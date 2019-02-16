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Материалы по теме:

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В четверг, 14 февраля, в Красноглинском районе Самары произошла авария с люксовым кроссовером. В 12:40 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Ceed по Волжскому шоссе в направлении Демократической. В какой-то момент он врезался в стоящий на проезжей части автомобиль Porsche 
15 февраля 2019, 05:15
Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом. В ноябре прошлого года один из прохожих заснял, как знаменитость разговаривает по мобильнику во время управления автомобилем. Он известил о нарушении полицию, а позже факт подтвердили материалы с дорожных 
15 февраля 2019, 03:34
В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В самарских автобусах № 3 и 13 поставили турникеты с валидатором. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, ведется мониторинг и отработка механизмов для последующего внедрения этой системы на слабо загруженных маршрутах. Напомним, с начала года в областной столице внедряют бескондукторую 
15 февраля 2019, 02:55
В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

Необычный скандал разразился в вооруженных силах Великобритании. Виновницей «торжества» стала солдат по имени Бриони Мюррей. Она и раньше привлекала внимание СМИ своей эффектной внешностью. А недавно обнаружилось, что до поступления в войска она снималась в качестве модели для эротических сайтов. 
15 февраля 2019, 02:26
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В пятницу, 15 февраля, в Сызрани обрушилась крыша трехквартирного одноэтажного дома на улице Фрунзе. Здание было возведено еще до 1917 года. Жители не пострадали, на место происшествия выехали сотрудники коммунальных служб. По словам главы комитета ЖКХ Александра Шмалько, в прошлом 
15 февраля 2019, 11:31
Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

В пятницу, 15 февраля, в мировом суде Ленинского района Самары началось второе заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города. Свою версию случившегося озвучил экс-глава Октябрьского района 45-летний Константин Фоменко, который как раз и обвиняется в стрельбе 
15 февраля 2019, 10:27
Фура снесла столб и улетела в кювет под Сызранью

Фура снесла столб и улетела в кювет под Сызранью

14 февраля под Сызранью произошло ДТП с участием большегруза. Все случилось в районе поселка Западный. Фура двигалась в сторону Самары. В какой-то момент водитель потерял управление машиной, она съехала в кювет и снесла фонарный столб. Информации о пострадавших нет, сообщает 
15 февраля 2019, 09:10
В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту

В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту

В Самаре планируют протянуть новую троллейбусную линию. Она будет проходить по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, а также по ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской. Планируется, что эта контактная линия соединит между собой сеть в 

15 февраля 2019, 08:50
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области превышен на 11%. Сейчас в числе заболевших более 15 тысяч человек. Об этом на брифинге в областном Минздраве рассказал главный внештатный специалист регионального минздрава по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик. Эпидемия 
15 февраля 2019, 08:13
Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

В Самаре новая коммунальная авария, и снова на проспекте Ленина, где два дня назад был поврежден трубопровод. Тогда без тепла остались 24 дома и 2 детских сада. Плюс, в результате разлива горячей воды ожоги различной степени тяжести получили двое мужчин. 
14 февраля 2019, 11:43
В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме 
14 февраля 2019, 09:14
Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Бывший  заместитель гендиректора ЦСКБ "Прогресс" Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.

Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля. 

Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии 

14 февраля 2019, 06:12
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которая «рванула» в четверг днем, 14 февраля, на улице Полевой в Самаре не перекладывали 30 лет. Об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сейчас на месте порыва работают 50 сотрудников «Предприятия тепловых сетей», они используют 11 единиц 
14 февраля 2019, 05:40
В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя

В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя

В среду вечером, 13 февраля, в Самаре под колеса легковушки попал пешеход. Примерно в 21:30 60-летний водитель «Лада Приора» ехал по по улице Алма-Атинской в направлении Черемшанской. По пути он сбил 35-летнего мужчину, который пересекал дорогу в неположенном месте. Пешеход 
14 февраля 2019, 05:18
Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

С минуты на минуту в Самарском районном суде начнется заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для бывшего первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова. Накануне его задержали по  подозрению в мошенничестве, у него дома прошли 

14 февраля 2019, 04:43
На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

Сейчас специалисты «Предприятия тепловых сетей» восстанавливают участок теплосети диаметром 400 мм на улице Полевой. Напомним, что 14 февраля он был поврежден и горячая вода вылилась на дорогу. Над местом происшествия, которое 
14 февраля 2019, 03:32
Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

Стало известно, что правоохранители задержали еще одного бывшего топ-менеджера самарского РКЦ «Прогресс». В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов. Мужчина задержан, а накануне у него дома произвели обыск.
Возбуждено 
14 февраля 2019, 02:32
Более 500 машин чистят от снега дороги в Самарской области

Более 500 машин чистят от снега дороги в Самарской области

Полным ходом идут работы по расчистке дорог Самарской области от снега. На федеральных трассах работают 100 единиц техники, 58 из которых – комбинированные дорожные машины. При необходимости к очистке могут быть привлечены дополнительные средства. Основные усилия направлены на обеспечение безопасного 

14 февраля 2019, 02:22
В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

Выяснилось, что в массовом ДТП в Автограде, которое случилось 14 февраля, есть пострадавшие. По информации ГИБДД Тольятти, на разных участках Обводного шоссе зафиксировали четыре ДТП, в каждом из них получили механические повреждения от двух до 4 машин. В одной из 
14 февраля 2019, 01:57
Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин

Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин

В четверг, 14 февраля, на Обводной дороге Тольятти произошла массовая авария - по словам очевидцев столкнулись 12 машин. Сейчас на месте событий работают сотрудники Госавтоинспекции, врачи и спасатели. Как пояснили водители проезжавших мимо авто, со стороны села Тимофеевка возникла пробка. 
14 февраля 2019, 01:30
«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде

«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде

Может надавить на свидетелей, скрыться от следствия, подделать или уничтожить доказательства. Такую оценку следователь дал экс-руководителю СОФЖИ и управления капстроительства Самарской области  Реналю Мязитову, обвиняемому в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Поэтому содержание под стражей в изоляторе необходимо продлить еще на 
14 февраля 2019, 01:22
15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ

15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ

В Самарской области на 11% превышен порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик. При этом он отмечает, что речь идет именно о регионе в целом. 

14 февраля 2019, 10:47
СКС ликвидирует колонки на улицах Самары

СКС ликвидирует колонки на улицах Самары

В ООО «Самарские коммунальные системы» принято решение полностью ликвидировать уличные колонки в разных районах областной столицы. Дальнейшие планы СКС включают в себя максимально возможный отказ от них и проведение водопроводных линий во все дома города.

Первые колонки (тогда их называли "водопроводные 

14 февраля 2019, 09:56
Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Наезд на пешехода, по словам проходивших мимо граждан, случился около семи часов вечера в районе перекрестка улиц Подшипниковой и Ерошевского в Самаре. Водитель автомобиля с характерным знаком на крыше, сбил на зебре мужчину средних лет.
 
По словам очевидцев, пострадавший 

13 февраля 2019, 07:47
Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца

Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца

Бывшему главе СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналю Мязитову продлили арест на 2 месяца. Такое решение в среду вечером принял Октябрьский районный суд. Мязитов останется в СИЗО как минимум до 23 апреля. Защита экс-чиновника в течение трех дней намерена опротестовать 
13 февраля 2019, 05:59
Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Сотрудники самарского управления ГИБДД просят жителей города помочь с поиском виновника ДТП. Все произошло 11 февраля на проспекте Масленникова. Водитель на неизвестном автомобиле ехал по дороге в сторону улицы Скляренко. В районе дома №8 под колесами легковушки оказалась 19-летняя девушка. 

13 февраля 2019, 02:59
На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке

На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке

Сотрудники Куйбышевской прокуратуры ведут проверку по факту столкновения двух судов на воздушной подушке. Оно произошло на Волге в 500 метрах от пристани в селе Рождествено. Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, суда на воздушной подушке ехали навстречу другу другу по 
13 февраля 2019, 02:34
В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

Во вторник, 12 февраля, в Ставропольском районе под колесами машины оказался пешеход. В 13:00 63-летний водитель ехал на иномарке Hyundai Accent по селу Хрящевка. Он двигался по улице Ленина в направлении Кирова, когда внезапно сбил 68-летнюю женщину. На пострадавшей была 
13 февраля 2019, 11:48
В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

Работы на месте коммунальной аварии в районе Образцовской площадки в Сызрани завершены. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 23:00 во вторник по местному времени ремонтные работы были закончены и теплоснабжение потребителей восстановлено. Напомним, что ранее в тепловых камерах около 
13 февраля 2019, 09:26
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру. 

- Благодаря этому теплоэнергетики 
12 февраля 2019, 07:46
«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

Стало известно, что жена известного самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына стала официальным представителем конкурса красоты «Миссис Россия Мира — 2019». Её новая запись в инстаграме завлекает не только мужчин, но и женщин: супруга олигарха предлагает поучаствовать в конкурсе.
12 февраля 2019, 06:12
В Самарской области превышен эпидпорог: за неделю заразились более 15 тысяч человек

В Самарской области превышен эпидпорог: за неделю заразились более 15 тысяч человек

За неделю, с 4 по 10 февраля, в Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 15 206 человек, причем 6229 из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами за предыдущую неделю, то заболеваемость выросла на 20,9%. Как отметили в 
12 февраля 2019, 05:44
В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ 
12 февраля 2019, 05:22
В Тольятти «ГАЗель» сбила 8-летнюю девочку на «зебре»

В Тольятти «ГАЗель» сбила 8-летнюю девочку на «зебре»

Тольяттинские полицейские выясняют детали аварии, в которой пострадала девочка-школьница. В понедельник, 11 февраля, 41-летний водитель грузовой «ГАЗели» сбил в Автограде восьмилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вместе со своей мамой по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый» сигнал светофора. Девочка получила 
12 февраля 2019, 04:35
В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В понедельник, 11 февраля, в Самарской области произошла авария, один из участников которой погиб. Столкновение случилось на 70 километре подъездной дороги к Оренбургу в Нефтегорском районе. В 1:50 19-летний водитель легковушки Lada Largus выехал на встречную полосу, где его машина 

12 февраля 2019, 03:04
Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился

Под Тольятти школьник пошел к другу через Волгу и заблудился

Спасатели помогли школьнику, который пошел к другу в гости через Волгу. Как рассказали в региональной Поисково-спасательной службе, 13-летний житель села Усолье Ставропольского района вечером вышел из дома и отправился к гости к своему приятелю в Тольятти через замерзшую Волгу. Через 
12 февраля 2019, 11:31
В Самаре столкнулись грузовик и маршрутка: пострадали три человека

В Самаре столкнулись грузовик и маршрутка: пострадали три человека

В понедельник, 11 февраля, в областной столице произошло столкновение грузовика МАЗ и маршрутки, есть пострадавшие. По предварительной информации, вечером большегруз ехал по Зубчаниновскому шоссе. На пересечении с улицей Офицерской он врезался в автобус Hyundai County, перевозивший пассажиров по маршруту №126 
12 февраля 2019, 09:56
В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а 
12 февраля 2019, 09:23
В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»

В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»

Самарские полицейские продолжают проверку, выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. В 16:20 10 февраля 37-летний водитель ехал на Hyundai Tucson по Волжскому проспекту в сторону Маяковского. На регулируемом перекрестке улицы Маяковского и Волжского проспекта шофер внедорожника сбил 14-летнюю девочку, 
12 февраля 2019, 08:17
Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

В Самарской области в селе Малое Ибряйкино двоих детей сбил грузовик. Непосредственно перед ДТП мальчики катались с горки и попали на проезжую часть. В результате аварии 9-летний школьник скончался, у второго ребёнка 8 лет от роду диагностирован открытый перелом бедра.

Сейчас 

11 февраля 2019, 09:00
Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной 
8 февраля 2019, 09:40
Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
 
- Судебное заседание откладывается на следующую пятницу,15 февраля, - резюмировала мировой 
8 февраля 2019, 11:09
В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

Стало известно, что карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлится до 13 февраля включительно.

Планируется, что школьники снова отправятся на учебу в четверг, 14 февраля, отметили в департаменте образования Самары. Напомним, что карантин был объявлен из-за роста заболеваемости 
7 февраля 2019, 05:24
Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
Ох, как горячо: жена самарского олигарха похвасталась перед френдами новым сексуальным купальником

Ох, как горячо: жена самарского олигарха похвасталась перед френдами новым сексуальным купальником

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает пополнять свой Instagram интересными фото. Теперь девушка  решила показать своим подписчикам, как она позирует в купальнике. Для  фотосессии Ксения выбрала леопардовое бикини.

«Я всего лишь позирую в купальнике», - пишет Царицына.
7 февраля 2019, 11:34
В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Стало известно, когда пройдет заседание суда по делу о стрельбе по собакам в Самаре

Мировой суд Ленинского района Самары назначил на 8 февраля первое заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города.

По версии полиции, 30 января на пересечении улиц Ленинской и Ярмарочной мужчина совершил несколько выстрелов из травматического 
5 февраля 2019, 12:12
Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста

Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста

«ТЕРРА» продолжает следить за судьбой бывшего главы СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналя Мязитова. Ему не удалось выйти из СИЗО под домашний арест. Напомним, экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Его заключили под стражу 18 октября. Все это время Мязитов провел 
5 февраля 2019, 08:14
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили 

2 февраля 2019, 04:23
В Токио тестируют беспилотные автобусы

В Токио тестируют беспилотные автобусы

В Токио приступили к тестированию беспилотных автобусов. Их планируется использовать во время Олимпиады, которая пройдет в японской столице в 2020 году.

Эксперимент был запущен на прошлой неделе. Автобус курсирует в токийском аэропорту между двумя терминалами. Машины принимают до 10 
23 января 2019, 03:35
В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса

В Самаре на 1-й и 67-й маршруты выйдут 4 дополнительные автобуса

Новые ЛиАЗы начнут курсировать по городу уже с понедельника, информирует перевозчик. Интервалы движения на 67 маршруте будут уменьшены и составят 4-7 минут; а на 1 маршруте - 11-16 минут. Это касается остановок Красная Глинка и Крутые Ключи, отмечают в компании.
13 января 2019, 04:51
В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

Стало известно количество участников крупного ДТП с общественным транспортом в Тольятти, которые получили травмы. За медицинской помощью обратились пять человек. Об этом рассказали в региональном Главке полиции по Самарской области. Напомним, что в пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель 
11 января 2019, 08:29
В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами

В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами

В транспорте Самары устранили проблемы с оплатой проезда банковскими картами, сообщил в «Твиттере» оператор проекта «Транспортная карта». Предполагалось, что с нового года в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро - то есть везде, кроме маршруток, - можно будет расплатиться бесконтактным 
10 января 2019, 10:27
Самаре нужно 11,5 млрд на трамваи и троллейбусы

Самаре нужно 11,5 млрд на трамваи и троллейбусы

Самаре необходимо 11,5 млрд рублей на приобретение новых трамваев и троллейбусов, сообщает городская администрация. Всего нужно обновить 339 трамваев и 171 троллейбус. Учитывая, что на приобретение техники потребуется значительный объем средств, чиновники предлагают растянуть процесс на 7 лет - с 
9 января 2019, 08:40
Жена самарского олигарха хочет стать «Миссис мира»

Жена самарского олигарха хочет стать «Миссис мира»

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына готовится к конкурсу красоты «Миссис мира - 2019». Он пройдет в марте следующего года. Девушка призналась своим подписчикам в Instagram, что очень волнуется, но надеется показать хороший результат.

«Я очень взволнована предстоящим конкурсом красоты 

20 декабря 2018, 03:19
Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом

Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына опубликовала в своем Instagram очередной пикантный снимок. На нем она показала своим подписчикам откровенный наряд, подчеркивающий все формы тела, а в подписи к нему спросила, верят ли ее френды в реинкарнацию?
«Если да, 
7 декабря 2018, 11:30
Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра-Дубрава, затем выезжать на Ракитовское 
6 декабря 2018, 08:41
Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика

Попал конкретно: самарец поймал в Волге гигантского толстолобика

Невероятной удачей обернулась рыбалка для одного из жителей Самарской области. Вместе с другом он отправился на лодке в район Васильевских островов и там поймал огромного толстолобика.

По словам рыбака, условия для лова были просто идеальные: на Волге царил полный 
11 октября 2018, 01:27
В блогах: там, где Сок впадает в Волгу

В блогах: там, где Сок впадает в Волгу

Блогер Алексей Авдейчев побывал в местах, где Сок впадает в Волгу. "Чтобы насладиться красотой природы, совсем не обязательно ехать далеко, иногда бывает достаточно всего лишь спуститься под мост на выезде из города, - пишет автор. - Предлагаю посмотреть природу 
25 августа 2018, 05:10
В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре заведено уголовное дело на бывшего сотрудника СИЗО. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 14 августа мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи 2,71 грамма героина. Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как его 

22 августа 2018, 02:26
Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: главные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: главные темы

В 18:45 на «ТЕРРЕ» начнется вечерний выпуск новостей. С информационной картиной уходящего дня вас познакомят наши журналисты и ведущий Сергей Сергеев. Вот только основные темы программы:
- Привлечь работников в малый и средний бизнес. Радикальный метод от главы российского минэкономразвития.
3 августа 2018, 05:51
Вечерние новости на

Вечерние новости на "ТЕРРЕ": основные темы

В 18:45 начнется вечерний выпуск новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Информационную картину уходящего дня представит ведущий Сергей Сергеев. Основные темы:

- Оставили под стражей на два месяца. Подозреваемому в покушении на коммерческий подкуп врио гендиректора регионального фонда капремонта Михаилу 
2 августа 2018, 06:42
Дневной выпуск программы

Дневной выпуск программы "Новости Самара" на телеканале "ТЕРРА": основные темы

В 12:30 на телеканале «ТЕРРА» выходит очередной выпуск программы «Новости Самара». Вот главные темы, о которых расскажет ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты:

- Новый коррупционный скандал в Самаре. Задержан директор фонда капремонта Михаил Архипов.

- В Самаре 
2 августа 2018, 12:28
Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: основные темы

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ» начнется вечерний выпуск новостей. День оказался крайне богатым на события и ведущему Алексею Елхимову есть о чем рассказать. Основные темы выпуска:

- Новой коррупционный скандал в Самаре. Задержан директор фонда капремонта Михаил Архипов.
1 августа 2018, 06:13
Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Профессиональный рыбак из Самары по имени Александр показал всем, чего он стоит. Мужчина выловил щуку-гиганта весом в 4 килограмма 600 граммов. Сделал он это, выйдя на реку на моторной лодке, с помощью спиннинга. Своим достижением молодой человек похвастался перед подписчиками 
16 июля 2018, 12:50
СФ одобрил резонансный закон

СФ одобрил резонансный закон

Совет Федерации одобрил резонансный закон о введении спецкоэффициентов по зачету времени, проведенного в СИЗО, в общий срок наказания. Одни сутки в изоляторе будут приравниваться к полутора дням колонии общего режима и двум - колонии-поселения. Таким образом, после подписания закона президентом 

3 июля 2018, 09:01
Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»

Названо имя главного кандидата на пост гендиректора РКЦ «Прогресс»

Генеральным директором самарского РКЦ «Прогресс» может быть назначен заместитель главного конструктора предприятия Дмитрий Баранов, об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Коммерсант». Кандидатура Баранова якобы одобрена главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Напомним, в феврале этого года Следственный комитет возбудил уголовное 
27 июня 2018, 12:04
Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области

Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области

27-летний работник ликвидировал прорыв на линии.
11 апреля 2018, 11:42
В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой

В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой

В Самарской области ожидается похолодание с минусовой температурой. Прогноз на ближайшие дни опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночное время  возможен мороз – до шести градусов ниже 0. При этом завтра днем столбик термометра может приблизиться к отметке 
10 апреля 2018, 01:37
Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает 
28 марта 2018, 09:52
Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

В Самарской области 21 марта 2018 года побит рекорд холода. Абсолютный температурный минимум перекрыт в селе Кинель-Черкассы. Синоптики зафиксировали там 25,1 градуса мороза. Предыдущий рекорд там регистрировали 42 года назад – минус 21,8 градуса по Цельсию, указано на сайте
21 марта 2018, 02:48
Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Необычайно холодный март, уже поставивший рекорд отрицательных температур, в ближайшее время свои позиции не сдаст.

«На ближайшие 7 дней такого хорошего тепла, с положительными температурами, мы не ждем. И таких 30-градусных морозов уже мы не ждем. Температура за прошедшие 
16 марта 2018, 01:35
Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина

Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина

Самарский областной суд отказал Александру Кирилину в удовлетворении апелляционной жалобы. Он пытался оспорить решение об отстранении его от должности гендиректора РКЦ «Прогресс».

Напомним, в феврале Кирилин стал фигурантом уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Предприятие временно возглавил заместитель 
12 марта 2018, 05:15
Кирилин пытается обжаловать свое отстранение от должности гендиректора РКЦ «Прогресс»

Кирилин пытается обжаловать свое отстранение от должности гендиректора РКЦ «Прогресс»

Александр Кирилин пытается обжаловать решение по поводу его отстранения от должности гендиректора РКЦ «Прогресс», которое принял Самарский районный суд. Подана апелляционная жалоба. Эту информацию подтвердил представитель райсуда.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в середине февраля на Кирилина завели уголовное дело 
26 февраля 2018, 03:22
Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Сегодня, 3 января, неприятный новогодний сюрприз жителям по улице Ново-Вокзальной в Самаре «преподнесли» городские коммунальщики. Около дома №29 прорвало тепломагистраль диаметром 500 миллиметров.
 
Как передает пресс-служба ПТС, на месте уже работают специалисты компании. Аварийный участок огорожен. Место, где произошло 
3 января 2018, 02:39
Женщина в Саратове погибла от ожогов во время приготовления ужина

Женщина в Саратове погибла от ожогов во время приготовления ужина

Региональные информагентства рассказали о деталях беспрецедентного чрезвычайного происшествия, когда готовившая на кухне жительница Саратова погибла от полученных ожогов. Трагедия случилась в Октябрьском районе города.
По данным регионального следкома, вечером 51-летняя гражданка готовила еду на плите. Неожиданно ее одежда воспламенилась. Ситуация 

14 ноября 2017, 12:07
Ученые узнали, что дневные раны заживают в два раза быстрее ночных

Ученые узнали, что дневные раны заживают в два раза быстрее ночных

Английские ученые сделали умозаключение, что раны, полученные человеком днем, заживают гораздо быстрее «ночных». Информацию на этот счет приводит Science Translational Medicine. Серию исследований провели сотрудники Кембриджского университета, которые пришли к неожиданным выводам.
Как показали опыты с клетками соединительной ткани, «дневные» 

10 ноября 2017, 10:21
128 сирот получат квартиры в новом самарском микрорайоне

128 сирот получат квартиры в новом самарском микрорайоне

В Самаре без собственного жилья, гарантированного им государством, остаются около тысячи двухсот сирот, достигших совершеннолетия. Но эта очередь уменьшилась на 65 человек. Им торжественно вручили ключи от новых квартир.
 
«Я уже представила, что вот здесь будет кухня. Рядом с 

15 сентября 2017, 06:51
Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
Оперативники получили информацию, что готовится передача на территорию учреждения запрещенных к использованию устройств. 

27 июня 2017, 11:12
В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

Вчера, 9 июня, днем в Самаре на Московском шоссе в районе остановки "11-й микрорайон" в общественном транспорте произошло редкое ЧП. Как пишет Прогород, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.
 
- Увидели с 
10 июня 2017, 04:37
Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

Под Самарой столкнулись снегоход и судно на воздушной подушке

В социальных сетях появилась информация об аварии на льду Волги с участием пассажирского судна-амфибии. Столкнулись «Хивус-9», в котором находились водитель и четверо пассажиров, и неустановленный снегоход. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел 22 января в 8:30 на Рождественской Воложке.

Проверку 

24 января 2017, 12:21
Президента просят разрешить сажать мэров

Президента просят разрешить сажать мэров

Совет по правам человека при президенте России предложил сажать мэров городов на 15 суток за нарушения прав сирот. В организации считают, что радикальная мера поможет Генпрокуратуре решить проблему массовых отказов в предоставлении жилья выпускникам детдомов.

В некоторых случаях муниципальные власти пытаются 

17 января 2017, 01:41
Новые социальные выплаты ввели в Самарской области

Новые социальные выплаты ввели в Самарской области

В Самарской области приемные семьи, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних, приравняли к многодетным. Теперь они могут получать тот же пакет социальных льгот и поддержку из бюджета в виде компенсации оплаты услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте для школьников 

28 декабря 2016, 12:34
На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке

На переправе Самара – Рождествено появится два новых судна на воздушной подушке

К декабрю в Самару должны доставить два новых судна на воздушной подушке. Новый транспорт изготовит компания «Ховеркрофт». На ледовой переправе Самара – Рождествено появится два новых судна-амфибии «Нептун-23». За одну поездку они могут перевезти вдвое больше пассажиров, чем «Хивусы», которые 
19 сентября 2016, 09:53
В блогах: самарские «комнаты смерти»

В блогах: самарские «комнаты смерти»

Блогер Антон Рубин показал, в какие "комнаты смерти" предлагают поселиться сиротам в Самаре. "Василиса - сирота и инвалид. У неё нет не только родителей, но и обеих ног. Она ходит на протезах: один от колена, другой вместо ступни. Зато 
2 августа 2016, 04:57
Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы

Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы

Как уже сообщала "ТЕРРА", несколько дней назад в 5 автобусах города Тольятти начался эксперимент по использованию турникетов. Местные чиновники решили «попытаться найти способ минимизировать убытки АТП», посмотреть на реакцию людей, выявить возможные неудобства. Еще до начала эксперимента подавляющее большинство горожан 
12 декабря 2015, 06:30
В Самаре судно на воздушной подушке сбило насмерть рыбака

В Самаре судно на воздушной подушке сбило насмерть рыбака

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту обнаружения тела 73-летнего пенсионера, который был смертельно травмирован судном на воздушной подушке. По данным следствия, сегодня утром, 22 января, на 1735-м километре судового хода Волги вблизи Самары судно «Хивус-3» 

22 января 2015, 11:08
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