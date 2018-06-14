Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре В Самаре 24 мая состоится городской праздник «Последний звонок» и торжественное шествие выпускников школ. В нем примут участие более 2 тысяч 800 одиннадцатиклассников и педагогов. Шествие начнется в 14 часов на улице Ленинградской. Учителя и школьники пройдут от Молодогвардейской до …