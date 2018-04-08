Торгового центра в самарском ОДО не будет Здания самарского Дома офицеров и военного музея могут уйти с молотка. Предложения купить армейские объекты активно рассылаются местным девелоперам. Такие сообщения накануне появились в Интернете. Первый объект построен в 1931 году, второй - в 1900, и оба находятся в рабочем состоянии. …