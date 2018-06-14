В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и завоевавшие популярность среди учащихся и их родителей, — являются частью системы патриотического воспитания молодежи, которая выстроена за прошедшие шесть лет в Приволжском федеральном округе.
В этом году в первую смену оба лагеря приняли 360 учеников из 8-9 классов. В течение 18 дней они будут погружаться в атмосферу армейской жизни: пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, под руководством опытных наставников будут постигать азы военной науки, в том числе участвовать в настоящих боевых стрельбах. Участников лагеря ждут многочисленные соревнования, конкурсы и обширная культурная программа.
«Такая разнообразная программа с одной стороны – очень напряженная и насыщенная, а с другой стороны она дает возможность отдохнуть. Мне кажется, в этом залог успеха этих лагерей. И, конечно, очень важно, что после завершения подготовки, после прохождения 18-дневного курса ребята чувствуют себя частью большого воинского коллектива, который называется Вооруженные Силы Российской Федерации, потому что они находятся в реальных боевых частях с реальными офицерами, командирами, работают с реальной боевой техникой и самым современным вооружением. Для любого пацана — это предмет гордости», - подчеркнул Михаил Бабич.
Результаты проведения лагерей «Гвардеец» в предыдущие годы получили высокую оценку на уровне руководства Министерства обороны Российской Федерации, и с прошлого года оборонно-спортивные лагеря получили статус «юнармейских». В конце смены юноши, прошедшие образовательные и соревновательные программы лагеря «Гвардеец», смогут вступить в ряды движения «Юнармия», созданного в 2016 году по инициативе Президента России Владимира Путина, и принести первую в своей жизни присягу на верность Родине.
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