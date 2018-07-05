3 июля 2018 года в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Международному молодежному промышленному Форуму «Инженеры будущего – 2018».
О вовлечении молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса, подготовке инженерных кадров, деловой и образовательной программах Форума рассказали первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, первый вице-президент Русской медной компании (РМК) Олег Сиенко, генеральный директор «Национального исследовательского центра «Институт им. Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов, директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Ученов.
Владимир Гутенев в своем выступлении коснулся истории развития Форума, отметив, что за 7 лет в мероприятии приняли участие около 12 000 молодых специалистов, учёных и студентов, представляющих 400 промышленных компаний и 85 ВУЗов из 60 регионов Российской Федерации. В этом году ожидается приезд 1500 участников, включая и тех, кто будет вести площадки, участвовать в дискуссиях. Растет интерес к Форуму и зарубежного инженерного сообщества. «За время проведения наш Форум посетили более 100 делегаций из 48 стран. Если в 2016 году в нем участвовали делегаты из 20 зарубежных государств, то в этом году мы ожидаем гостей из 43 стран – для нас это рекорд», – сообщил Владимир Гутенев.
Он особенно отметил тот факт, что представители государств, между которыми существуют какие-то этнические, политические разногласия, прекрасно общаются и работают вместе на площадке Форума. «Даже там, где есть какая-то напряженность, нам удается в рамках молодежной политики, в рамках инженерного духа, духа конструирования создавать прекрасную доброжелательную атмосферу».
Но самым важным, по мнению Владимира Гутенева, является то, что Форум получил признание и поддержку Президента России. «Впервые мы выступаем в новом статусе, – рассказал Владимир Гутенев. – В июле 2017 года в выездном расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России принимал участие Президент России Владимир Путин. Он обратил внимание на важность и полезность проводимой Союзом молодежной политики и дал ряд поручений, в частности, в адрес Министерства образования – по нашей Олимпиаде «Звезда», а также Росмолодежи по международному форуму «Инженеры будущего». Поэтому в этом году мы официально выступаем при поддержке Росмолодежи и Правительства России».
Он также отметил, что образовательный блок программы формируется более чем 60 крупнейшими российскими корпорациями - ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», Госкорпорация «РОСКОСМОС», АО «Вертолёты России», ПАО Компания «Сухой», ПАО «Камаз», ПАО «Автоваз», АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» и рядом университетов.
Если в 2011 году факультетов было всего четыре, то в этом уже девять: это инженерно-конструкторский; инженерно-технологический; авиационный; аэрокосмический; судостроительный; факультеты организации производства; радиоэлектроники; цифровых технологий и факультет управления проектами. Гутенев подчеркнул, что при формировании программы большое внимание уделяется соответствию современным тенденциям в экономике и передовым направлениям развития технологий, а «сквозной темой занятий на различных факультетах последних лет являются вопросы импортозамещения и диверсификации отечественного производства».
В рамках образовательной программы учебные сервисы проведут более 200 спикеров, а деловой программой Форума запланировано проведение от 5 до 10 одновременно идущих панельных дискуссий в день с участием руководителей ведущих промышленных холдингов страны, политиков и представителей федеральных органов исполнительной власти.
Владимир Гутенев акцентировал внимание на том, что молодые специалисты и студенты, участвующие в Форуме, получают замечательный шанс для резкого старта, для изменения своей карьерной траектории. Лучшие из участников, отобранные в результате рейтингов, делегируются впоследствии в органы исполнительной власти, министерства и ведомства, в Экспертные Советы Комитета Государственной Думы РФ по промышленности, в частности, в советы по развитию предприятий ОПК, вопросам авиационно-космического комплекса, развитию технологической базы машиностроения и станкостроению.
«Наш форум стал взрослым, он состоялся, он привлекателен для российской молодежи, – подытожил Владимир Гутенев, - На Форуме царит уникальный дух. Та идея, которую Сергей Викторович Чемезов сформулировал 8 лет назад, – нам, его единомышленникам удалось воплотить в жизнь и сохранить. Высокая оценка Форума Президентом России позволяет нам уверенно смотреть в будущее. Пока такие форумы будут проводиться в нашей стране, у отечественной высокотехнологичной промышленности будут прекрасные перспективы».
Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько изменилась ситуация с «кадровым голодом» в инженерной области в 2018 году по сравнению с 2011 годом, Владимир Гутенев рассказал, что «кадровый голод действительно был, и руководителям наших корпораций приходилось по крупицам собирать высококлассных специалистов, которые могли бы не просто выполнять гособоронзаказ, но и создавать новое оружие, новую технику». Сейчас, по словам Владимира Гутенева, ситуация кардинально изменилось, государство действительно придает этому очень большое значение, но и Форум «Инженеры будущего» также внес весомый вклад в этот процесс.
В своем выступлении Олег Сиенко остановился на том, что сегодня важно обеспечить конкурентоспособность российских предприятий на мировом рынке. На предприятиях происходит «бесконечный процесс модернизации», и для этих целей необходимо наличие высококвалифицированных инженеров-конструкторов.
«Главный элемент успешной реализации молодежной политики – чем раньше мы начинаем заниматься молодежью, тем больше вселяем в человека уверенность в верном выборе им профессии», – сказал Олег Сиенко. Он отметил, что большинство предприятий, которые входят в Союз машиностроителей России, сегодня уделяют самое пристальное внимание подготовке и обучению технических кадров, активно участвуют в жизни технических ВУЗов - многие руководители корпораций входят в их попечительские советы.
Олег Сиенко подчеркнул, что благодаря Форуму «Инженеры будущего» «мы постоянно делаем срез – на каком этапе находится наша техническая молодежь. В течение 7 лет можем наблюдать, какие плоды приносит наша работа, чего мы достигли, как прогрессирует наша молодежь». При этом он отметил, что благодаря участию в Форуме большого количества представителей зарубежных стран, можно делать сравнительный анализ - как технически развивается молодежь в нашей стране и как за рубежом.
Директор Департамента Минпромторга РФ Алексей Ученов отметил, что в последнее время наблюдается тенденция повышения престижа инженерных профессий. Безусловно, это происходит и во многом благодаря проведению таких мероприятий как Форум «Инженеры будущего», как ежегодные отраслевые корпоративные национальные чемпионаты по стандартам WorldSkills, как «детище» Минпромторга РФ фестиваль «От винта!» и др. Он подчеркнул, что вопросы молодежной политики находятся под особым контролем Министра Дениса Мантурова. «Такие площадки как площадка Форума «Инженеры будущего» для нас крайне важны, - сказал Алексей Ученов, - и мы будем поддерживать подобные инициативы. Я хотел бы в этой связи поблагодарить организаторов мероприятия». Он также отметил, что повестка Форума организована таким образом, что тесно коррелируется с задачами, которые стоят сегодня перед Минпромторгом России и промышленностью в целом. «Те задачи, которые были поставлены Президентом России в прошлом году, в частности в области ОПК, не могут быть решены без новых идей, без молодых специалистов», - резюмировал он.
Оценивая роль Форума в подготовке молодых инженерных кадров, Андрей Дутов подчеркнул, что «повышение престижа инженерных профессий - единственный способ локализовать новые технологии на территории нашей страны». «Если этого не удастся сделать, то тренд отъезда молодых специалистов в зарубежные страны будет только возрастать», –добавил он. Андрей Дутов выразил уверенность, что такая площадка как Форум «Инженеры будущего» будет способствовать запуску механизмов инновационного развития промышленности нашей страны. «Нужно быть в курсе тех событий, которые происходят в этой сфере за рубежом, - сказал он. - Появляются совершенно новые технологии, новые профессии, которые уже в ближайшем будущем перестроят всю нашу промышленность, и к этому нужно быть готовыми».
Поддерживая эту точку зрения, Владимир Гутенев продолжил: «Мы видим, как стремительно меняется мир, идет процесс цифровизации, развивается искусственный интеллект…Необходимо как можно раньше привлекать детей к созиданию». В качестве примера, как действовать в этом направлении, Владимир Гутенев продемонстрировал обновленный журнал «Юный техник», который недавно взял под свой патронаж Союз машиностроителей России. Он выразил уверенность, что благодаря поддержке журнала ведущими машиностроителями России, издание для детей обретет вторую жизнь. По мнению Владимира Гутенева, важно находить технически талантливых ребят еще в начальной школе, далее вести их через школьные олимпиады, в том числе, Олимпиаду «Звезда», и уже потом из ВУЗов отбирать и направлять будущих инженеров на Форум.
«Весь этот комплексный механизм обязан сделать нашу страну экономически мощной и сильной», – подвел итог Владимир Гутенев.
Официальные организаторы и соорганизаторы Форума «Инженеры будущего»: Союз машиностроителей России, Правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодёжи, при поддержке ГК «Ростех» и Лиги содействия оборонным предприятиям. Партнеры: ФБГОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Информационные партнеры: Молодежный медиахолдинг ТГУ «Есть talk!».