно на кадрах видео.
«Бездарность, пошлость, жаль тех, кто на это смотрит и слушает. Люди деградируют – печалька. Она разжирела, ведь худенькая была!», - примерно так выглядит типичный негативный комментарий.