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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Торгового центра в самарском ОДО не будет

Торгового центра в самарском ОДО не будет

Здания самарского Дома офицеров и военного музея могут уйти с молотка. Предложения купить армейские объекты активно рассылаются местным девелоперам. Такие сообщения накануне появились в Интернете.

Первый объект построен в 1931 году, второй - в 1900, и оба находятся в рабочем состоянии. 

7 марта 2013, 09:59
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