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Госдума может отменить врачебную тайну для подростков
В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает отмену врачебной тайны для подростков в возрасте 15-18 лет. Их родители смогут получить доступ к медицинским данным в тех случаях, если они касаются беременности детей, курения табака, злоупотребления алкоголем и заражения венерическими болезнями. По …
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6 июня 2018, 03:55
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Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти
В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
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6 июня 2018, 02:49
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Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»
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6 июня 2018, 12:07
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В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке
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6 июня 2018, 10:18
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Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области
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5 июня 2018, 12:13
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Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре
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5 июня 2018, 11:41
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Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре
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5 июня 2018, 10:44
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Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области
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4 июня 2018, 11:59
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Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре
Стало известна дата открытия торгового центра «Московский». Произойти это должно уже во вторник, 5 июня, сразу после устранений нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на осведомленный источник.
Напомним, работа торгового комплекса была приостановлена 28 …
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4 июня 2018, 11:29
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В МЧС рассказали об ущербе от урагана в Самарской области
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31 мая 2018, 04:59
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Новый торговый центр и велодорожки появятся на Алма-Атинской в Самаре
В Самаре администрация выделила участок, площадью более 10 тысяч квадратных метров, под строительство торгово-выставочного центра. Площадка расположена в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загоры. Под оборудование временной парковки ТЦ предусмотрена территория, площадью 160 квадратных метров. Информация опубликована на сайте мэрии. …
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28 мая 2018, 11:26
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650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре
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24 мая 2018, 10:34
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Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора в Самаре
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18 мая 2018, 12:34
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200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре
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15 мая 2018, 02:23