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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме

Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме

Сегодня в Самаре завершает свою работу 24-я международная выставка-форум «Энергетика». В ней принимают участие порядка 50-ти компаний со всей страны. В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии и круглые столы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов  энергетической и электротехнической сферы, реализации ключевых 

15 февраля 2018, 12:28
Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве

Генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова получила  Благодарность Минпромторга России за объективное освещение актуальных вопросов отечественной промышленной отрасли. Награды лучшим членам организации на прошедшем в Москве расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»  вручил Председатель 

6 февраля 2018, 07:27
На

На "Самарском электромеханическом заводе" прошел традиционный День донора

В этот раз в акции приняли участие около 50 человек. Отметим, подобные мероприятия постоянно проводятся по всей стране, на предприятиях и в вузах, по инициативе одной из крупнейших общественных организаций "Союз машиностроителей России".
Как говорят сотрудники областной станции переливания крови, 

17 августа 2017, 06:17
В Самаре машиностроители обсудили профстандарты

В Самаре машиностроители обсудили профстандарты

Что должен знать и уметь специалист по надежности ракетно-космической техники или инженер-технолог по изготовлению космических аппаратов и систем? Все эти требования содержатся в утвержденных профессиональных стандартах. Закон о них принят в 2015-м, но уже сейчас потребовалось актуализировать нормативные документы. Именно 

26 июля 2017, 08:09
«Инженеры будущего» соберут автомобили «КамАЗ» из конструктора Lego

«Инженеры будущего» соберут автомобили «КамАЗ» из конструктора Lego

По итогам участия в пятом международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего - 2015» делегация "КамАЗа" вошла в десятку лучших в общекомандном зачёте. В 2016 году молодые специалисты компании планируют войти в тройку лидеров VI форума «Инженеры будущего». Для этого создана 

21 июня 2016, 10:30
Сергей Чемезов поздравил участников форума «Инженеры будущего - 2015»

Сергей Чемезов поздравил участников форума «Инженеры будущего - 2015»

Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подготовил обращение к участникам предстоящего молодежного форума «Инженеры будущего - 2015». Напомним, он пройдет в Челябинской области. Его начала осталось ждать меньше месяца. Открытие состоится 19 июля.

Сергей Чемезов 
25 июня 2015, 12:23
На форум «Инженеры будущего – 2015» приедут делегации из 34 стран

На форум «Инженеры будущего – 2015» приедут делегации из 34 стран

В этом году участниками форума «Инженеры будущего – 2015», который пройдет в Челябинской области во второй половине июля, станут представители 34 иностранных государств, сообщили в пресс-службе Союза машиностроителей России. Визиты иностранных послов и бизнесменов способствует как укреплению международных связей, так 
23 июня 2015, 02:30
«Росэлектроника» готовится к форуму «Инженеры будущего - 2015»

«Росэлектроника» готовится к форуму «Инженеры будущего - 2015»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал специальную образовательную программу факультета «Радиоэлектроника» для 5-го международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего - 2015». В ней предусмотрены не только вопросы импортозамещения и гособоронзаказа, но и практические моменты, имеющие важное значение для молодых инженеров, отметил 
22 июня 2015, 12:39
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