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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne
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15 февраля 2019, 05:15
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Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем
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15 февраля 2019, 03:34
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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов
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15 февраля 2019, 02:26
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
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15 февраля 2019, 12:51
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки
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15 февраля 2019, 11:31
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Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной
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15 февраля 2019, 10:27
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Фура снесла столб и улетела в кювет под Сызранью
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15 февраля 2019, 09:10
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В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту
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15 февраля 2019, 08:50
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Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%
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15 февраля 2019, 08:13
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Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары
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14 февраля 2019, 11:43
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В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской
Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме …
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14 февраля 2019, 09:14
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Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа
Бывший заместитель гендиректора ЦСКБ "Прогресс" Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.
Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля.
Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии …
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14 февраля 2019, 06:12
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Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет
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14 февраля 2019, 05:40
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В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя
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14 февраля 2019, 05:18
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Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд
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14 февраля 2019, 04:43
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На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм
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14 февраля 2019, 03:32
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Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»
Стало известно, что правоохранители задержали еще одного бывшего топ-менеджера самарского РКЦ «Прогресс». В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов. Мужчина задержан, а накануне у него дома произвели обыск.
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14 февраля 2019, 02:32
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Более 500 машин чистят от снега дороги в Самарской области
Полным ходом идут работы по расчистке дорог Самарской области от снега. На федеральных трассах работают 100 единиц техники, 58 из которых – комбинированные дорожные машины. При необходимости к очистке могут быть привлечены дополнительные средства. Основные усилия направлены на обеспечение безопасного …
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14 февраля 2019, 02:22
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В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка
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14 февраля 2019, 01:57
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Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин
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14 февраля 2019, 01:30
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«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде
Может надавить на свидетелей, скрыться от следствия, подделать или уничтожить доказательства. Такую оценку следователь дал экс-руководителю СОФЖИ и управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову, обвиняемому в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Поэтому содержание под стражей в изоляторе необходимо продлить еще на …
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14 февраля 2019, 01:22
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15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ
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14 февраля 2019, 10:47
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СКС ликвидирует колонки на улицах Самары
В ООО «Самарские коммунальные системы» принято решение полностью ликвидировать уличные колонки в разных районах областной столицы. Дальнейшие планы СКС включают в себя максимально возможный отказ от них и проведение водопроводных линий во все дома города.
Первые колонки (тогда их называли "водопроводные …
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14 февраля 2019, 09:56
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Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека
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13 февраля 2019, 07:47
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Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца
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13 февраля 2019, 05:59
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Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре
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13 февраля 2019, 02:59
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На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке
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13 февраля 2019, 02:34
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В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода
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13 февраля 2019, 11:48
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В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки
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13 февраля 2019, 09:26
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В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина
Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру.
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12 февраля 2019, 07:46
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«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте
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12 февраля 2019, 06:12
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В Самарской области превышен эпидпорог: за неделю заразились более 15 тысяч человек
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12 февраля 2019, 05:44
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В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля
Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ …
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12 февраля 2019, 05:22
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В Тольятти «ГАЗель» сбила 8-летнюю девочку на «зебре»
Тольяттинские полицейские выясняют детали аварии, в которой пострадала девочка-школьница. В понедельник, 11 февраля, 41-летний водитель грузовой «ГАЗели» сбил в Автограде восьмилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вместе со своей мамой по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый» сигнал светофора. Девочка получила …
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12 февраля 2019, 04:35
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В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир
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12 февраля 2019, 03:04
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Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился
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12 февраля 2019, 11:31
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В Самаре столкнулись грузовик и маршрутка: пострадали три человека
В понедельник, 11 февраля, в областной столице произошло столкновение грузовика МАЗ и маршрутки, есть пострадавшие. По предварительной информации, вечером большегруз ехал по Зубчаниновскому шоссе. На пересечении с улицей Офицерской он врезался в автобус Hyundai County, перевозивший пассажиров по маршруту №126 …
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12 февраля 2019, 09:56
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В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги
Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а …
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12 февраля 2019, 09:23
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В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»
Самарские полицейские продолжают проверку, выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. В 16:20 10 февраля 37-летний водитель ехал на Hyundai Tucson по Волжскому проспекту в сторону Маяковского. На регулируемом перекрестке улицы Маяковского и Волжского проспекта шофер внедорожника сбил 14-летнюю девочку, …
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12 февраля 2019, 08:17
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Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб
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11 февраля 2019, 09:00
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Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст
Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной …
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8 февраля 2019, 09:40
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Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли
Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
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8 февраля 2019, 11:09
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В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля
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7 февраля 2019, 05:24
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Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?
Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело …
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7 февраля 2019, 12:34
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Ох, как горячо: жена самарского олигарха похвасталась перед френдами новым сексуальным купальником
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает пополнять свой Instagram интересными фото. Теперь девушка решила показать своим подписчикам, как она позирует в купальнике. Для фотосессии Ксения выбрала леопардовое бикини.
«Я всего лишь позирую в купальнике», - пишет Царицына.
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7 февраля 2019, 11:34
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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре
Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.
По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического …
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5 февраля 2019, 12:12
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Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста
«ТЕРРА» продолжает следить за судьбой бывшего главы СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналя Мязитова. Ему не удалось выйти из СИЗО под домашний арест. Напомним, экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Его заключили под стражу 18 октября. Все это время Мязитов провел …
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5 февраля 2019, 08:14
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В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске
Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили …
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2 февраля 2019, 04:23
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В Токио тестируют беспилотные автобусы
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23 января 2019, 03:35
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В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса
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13 января 2019, 04:51
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В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne
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11 января 2019, 08:29
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В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами
В транспорте Самары устранили проблемы с оплатой проезда банковскими картами, сообщил в «Твиттере» оператор проекта «Транспортная карта». Предполагалось, что с нового года в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро - то есть везде, кроме маршруток, - можно будет расплатиться бесконтактным …
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10 января 2019, 10:27
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Самаре нужно 11,5 млрд на трамваи и троллейбусы
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9 января 2019, 08:40
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Жена самарского олигарха хочет стать «Миссис мира»
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына готовится к конкурсу красоты «Миссис мира - 2019». Он пройдет в марте следующего года. Девушка призналась своим подписчикам в Instagram, что очень волнуется, но надеется показать хороший результат.
«Я очень взволнована предстоящим конкурсом красоты …
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20 декабря 2018, 03:19
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Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом
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7 декабря 2018, 11:30
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Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»
Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра-Дубрава, затем выезжать на Ракитовское …
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6 декабря 2018, 08:41
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Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика
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11 октября 2018, 01:27
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В блогах: там, где Сок впадает в Волгу
Блогер Алексей Авдейчев побывал в местах, где Сок впадает в Волгу. "Чтобы насладиться красотой природы, совсем не обязательно ехать далеко, иногда бывает достаточно всего лишь спуститься под мост на выезде из города, - пишет автор. - Предлагаю посмотреть природу …
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25 августа 2018, 05:10
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В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином
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22 августа 2018, 02:26
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: главные темы
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3 августа 2018, 05:51
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Вечерние новости на "ТЕРРЕ": основные темы
В 18:45 начнется вечерний выпуск новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Информационную картину уходящего дня представит ведущий Сергей Сергеев. Основные темы:
- Оставили под стражей на два месяца. Подозреваемому в покушении на коммерческий подкуп врио гендиректора регионального фонда капремонта Михаилу …
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2 августа 2018, 06:42
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Дневной выпуск программы "Новости Самара" на телеканале "ТЕРРА": основные темы
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2 августа 2018, 12:28
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы
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1 августа 2018, 06:13
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Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов
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16 июля 2018, 12:50
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СФ одобрил резонансный закон
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3 июля 2018, 09:01
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Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»
Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» может быть назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Коммерсант». Кандидатура Баранова якобы одобрена главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Напомним, в феврале этого года Следственный комитет возбудил уголовное …
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27 июня 2018, 12:04
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Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области
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11 апреля 2018, 11:42
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В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой
В Самарской области ожидается похолодание с минусовой температурой. Прогноз на ближайшие дни опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночное время возможен мороз – до шести градусов ниже 0. При этом завтра днем столбик термометра может приблизиться к отметке …
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10 апреля 2018, 01:37
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Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области
В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает …
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28 марта 2018, 09:52
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Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области
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21 марта 2018, 02:48
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Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области
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16 марта 2018, 01:35
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Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина
Самарский областной суд отказал Александру Кирилину в удовлетворении апелляционной жалобы. Он пытался оспорить решение об отстранении его от должности гендиректора РКЦ «Прогресс».
Напомним, в феврале Кирилин стал фигурантом уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Предприятие временно возглавил заместитель …
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12 марта 2018, 05:15
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Кирилин пытается обжаловать свое отстранение от должности гендиректора РКЦ «Прогресс»
Александр Кирилин пытается обжаловать решение по поводу его отстранения от должности гендиректора РКЦ «Прогресс», которое принял Самарский районный суд. Подана апелляционная жалоба. Эту информацию подтвердил представитель райсуда.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в середине февраля на Кирилина завели уголовное дело …
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26 февраля 2018, 03:22
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Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль
Сегодня, 3 января, неприятный новогодний сюрприз жителям по улице Ново-Вокзальной в Самаре «преподнесли» городские коммунальщики. Около дома №29 прорвало тепломагистраль диаметром 500 миллиметров.
Как передает пресс-служба ПТС, на месте уже работают специалисты компании. Аварийный участок огорожен. Место, где произошло …
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3 января 2018, 02:39
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Женщина в Саратове погибла от ожогов во время приготовления ужина
Региональные информагентства рассказали о деталях беспрецедентного чрезвычайного происшествия, когда готовившая на кухне жительница Саратова погибла от полученных ожогов. Трагедия случилась в Октябрьском районе города.
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14 ноября 2017, 12:07
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Ученые узнали, что дневные раны заживают в два раза быстрее ночных
Английские ученые сделали умозаключение, что раны, полученные человеком днем, заживают гораздо быстрее «ночных». Информацию на этот счет приводит Science Translational Medicine. Серию исследований провели сотрудники Кембриджского университета, которые пришли к неожиданным выводам.
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10 ноября 2017, 10:21
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128 сирот получат квартиры в новом самарском микрорайоне
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15 сентября 2017, 06:51
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Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера
Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
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27 июня 2017, 11:12
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В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги
Вчера, 9 июня, днем в Самаре на Московском шоссе в районе остановки "11-й микрорайон" в общественном транспорте произошло редкое ЧП. Как пишет Прогород, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.
- Увидели с …
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10 июня 2017, 04:37
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Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке
В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.
Проверку …
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24 января 2017, 12:21
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Президента просят разрешить сажать мэров
Совет по правам человека при президенте России предложил сажать мэров городов на 15 суток за нарушения прав сирот. В организации считают, что радикальная мера поможет Генпрокуратуре решить проблему массовых отказов в предоставлении жилья выпускникам детдомов.
В некоторых случаях муниципальные власти пытаются …
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17 января 2017, 01:41
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Новые социальные выплаты ввели в Самарской области
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28 декабря 2016, 12:34
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На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке
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19 сентября 2016, 09:53
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В блогах: самарские «комнаты смерти»
Блогер Антон Рубин показал, в какие "комнаты смерти" предлагают поселиться сиротам в Самаре. "Василиса - сирота и инвалид. У неё нет не только родителей, но и обеих ног. Она ходит на протезах: один от колена, другой вместо ступни. Зато …
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2 августа 2016, 04:57
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Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы
Как уже сообщала "ТЕРРА", несколько дней назад в 5 автобусах города Тольятти начался эксперимент по использованию турникетов. Местные чиновники решили «попытаться найти способ минимизировать убытки АТП», посмотреть на реакцию людей, выявить возможные неудобства. Еще до начала эксперимента подавляющее большинство горожан …
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12 декабря 2015, 06:30
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В Самаре судно на воздушной подушке сбило насмерть рыбака
Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту обнаружения тела 73-летнего пенсионера, который был смертельно травмирован судном на воздушной подушке. По данным следствия, сегодня утром, 22 января, на 1735-м километре судового хода Волги вблизи Самары судно «Хивус-3» …
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22 января 2015, 11:08
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