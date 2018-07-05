В Самаре машиностроители обсудили профстандарты Что должен знать и уметь специалист по надежности ракетно-космической техники или инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов и систем? Все эти требования содержатся в утвержденных профессиональных стандартах. Закон о них принят в 2015-м, но уже сейчас потребовалось актуализировать нормативные документы. Именно …