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Материалы по теме:

В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов

В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов

В этом году зима выдалась на редкость снежной. Количество осадков бьет рекорды с завидной регулярностью. В связи с этим, большую актуальность приобретает своевременная расчистка дворов в преддверии вестны. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные коммунальщики будут работать в усиленном 

23 февраля 2019, 01:21
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отчества

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отчества

23 февраля отмечается один из главных праздников в году.
23 февраля 2019, 12:58
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг 
22 февраля 2019, 01:43
Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Очевидцы сообщают о жестком ДТП на перекрестке улиц Советской и Свободы в Самаре, которое произошло около половины двенадцатого часа дня на трамвайных путях.

По мнению свидетелей тарана, столкновение могло произойти по той причине, что водитель автомобиля не увидел приближающегося 
22 февраля 2019, 12:18
В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»

В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»

В четверг, 21 февраля, в Самарской области ограничили движение по трассе в Кинель-Черкасском районе. С 15:30 из-за погодных условий было ограничено движение транспорта на трассе «Березняки — Новые Ключи», сообщили в АСАДО. Напомним, что накануне вечером в регионе из-за снегопада, 
22 февраля 2019, 11:14
Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

В пятницу, 22 февраля, уровень опасности в Самарской области понизился с «оранжевого» на «желтый». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, «желтый уровень опасности» был введен с 08:30 22 февраля. По информации Приволжского УГМС, до семи часов вечера пятницы на территории 
22 февраля 2019, 09:34
В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В четверг, 21 февраля, в районе дома №30 по улице Дыбенко произошла дорожная авария. Примерно в 18:30 под колеса легковушки Subaru попала 10-летняя девочка. По словам очевидцев, пострадавшая перебегала дорогу в неустановленном месте. Она осталась в живых, но ей потребовалась 
22 февраля 2019, 08:24
В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В 19:00 четверга, 21 февраля, в Самарской области был объявлен «Оранжевый уровень опасности». Как пояснили в региональном ГУ МЧС, он ассоциируется с реальной опасностью возникновения чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, местами сильный, на дорогах возможны 
21 февраля 2019, 08:41
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома № 18 по улице Аэродромной в Железнодорожном районе на 16-летнего подростка. Это произошло 19 февраля примерно в 15:00. Когда наледь обрушилась на юношу, он получил закрытый компрессионный перелом грудных 
21 февраля 2019, 07:49
Самара встала в 10-балльных пробках

Самара встала в 10-балльных пробках

В четверг вечером, 21 февраля, по данным на 18:54 в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки. Напряженная дорожная ситуация возникла не случайно - во второй половине дня пошел снег. Яндекс-карты показывают десятибалльный уровень пробок с надписью «Город стоит». Пробки захватили Октябрьский, Ленинский, 
21 февраля 2019, 07:26
Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского 
21 февраля 2019, 02:40
Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, 
21 февраля 2019, 02:02
В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в 
21 февраля 2019, 11:16
Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но 
21 февраля 2019, 10:46
В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин

В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин

В среду, 20 февраля, в Нефтегорском районе области произошла авария с бензовозом. По предварительной информации, на 14 километре дороги Подъем Михайловка — Богдановка — Алексеевка примерно в 05:00 39-летний водитель бензовоза КАМАЗ не смог выбрать безопасную скорость, его большегруз упал 
21 февраля 2019, 09:43
С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи

Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное 
21 февраля 2019, 08:47
Двигатель для второй ступени самарской ракеты

Двигатель для второй ступени самарской ракеты "Союз-2" прошел испытания на новом топливе нафтил

В России успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты "Союз-2", информирует Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе нафтил. Его впервые использовали вместо керосина в ноябре 2017 года при старте "Союза-2" с Восточного, 
20 февраля 2019, 09:47
В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины

В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины

В паблике "Подстепки" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как в Самарской области непогода захватила автомобилистов в снежный плен. На трассах под Тольятти и в Ставропольском районе погодные условия оказались даже хуже прогнозируемых и привели к транспортному коллапсу. Множество автомобилей застряло на 
20 февраля 2019, 06:06
На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

Во вторник, 19 февраля, в поселке Мехзавод в областной столице снег с крыши сошел на ребенка. Это случилось около дома № 2 в 4 квартале. Маленький мальчик получил ушиб головы, и ему потребовалась помощь врачей. Администрация Красноглинского района Самары подтвердила, 
20 февраля 2019, 02:49
В России хотят «реанимировать» вытрезвители

В России хотят «реанимировать» вытрезвители

В России могут снова появиться вытрезвители, куда на некоторое время будут помещать лиц в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующей инициативой выступила одна из парламентских фракций. Предполагается, что нетрезвых граждан будет доставлять в спецучреждение полиция. При этом любителям "выпить лишнего" придется 

20 февраля 2019, 02:29
«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

Палата по разрешению споров Российского Футбольного Союза сняла запрет на регистрацию новых игроков с футбольных клубов «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара). Решение принято по результатам рассмотрения апелляций на санкции, в свое время наложенные на клубы из-за долгов. Казанцы не 
20 февраля 2019, 01:53
Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года

Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года

Совсем немного времени остается до Дня защитника Отечества, который отмечается в 23 февраля. В Самарской области мероприятия, приуроченные к этой дате, проводятся уже сейчас. В частности, в школах идут тематические классные часы с участием военнослужащих и ветеранов вооружённых сил.

22 и 

20 февраля 2019, 12:43
Джи Эм – АВТОВАЗ объявил стоимость обновленной Шеви-Нива

Джи Эм – АВТОВАЗ объявил стоимость обновленной Шеви-Нива

На официальном сайте компании говорится, что в наличии есть только 8 автомобилей обновленной версии.

Приобрести машину можно по акции за 615 тысяч рублей вместо 680.

За эти деньги покупателю предлагают цвета «Айсберг», «Жидкое серебро», «Кварц» и «Млечный путь», 
20 февраля 2019, 11:26
Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, 
19 февраля 2019, 07:22
На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал 
19 февраля 2019, 11:27
Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.

«Как я 

18 февраля 2019, 05:49
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция занялась поисками необычной «потеряшки». 16 февраля стало известно о том, что у жителя района Остер Линдет в Южном Ютланде сбежал домашний кенгуру. Правоохранители просят местных жителей, встретивших животное, сообщить о нем компетентным органам. Это точно будет именно сбежавший 
18 февраля 2019, 01:49
Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни

Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни

Самарская область заняла 18 место среди регионов России по качеству жизни за 2018 год, исследование опубликовало РИА Рейтинг. Годом ранее область занимала 20 место. Тройка лидеров - Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Из 

18 февраля 2019, 12:42
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

В Самаре началась доследственная проверка из-за гибели женщины, на которую сошел снег с крыши веранды дома. Трагедия случилась в субботу, 16 февраля, примерно в 22:00. Под тяжестью снега обрушилась кровля веранды дома на улице Шоссейной в селе Малая Царевщина. В 
18 февраля 2019, 12:29
Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Конец минувшей недели был похож на сводку фронтовых новостей. На улице потеплело, и  ледяные  глыбы начали массово скатываться с неочищенных от снега крыш. В  Новокуйбышевске под тяжестью снежной массы пропалилась крыша многоэтажного жилого дома. Там обошлось без жертв.  В Самаре 
18 февраля 2019, 11:28
В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

Полицейские проверяют обстоятельства ночной аварии в Самаре, в которой двое мужчин получили тяжелые травмы. В ночь на воскресенье, 17 февраля, около дома № 161 по улице Авроры автомобилист сбил двух пешеходов, которые стояли на обочине, и врезался в пару припаркованных 
18 февраля 2019, 08:27
Поставлена ли точка в деле о стрельбе в центре Самары?

Поставлена ли точка в деле о стрельбе в центре Самары?

Штраф 40 тысяч рублей и конфискация травматического пистолета. В мировом суде Ленинского района завершилось второе и окончательное слушание по скандальному делу о стрельбе по собакам в центре города. Споры вокруг этой истории не утихают последние несколько недель. Как уже рассказывала 
15 февраля 2019, 06:05
«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО

«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО

Известное некогда заведение у рынка «Караван» стало еще одной жертвой обильных снегопадов. Видеоблогер Мокасин TV опубликовал в Youtube запись, сделанную на Московском шоссе.
 
Ресторан не работает, потому, вероятно, пострадавших, к счастью, нет.
 
Ленты новостей в Самаре в эти 
17 февраля 2019, 08:22
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане 
14 февраля 2019, 11:10
В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ 
12 февраля 2019, 05:22
В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В понедельник, 11 февраля, в Самарской области произошла авария, один из участников которой погиб. Столкновение случилось на 70 километре подъездной дороги к Оренбургу в Нефтегорском районе. В 1:50 19-летний водитель легковушки Lada Largus выехал на встречную полосу, где его машина 

12 февраля 2019, 03:04
Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

В Самарской области в селе Малое Ибряйкино двоих детей сбил грузовик. Непосредственно перед ДТП мальчики катались с горки и попали на проезжую часть. В результате аварии 9-летний школьник скончался, у второго ребёнка 8 лет от роду диагностирован открытый перелом бедра.

Сейчас 

11 февраля 2019, 09:00
Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сегодня, 9 февраля, в самарском аэропорту прозвучала сирена. По сигналу тревоги всех посетителей попросили покинуть здание на 10 минут.
 
По информации источников в оперативных структурах, это были не «террористы» со звонками о ложном заминировании. В здании главной воздушной гавани 

9 февраля 2019, 02:05
Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

С 25 февраля увеличится число полетов из Самары в российскую столицу. Авиакомпания «Победа» вводит дополнительный дневной рейс в аэропорт Внуково. Отправляться в путь самолеты будут в 12:05 с понедельника по четверг, а также в субботу. Между тем, еще один рейс 
5 февраля 2019, 06:48
По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром 
5 февраля 2019, 05:47
Школы в Самарской области закроют на карантин

Школы в Самарской области закроют на карантин

Эпидемический порог превышен уже в 43 российских регионах. Самая сложная ситуация в Бурятии, Алтайском крае, Якутии, Хакасии, Карелии и Свердловской области. Чтобы остановить распространение инфекции, по всей стране закрыты две с половиной тысячи школ и сотни детских садов, так как 

5 февраля 2019, 04:40
Каждого третьего школьника

Каждого третьего школьника "травят" одноклассники

В России почти 30 процентов школьников подвергаются травле со стороны одноклассников. К такому выводу пришли ученые из Института образования при Высшей школе экономики. В группу риска чаще всего входят дети из семей с «рассогласованным» стилем воспитания, когда отец вообще не 

5 февраля 2019, 02:22
Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин

Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин

Купить бензин по предновогодним ценам в Самаре еще можно. Правда, далеко не везде. На большинстве заправок топливо подорожало примерно на рубль за 1 литр. Данный факт привлек внимание антимонопольщиков. Впрочем, проведенная в нашем регионе проверка показала, что рост цен на 
11 января 2019, 08:53
Самарские антимонопольщики: бензин на автозаправках подорожал не более чем на 1,7%

Самарские антимонопольщики: бензин на автозаправках подорожал не более чем на 1,7%

Сотрудники Управления федеральной антимонопольной службы Самарской области провели мониторинг цен на топливо на сетевых автозаправках. Напомним, что 9 января губернатор Дмитрий Азаров и руководитель УФАС Леонид Пак договорились, что результаты анализа будут оперативно доводиться до регионального правительства и всех заинтересованных 
11 января 2019, 08:06
«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре

В среду, 9 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед руководителем Самарского УФАС России Леонидом Паком вопрос о необходимости жесткого мониторинга цен на топливо. По словам автомобилистов, с первых чисел января цены на заправках выросли на 1,5-1,8%. Между тем, 
10 января 2019, 09:04
«Успеть бы к Новому году!»: В Самаре на 9 часов отложили рейс до Краснодара

«Успеть бы к Новому году!»: В Самаре на 9 часов отложили рейс до Краснодара

Сегодня, 31 декабря, в самарском международном аэропорту Курумоч на несколько часов задержали вылет самолета Иж-201 компании «Ижавиа». Из-за этого 56 человек не могли вылететь из Самары в Краснодар, информирует Приволжская транспортная прокуратура.
 
«Причина задержки — позднее прибытие судна. По 
31 декабря 2018, 03:58
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывший замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов проведет в СИЗО еще как минимум 3 месяца. Суд продлил его арест до 25 марта. Напомним, Сазонова обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он регулярно получал деньги от частной 

25 декабря 2018, 02:33
В Самаре изменили режим светофоров на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова

В Самаре изменили режим светофоров на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова

В понедельник, 24 декабря, на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова изменили режим движения транспорта. Как сообщили представители Автоматической системы управления дорожным движением Самары, светофоры перевели в режим желтого мигания. Причиной называют погодные условия - снегопад и метель. Известно, что 
24 декабря 2018, 12:15
В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь

В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь

В пятницу, 30 ноября, в  самарском аэропорту «Курумоч» на несколько часов был задержан вылет рейса ИЖ -207 авиакомпании «Ижавиа» до Симферополя. Он должен был отправиться в путь в 7:25, но вылет перенесли на 13:45. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора 
30 ноября 2018, 12:41
В России снова подорожает бензин?

В России снова подорожает бензин?

Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, которые подписали соглашение о заморозке цен. Речь идет о документе, появившемся в начале ноября. В ситуацию вмешалась ФАС по просьбе Российского топливного союза.

Таким 
30 ноября 2018, 10:21
Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за 

28 ноября 2018, 02:54
СОБР Росгвардии отмечает 26-летие

СОБР Росгвардии отмечает 26-летие

8 октября у бойцов элитного спецподразделения профессиональный праздник.
8 октября 2018, 03:45
Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии в Тольятти получили ориентировку на местного жителя. Сообщалось, что он может быть причастен к совершению кражи. По версии силовиков, мужчина забрался в квартиру одной из жительниц города и похитил оттуда два мобильных телефона и ноутбук.

Спустя некоторое 

4 октября 2018, 11:57
Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью

Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью

Полицейские установили личность человека, чей скелет был найден летом на одном из волжских островов недалеко от Сызрани. Как только стало известно о его обнаружении, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что погибший может быть ее родственником. Проведенный анализ ДНК подтвердил данную 
19 сентября 2018, 02:01
Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит 

18 сентября 2018, 03:51
Труп мужчины нашли в самарской квартире на улице Воронежской

Труп мужчины нашли в самарской квартире на улице Воронежской

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в Промышленном районе произошло убийство. Труп 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями был обнаружен в квартире одного из домов по улице Воронежской. Под подозрением оказалась жена погибшего. Как выяснили полицейские, женщина уже 

9 сентября 2018, 03:16
АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире телеканала «ТЕРРА» и радиоканала «ТЕРРА» для проведения предвыборной агитации на выборах 

3 августа 2018, 10:52
ООО «СРЦ» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

ООО «СРЦ» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

ООО «СРЦ» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире радиоканала "Самарский радиовещательный центр – SBC" для проведения предвыборной агитации на выборах 

3 августа 2018, 10:44
Страшный

Страшный "улов": Разложившийся до костей труп мужчины прибило к берегу в Сызрани

23 июля в Сызрани обнаружили труп, который прибило к берегу реки Сызранка в районе гидроэлектростанции. Тело, находившееся в стадии гнилостного разложения, заметили рыбаки в камышах, передает «КТВ ЛУЧ».
 
У трупа видны кости. Предположительно, на голове погибшего имеется головной 
28 июля 2018, 02:28
Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

15 апреля в Тольятти была обнаружена страшная находка. На улице Спортивной в Автозаводском районе города местные жители нашли труп неизвестного мужчины. Тело лежало около люка коллектора недалеко от проезжей части.

На месте происшествия работали полицейские. Им предстоит выяснить обстоятельства 
16 апреля 2018, 09:01
GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти

GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти

В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок 

12 апреля 2018, 09:02
Названа причина провала новой тротуарной плитки вдоль Московского шоссе

Названа причина провала новой тротуарной плитки вдоль Московского шоссе

Стала известна причина провала новой тротуарной плитки в поселке Мехзавод. Напомним, дефекты покрытия обнаружили в 4 квартале. Тротуарную плитку вдоль Московского шоссе уложили в рамках реконструкции трассы к ЧМ-2018. Однако недавно в Сети появились фотографии «просевшей» тротуарной плитки. Представитель компании 
10 апреля 2018, 04:08
Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию 
10 апреля 2018, 03:43
Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

В Самаре после пожара в подвале дома на Мехзаводе найден мертвым неизвестный мужчина. ЧП произошло в ночь на 5 апреля. Пожарные получили вызов в 2:38. В подвале дома на улице 15 квартал горели вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 
5 апреля 2018, 12:19
4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

В Самарской области 21 марта в результате ДТП на территории Нефтегорского района пострадали 
21 марта 2018, 03:08
Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары

Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары

В Самаре в праздничные выходные будет работать сельскохозяйственная ярмарка. Она откроется 8 марта в поселке Мехзавод (Красноглинский район). Фермеры и сельхозпредприятия будут продавать свои продукты на площадке по адресу: квартал 4, дом 9. Ярмарка будет работать вплоть до 11 марта 

7 марта 2018, 10:51

"GM-АвтоВАЗ" продал корпоративным клиентам больше 5,5 тысяч внедорожников Chevrolet Niva

ЗАО "GM-АвтоВАЗ" отчиталось от продажах автомобилей Chevrolet Niva. Всего предприятие реализовало 31,2 тысячи внедорожников, что на 1,4 тысячи  штук больше, чем годом ранее. Компания отмечает, что особенно выделятся цифры в сфере корпоративных продаж. На это направление пришлось 5,55 тысяч машин, что 

15 января 2018, 08:07
ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.

Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору 

20 декабря 2017, 04:22
В блогах: «Топ-10 упущенных возможностей для Самары»

В блогах: «Топ-10 упущенных возможностей для Самары»

Блогер Павел Новиков составил топ-10 упущенных возможностей для Самары. "Уже почти 7 лет наш город находится в стадии «подготовки к чемпионату мира», - пишет автор. - Многое было сделано, построено, 
4 декабря 2017, 09:19
Академия Наяновой подает новый иск к компании

Академия Наяновой подает новый иск к компании "Самарские коммунальные системы"

Компания "Самарские коммунальные системы" оплатила ущерб, нанесенный учебному оборудованию академии Наяновой более двух лет назад, сообщила нашим корреспондентам ректор ВУЗа. Напомним, из-за порыва почти метровой трубы зимой 14 года оказались затоплены подвал и первый этаж учебного заведения. Воду откачивали сутки. Пострадали 

27 января 2017, 05:32
Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад

Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад

Поволжский арбитражный суд в Казани оставил без изменений решение, принятое областным арбитражем 6 июня прошлого года и затем устоявшее в 11-м арбитражном апелляционном суде.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в конце 2014 года из-за порыва почти метровой трубы были затоплены подвал 

19 января 2017, 12:29
Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой

Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой

В пятницу, 18 ноября, около 9 часов утра на железной дороге в Самарской области произошла авария  с участием поезда и бензовоза. Они столкнулись на регулируемом переезде на территории Безенчукского района. На движение пассажирских составов происшествие не повлияло, так как на 
18 ноября 2016, 03:46
Самарская сельхозакадемия вошла в топ-10 лучших вузов России

Самарская сельхозакадемия вошла в топ-10 лучших вузов России

Минобранауки включило Самарскую государственную сельскохозяйственную академию (Самарская ГСХА) в десятку лучших вузов России. Рейтинг был составлен путем онлайн-анкетирования студентов, их родителей и преподавателей высших учебных заведений.

В опросе приняли участие 103 000 человек из 82 регионов. Респонденты оценивали вузы по коммуникабельности 

9 ноября 2016, 12:04
Сумма ущерба от потопа в самарской академии Наяновой может вырасти

Сумма ущерба от потопа в самарской академии Наяновой может вырасти

Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает следить за судебными тяжбами между академией Наяновой и «Самарскими коммунальными системами» (СКС). Сейчас учебное заведение готовит новый иск к ресурсоснабжающей организации, чтобы взыскать ущерб, нанесенный одному из корпусов вуза.

Напомним, в конце 2014 года из-за порыва почти метровой 

25 октября 2016, 01:28
В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В группе "Происшествия Тольятти" сообщают, что в четверг на трассе М5 "Урал" перевернулся груженый бензовоз. Авария случилась в Ставропольском районе у села Большая Рязань. Водитель решил остановиться на обочине. После дождя земля стала мягкой. Не выдержав веса многотонного грузовика, 
22 сентября 2016, 06:08
Под Уфой на трассе М5 нашли закрытый гроб

Под Уфой на трассе М5 нашли закрытый гроб

Об этом сообщили СМИ соседнего региона. По их сведениям, сегодня, 14 апреля, на обочине автотрассы М5 в Демском районе Уфы был найден гроб. Изготовлен он, как отмечается, из дорогих материалов, имеет медные ручки. Гроб, крышка которого была слегка сдвинута, находился 
14 апреля 2016, 02:20
В Пензе при взрыве бензовоза погибли люди

В Пензе при взрыве бензовоза погибли люди

Сообщение о чрезвычайном происшествии с человеческими жертвами поступило из Пензы. Как сообщают региональные СМИ, на улице Аустрина взорвался бензовоз. На месте трагедии погиб один человек. Затем стало известно о смерти в больнице второго пострадавшего. Оба погибших, согласно предварительным данным, были 
16 марта 2016, 05:55
Поддержат

Поддержат "Шеви-Ниву"

Министерство промышленности и технологий Самарской области намерено оказать поддержку совместному предприятию GM-АвтоВАЗ. Речь идет о реализации проекта запуска в производство Chevrolet Niva второго поколения. Однако, о каких именно суммах идет речь, не уточняется. Между тем ранее сообщалось, что для старта 
29 февраля 2016, 05:55
Самара и её торговые центры возглавили федеральный ТОП

Самара и её торговые центры возглавили федеральный ТОП

Самара по итогам 2015 года заняла первое место среди российских городов-миллионников по обеспеченности населения торговыми площадями. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Colliers International. По расчетам исследователей, на каждую тысячу жителей столицы 63-го региона приходится по 567 квадратных метров в 
10 февраля 2016, 11:59
Стали известны личности погибших в Гоа туристок

Стали известны личности погибших в Гоа туристок

В индийском штате Гоа погибли три туристки из Самары и Екатеринбурга. Накануне днем они отправились на морскую экскурсию в районе пляжа Бетул, сообщает консульство России в Мумбаи.

Татьяна Николаева, Ирина Булатова и самарчанка Елена Куликова входили в состав 
30 октября 2014, 12:23
На Гоа погибли туристки из Самары

На Гоа погибли туристки из Самары

Сегодня, 28 октября, в открытом море в районе пляжа Бетул (штат Гоа, Индия) перевернулась моторная лодка, арендованная российскими туристами, сообщает сайт gursesintour.com. В результате происшествия погибли три россиянки из Екатеринбурга и Самары. Они не сумели выбраться из-под судна, перевернувшегося вверх 

28 октября 2014, 10:13
Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины

Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины

Стали известны подробности пожара в жилом доме на ул. Урицкого, произошедшего накануне. В результате ЧП погиб мужчина и сгорел гроб с телом его покойной жены, сообщает портал «ProГород-Самара».

По словам свидетельницы ЧП, она ехала в микроавтобусе, следовавшем по маршруту 
28 мая 2014, 03:23
В ДТП в Индии погибла туристка из России

В ДТП в Индии погибла туристка из России

22 февраля недалеко от курорта Гоа произошла авария, в которой пострадала российская семья, сообщает The Times of India. Они ехали в Вирупапура Гада близ города Хампи из Гоа. Недалеко от деревни Мугад машина столкнулась с грузовиком, который двигался по встречной 

24 февраля 2014, 06:52
Офшоры обяжут платить налоги в бюджет России

Офшоры обяжут платить налоги в бюджет России

Продолжается широкое обсуждение озвученного 12 декабря послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В своей речи глава государства, в частности, заявил, что фирмы с российскими активами, зарегистрированные в иностранной юрисдикции, должны платить налоги по российским законам и в российский бюджет. 

16 декабря 2013, 12:18
Николай Меркушкин принял участие в совещании глав регионов ПФО в Казани

Николай Меркушкин принял участие в совещании глав регионов ПФО в Казани

Тезисы послания президента России, озвученного Владимиром Путиным 12 декабря, оказались в центре обсуждения в Казани во время совещания руководителей регионов Приволжского федерального округа, в котором принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Разговор на тему развития межбюджетных отношений провели полномочный 

16 декабря 2013, 11:21
Владимир Гутенев прокомментировал послание президента

Владимир Гутенев прокомментировал послание президента

Первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев, комментируя послание главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию, подчеркнул, что нынешнее послание в сочетании с майскими президентскими указами, по-сути, завершает формирование целостной стратегии движения страны вперед не только 

13 декабря 2013, 09:02
Областное правительство отчиталось по итогам I квартала

Областное правительство отчиталось по итогам I квартала

Правительство Самарской области отчиталось о выполнении в I квартале этого года поручений, озвученных в gосланиях президента и губернатора. К началу апреля областные министерства должны были реализовать 34 мероприятия. Всего же на год запланировано 241. Согласно сводному отчёту, по 8 пунктам в 

25 апреля 2013, 11:43
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