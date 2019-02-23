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В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов
В этом году зима выдалась на редкость снежной. Количество осадков бьет рекорды с завидной регулярностью. В связи с этим, большую актуальность приобретает своевременная расчистка дворов в преддверии вестны. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные коммунальщики будут работать в усиленном …
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23 февраля 2019, 01:21
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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отчества
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23 февраля 2019, 12:58
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства
Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг …
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22 февраля 2019, 01:43
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Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку
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22 февраля 2019, 12:18
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В Самарской области ограничили движение на трассе «Березняки - Новые Ключи»
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22 февраля 2019, 11:14
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Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»
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22 февраля 2019, 09:34
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В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку
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22 февраля 2019, 08:24
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В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»
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21 февраля 2019, 08:41
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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Самара встала в 10-балльных пробках
В четверг вечером, 21 февраля, по данным на 18:54 в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки. Напряженная дорожная ситуация возникла не случайно - во второй половине дня пошел снег. Яндекс-карты показывают десятибалльный уровень пробок с надписью «Город стоит». Пробки захватили Октябрьский, Ленинский, …
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21 февраля 2019, 07:26
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Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»
В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского …
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21 февраля 2019, 02:40
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Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области
Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, …
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21 февраля 2019, 02:02
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В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»
Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в …
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21 февраля 2019, 11:16
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Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo
В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но …
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21 февраля 2019, 10:46
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В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин
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21 февраля 2019, 09:43
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С пьяным дебошем на рейсе Самара - Гоа разбираются следователи
Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России ведут проверку дебоша в самолете. По предварительным данным, 19 февраля на борту «Боинга» авиакомпании «Азур эйр» произошел скандал. 42-летний пьяный пассажир нарушал общественный порядок и игнорировал замечания экипажа. Напомним, что воздушное …
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21 февраля 2019, 08:47
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Двигатель для второй ступени самарской ракеты "Союз-2" прошел испытания на новом топливе нафтил
В России успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты "Союз-2", информирует Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе нафтил. Его впервые использовали вместо керосина в ноябре 2017 года при старте "Союза-2" с Восточного, …
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20 февраля 2019, 09:47
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В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины
В паблике "Подстепки" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как в Самарской области непогода захватила автомобилистов в снежный плен. На трассах под Тольятти и в Ставропольском районе погодные условия оказались даже хуже прогнозируемых и привели к транспортному коллапсу. Множество автомобилей застряло на …
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20 февраля 2019, 06:06
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На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе
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20 февраля 2019, 02:49
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В России хотят «реанимировать» вытрезвители
В России могут снова появиться вытрезвители, куда на некоторое время будут помещать лиц в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующей инициативой выступила одна из парламентских фракций. Предполагается, что нетрезвых граждан будет доставлять в спецучреждение полиция. При этом любителям "выпить лишнего" придется …
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20 февраля 2019, 02:29
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«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков
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20 февраля 2019, 01:53
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Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года
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20 февраля 2019, 12:43
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Джи Эм – АВТОВАЗ объявил стоимость обновленной Шеви-Нива
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20 февраля 2019, 11:26
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Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна
Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, …
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19 февраля 2019, 07:22
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На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка
Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал …
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19 февраля 2019, 11:27
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Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре
Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.
«Как я …
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18 февраля 2019, 05:49
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Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине
Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой …
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18 февраля 2019, 02:15
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Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру
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18 февраля 2019, 01:49
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Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни
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18 февраля 2019, 12:42
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Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине
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18 февраля 2019, 12:29
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Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП
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18 февраля 2019, 11:28
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В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре
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18 февраля 2019, 08:27
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Поставлена ли точка в деле о стрельбе в центре Самары?
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15 февраля 2019, 06:05
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«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО
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17 февраля 2019, 08:22
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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В России избыток мощностей по производству бензина
В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане …
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14 февраля 2019, 11:10
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В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля
Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ …
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12 февраля 2019, 05:22
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В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир
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12 февраля 2019, 03:04
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Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб
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11 февраля 2019, 09:00
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Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей
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9 февраля 2019, 02:05
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Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву
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5 февраля 2019, 06:48
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По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»
Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром …
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5 февраля 2019, 05:47
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Школы в Самарской области закроют на карантин
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5 февраля 2019, 04:40
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Каждого третьего школьника "травят" одноклассники
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5 февраля 2019, 02:22
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Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин
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11 января 2019, 08:53
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Самарские антимонопольщики: бензин на автозаправках подорожал не более чем на 1,7%
Сотрудники Управления федеральной антимонопольной службы Самарской области провели мониторинг цен на топливо на сетевых автозаправках. Напомним, что 9 января губернатор Дмитрий Азаров и руководитель УФАС Леонид Пак договорились, что результаты анализа будут оперативно доводиться до регионального правительства и всех заинтересованных …
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11 января 2019, 08:06
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«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре
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10 января 2019, 09:04
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«Успеть бы к Новому году!»: В Самаре на 9 часов отложили рейс до Краснодара
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31 декабря 2018, 03:58
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест
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25 декабря 2018, 02:33
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В Самаре изменили режим светофоров на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова
В понедельник, 24 декабря, на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова изменили режим движения транспорта. Как сообщили представители Автоматической системы управления дорожным движением Самары, светофоры перевели в режим желтого мигания. Причиной называют погодные условия - снегопад и метель. Известно, что …
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24 декабря 2018, 12:15
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В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь
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30 ноября 2018, 12:41
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В России снова подорожает бензин?
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30 ноября 2018, 10:21
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Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за …
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28 ноября 2018, 02:54
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СОБР Росгвардии отмечает 26-летие
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8 октября 2018, 03:45
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Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти
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4 октября 2018, 11:57
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Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью
Полицейские установили личность человека, чей скелет был найден летом на одном из волжских островов недалеко от Сызрани. Как только стало известно о его обнаружении, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что погибший может быть ее родственником. Проведенный анализ ДНК подтвердил данную …
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19 сентября 2018, 02:01
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Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие
В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит …
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18 сентября 2018, 03:51
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Труп мужчины нашли в самарской квартире на улице Воронежской
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9 сентября 2018, 03:16
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АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы
АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире телеканала «ТЕРРА» и радиоканала «ТЕРРА» для проведения предвыборной агитации на выборах …
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3 августа 2018, 10:52
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ООО «СРЦ» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы
ООО «СРЦ» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире радиоканала "Самарский радиовещательный центр – SBC" для проведения предвыборной агитации на выборах …
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3 августа 2018, 10:44
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Страшный "улов": Разложившийся до костей труп мужчины прибило к берегу в Сызрани
23 июля в Сызрани обнаружили труп, который прибило к берегу реки Сызранка в районе гидроэлектростанции. Тело, находившееся в стадии гнилостного разложения, заметили рыбаки в камышах, передает «КТВ ЛУЧ».
У трупа видны кости. Предположительно, на голове погибшего имеется головной …
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28 июля 2018, 02:28
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Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти
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16 апреля 2018, 09:01
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GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти
В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок …
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12 апреля 2018, 09:02
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Названа причина провала новой тротуарной плитки вдоль Московского шоссе
Стала известна причина провала новой тротуарной плитки в поселке Мехзавод. Напомним, дефекты покрытия обнаружили в 4 квартале. Тротуарную плитку вдоль Московского шоссе уложили в рамках реконструкции трассы к ЧМ-2018. Однако недавно в Сети появились фотографии «просевшей» тротуарной плитки. Представитель компании …
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10 апреля 2018, 04:08
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Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти
В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию …
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10 апреля 2018, 03:43
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Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе в Самаре
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5 апреля 2018, 12:19
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4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области
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21 марта 2018, 03:08
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Фермерская ярмарка откроется в Красноглинском районе Самары
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7 марта 2018, 10:51
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"GM-АвтоВАЗ" продал корпоративным клиентам больше 5,5 тысяч внедорожников Chevrolet Niva
ЗАО "GM-АвтоВАЗ" отчиталось от продажах автомобилей Chevrolet Niva. Всего предприятие реализовало 31,2 тысячи внедорожников, что на 1,4 тысячи штук больше, чем годом ранее. Компания отмечает, что особенно выделятся цифры в сфере корпоративных продаж. На это направление пришлось 5,55 тысяч машин, что …
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15 января 2018, 08:07
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ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes
Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.
Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору …
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20 декабря 2017, 04:22
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В блогах: «Топ-10 упущенных возможностей для Самары»
Блогер Павел Новиков составил топ-10 упущенных возможностей для Самары. "Уже почти 7 лет наш город находится в стадии «подготовки к чемпионату мира», - пишет автор. - Многое было сделано, построено, …
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4 декабря 2017, 09:19
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Академия Наяновой подает новый иск к компании "Самарские коммунальные системы"
Компания "Самарские коммунальные системы" оплатила ущерб, нанесенный учебному оборудованию академии Наяновой более двух лет назад, сообщила нашим корреспондентам ректор ВУЗа. Напомним, из-за порыва почти метровой трубы зимой 14 года оказались затоплены подвал и первый этаж учебного заведения. Воду откачивали сутки. Пострадали …
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27 января 2017, 05:32
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Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад
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19 января 2017, 12:29
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Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой
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18 ноября 2016, 03:46
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Самарская сельхозакадемия вошла в топ-10 лучших вузов России
Минобранауки включило Самарскую государственную сельскохозяйственную академию (Самарская ГСХА) в десятку лучших вузов России. Рейтинг был составлен путем онлайн-анкетирования студентов, их родителей и преподавателей высших учебных заведений.
В опросе приняли участие 103 000 человек из 82 регионов. Респонденты оценивали вузы по коммуникабельности …
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9 ноября 2016, 12:04
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Сумма ущерба от потопа в самарской академии Наяновой может вырасти
Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает следить за судебными тяжбами между академией Наяновой и «Самарскими коммунальными системами» (СКС). Сейчас учебное заведение готовит новый иск к ресурсоснабжающей организации, чтобы взыскать ущерб, нанесенный одному из корпусов вуза.
Напомним, в конце 2014 года из-за порыва почти метровой …
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25 октября 2016, 01:28
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В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз
В группе "Происшествия Тольятти" сообщают, что в четверг на трассе М5 "Урал" перевернулся груженый бензовоз. Авария случилась в Ставропольском районе у села Большая Рязань. Водитель решил остановиться на обочине. После дождя земля стала мягкой. Не выдержав веса многотонного грузовика, …
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22 сентября 2016, 06:08
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Под Уфой на трассе М5 нашли закрытый гроб
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14 апреля 2016, 02:20
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В Пензе при взрыве бензовоза погибли люди
Сообщение о чрезвычайном происшествии с человеческими жертвами поступило из Пензы. Как сообщают региональные СМИ, на улице Аустрина взорвался бензовоз. На месте трагедии погиб один человек. Затем стало известно о смерти в больнице второго пострадавшего. Оба погибших, согласно предварительным данным, были …
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16 марта 2016, 05:55
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Поддержат "Шеви-Ниву"
Министерство промышленности и технологий Самарской области намерено оказать поддержку совместному предприятию GM-АвтоВАЗ. Речь идет о реализации проекта запуска в производство Chevrolet Niva второго поколения. Однако, о каких именно суммах идет речь, не уточняется. Между тем ранее сообщалось, что для старта …
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29 февраля 2016, 05:55
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Самара и её торговые центры возглавили федеральный ТОП
Самара по итогам 2015 года заняла первое место среди российских городов-миллионников по обеспеченности населения торговыми площадями. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Colliers International. По расчетам исследователей, на каждую тысячу жителей столицы 63-го региона приходится по 567 квадратных метров в …
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10 февраля 2016, 11:59
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Стали известны личности погибших в Гоа туристок
В индийском штате Гоа погибли три туристки из Самары и Екатеринбурга. Накануне днем они отправились на морскую экскурсию в районе пляжа Бетул, сообщает консульство России в Мумбаи.
Татьяна Николаева, Ирина Булатова и самарчанка Елена Куликова входили в состав …
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30 октября 2014, 12:23
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На Гоа погибли туристки из Самары
Сегодня, 28 октября, в открытом море в районе пляжа Бетул (штат Гоа, Индия) перевернулась моторная лодка, арендованная российскими туристами, сообщает сайт gursesintour.com. В результате происшествия погибли три россиянки из Екатеринбурга и Самары. Они не сумели выбраться из-под судна, перевернувшегося вверх …
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28 октября 2014, 10:13
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Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины
Стали известны подробности пожара в жилом доме на ул. Урицкого, произошедшего накануне. В результате ЧП погиб мужчина и сгорел гроб с телом его покойной жены, сообщает портал «ProГород-Самара».
По словам свидетельницы ЧП, она ехала в микроавтобусе, следовавшем по маршруту …
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28 мая 2014, 03:23
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В ДТП в Индии погибла туристка из России
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24 февраля 2014, 06:52
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Офшоры обяжут платить налоги в бюджет России
Продолжается широкое обсуждение озвученного 12 декабря послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В своей речи глава государства, в частности, заявил, что фирмы с российскими активами, зарегистрированные в иностранной юрисдикции, должны платить налоги по российским законам и в российский бюджет. …
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16 декабря 2013, 12:18
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Николай Меркушкин принял участие в совещании глав регионов ПФО в Казани
Тезисы послания президента России, озвученного Владимиром Путиным 12 декабря, оказались в центре обсуждения в Казани во время совещания руководителей регионов Приволжского федерального округа, в котором принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Разговор на тему развития межбюджетных отношений провели полномочный …
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16 декабря 2013, 11:21
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Владимир Гутенев прокомментировал послание президента
Первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев, комментируя послание главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию, подчеркнул, что нынешнее послание в сочетании с майскими президентскими указами, по-сути, завершает формирование целостной стратегии движения страны вперед не только …
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13 декабря 2013, 09:02
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Областное правительство отчиталось по итогам I квартала
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25 апреля 2013, 11:43
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