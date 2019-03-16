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Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

На Карбышева рухнула сосулька-гигант

На Карбышева рухнула сосулька-гигант

Накануне вечером старое здание в Советском районе Самары избавилось от тяжкого груза льда, скопившегося за зиму. Гигантская глыба вонзилась в землю в том месте, где, к счастью, не оказалось тротуара. По примерным оценкам, высота оставшейся стоять подобно ледяному столбу глыбы 
16 марта 2019, 08:24
Под Самарой автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода

Под Самарой автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода

В четверг. 14 марта, на трассе в Волжском районе области случилась серьезная автокатастрофа: столкнулись три машины и в автокегельбане пострадал пешеход. В 08:40 45-летняя автоледи, сидевшая за рулем Volkswagen Polo, ехала по трассе «Самара-Волгоград» в сторону областной столицы. Погодные условия 
15 марта 2019, 11:22
В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов

К концу недели в Самарской области из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12, а отдельных районах до -17 градусов. На дорогах гололедица.

В ночь на субботу, 16 марта, ожидается переменная облачность без 
15 марта 2019, 10:07
В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками 
14 марта 2019, 08:40
«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

В среду, 13 марта, на трассе в Пестравском районе Самарской области произошла смертельная авария. В 20:30 56-летний водитель ехал на грузовике Volvo с полуприцепом-самосвалом по автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в направлении Саратова. По пути шофер сбил 
14 марта 2019, 03:07
В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот 
14 марта 2019, 01:29
В Самаре под весом снега рухнула крыша ангара на улице Авроры

В Самаре под весом снега рухнула крыша ангара на улице Авроры

В областной столице не выдержала тяжести снега и рухнула крыша ангара на улице Авроры, около дома № 114А. На фотоснимке очевидца видно, что кровля складского помещения обрушилась ровно наполовину, на оставшейся части вовсю идет уборка, рабочие чистят снег. Отметим, 
13 марта 2019, 04:42
Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на № 66 по улице Ивана Булкина в областной столице под тяжестью снега просела крыша. По словам жильцов, у пенсионерки, живущей на пятом этаже, отключилось электричество. Самарцы уверяют, что обращались в аварийные службы, к коммунальщикам, но неоднократные жалобы 
13 марта 2019, 02:49
В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр

В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр

В Самарской области судебные приставы приостановили работу торгового центра из-за нарушения требований пожарной безопасности. Исполнительный документ о приостановлении эксплуатации здания и запрете на государственную регистрацию прав на его помещение получили судебные приставы из Похвистнево. Они тут же выехали по указанному 
13 марта 2019, 10:01
Новые правила оплаты билетов в общественном транспорте

Новые правила оплаты билетов в общественном транспорте

С 13 марта в самарских трамваях и троллейбусах можно будет заплатить за проезд не только за себя, но и за другого человека. С помощью одной бесконтактной банковской карты разрешат рассчитываться за поездку группы пассажиров не более 5 человек. Пока нововведение 

12 марта 2019, 05:33
15 фактов о работе и зарплате в Самаре

15 фактов о работе и зарплате в Самаре

Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.



1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта 
12 марта 2019, 12:27
Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Российский страховой рынок показывает рекордный рост. По подсчетам Центрального банка, количество взносов граждан страховщикам увеличилось с 8% в 2017-м году до 15% в 2018-м. Показатель стал рекордным за последние 6 лет, а общий объем рынка составил 1,5 триллиона рублей. Рекордные 
12 марта 2019, 11:37
В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

Во вторник, 12 марта, стало известно, что паводок в этом году в Самарской области может наступить на неделю раньше ожидаемых сроков. По прогнозам, паводок ожидается в конце марта-начале апреля, но в южных районах губернии разливы большой воды возможны уже 20 
12 марта 2019, 10:33
В Самарской области побит рекорд по количеству осадков

В Самарской области побит рекорд по количеству осадков

В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума. Предыдущий рекорд установили еще в 1978 
11 марта 2019, 11:51
Самара выбирает

Самара выбирает "Блогера года"

Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». Призы разыгрываются сразу в нескольких номинациях - в Живом журнале, Вконтакте и в Facebook.

Конкурс проходит в 

11 марта 2019, 09:43
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев

Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.

В ночь на 
11 марта 2019, 09:11
С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено

С 11 марта изменится расписание движения судов на воздушной подушке. Это связано с наступлением межнавигационного периода. Первый рейс «амфибий» из Самары будет отправляться в 6:30, а в 19:30 будет уходить последний борт из Рождествено. Суда будут курсировать с интервалом в 
7 марта 2019, 11:13
Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз 
7 марта 2019, 11:03
В Самарской области к среде потеплеет до +7

В Самарской области к среде потеплеет до +7

В ближайшие три дня в Самарской области ожидаются осадки, местами гололедица и туман. В ночь на вторник, 5 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег, южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит - 5, -10 градусов, на северо-востоке региона 
4 марта 2019, 03:27
В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, 
4 марта 2019, 12:35
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала 
2 марта 2019, 08:20
В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении 
1 марта 2019, 05:55
Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода

Должник из Самарской области рассчитался с родственниками после того, как приставы арестовали его имущество. Исполнительное производство завели в отделе Октябрьска. Местный житель должен был отдать жене брата 300 тысяч рублей, которые он занял, но не вернул в оговоренный срок. Судебные 
28 февраля 2019, 05:06
Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария с участием пассажирского транспорта. На улице Демократической столкнулись два трамвая - один из них догнал другого. К счастью, обошлось без пострадавших, но на снимках очевидцев с места ДТП видно, что один 
28 февраля 2019, 04:28
В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снежных заносов. По словам представителей властей областного центра, системное проведение работ крайне важно из-за того, что нынешняя зима выдалась крайне обильной на осадки. Только в феврале этого года количество осадков на треть 

28 февраля 2019, 10:19
Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят

Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят

Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. 

27 февраля 2019, 02:11
В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет 
27 февраля 2019, 12:43
В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ 
27 февраля 2019, 08:43
В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость

В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.

«Многие полигоны переполнены, десятилетиями скапливались там отходы, - напомнил глава государства. - Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, 

25 февраля 2019, 06:01
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Житель Самарской области погасил долги по коммуналке после ареста его счетов. В отделе судебных приставов Отрадного завели исполнительное производство о взыскании с местного жителя долгов за газ, тепло и электроэнергию. На мужчине «висела» задолженность в 33 тысячи рублей. Во время 
22 февраля 2019, 10:55
Куда сдавать разбитые градусники и отработанные ртутные лампы?

Куда сдавать разбитые градусники и отработанные ртутные лампы?

В Самаре работает только одно предприятие, которое перерабатывает ртутные бытовые отходы, среди которых — лампы и градусники.

Эти отходы входят в категорию повышенной опасности. Юридические лица заключают договоры и платят за их переработку.
Обычные граждане могут принести лампочки и 
21 февраля 2019, 12:02
В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

Полицейские проверяют обстоятельства ночной аварии в Самаре, в которой двое мужчин получили тяжелые травмы. В ночь на воскресенье, 17 февраля, около дома № 161 по улице Авроры автомобилист сбил двух пешеходов, которые стояли на обочине, и врезался в пару припаркованных 
18 февраля 2019, 08:27
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

С минуты на минуту в Самарском районном суде начнется заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для бывшего первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова. Накануне его задержали по  подозрению в мошенничестве, у него дома прошли 

14 февраля 2019, 04:43
«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет

«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет

В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.

По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового 

14 февраля 2019, 10:13
В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства

В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства

В Самарской области заключено первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирована молочная ферма в Сызранском районе. Речь идёт об имущественном комплексе ГУП «Усинское». В итоге должно получиться предприятие на 800 голов крупного рогатого скота 
12 февраля 2019, 09:05
В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

Зима 2018-2019 бьет рекорды по количеству осадков: сейчас выпало уже 176% от нормы. Такие данные были озвучены на еженедельном совещании в мэрии Самары. По словам директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова, улично-дорожную сеть в городе ежедневно убирают сотни единиц спецтехники и 
29 января 2019, 10:51
Посетителей и работников ТЦ «Апрель» эвакуировали в Тольятти

Посетителей и работников ТЦ «Апрель» эвакуировали в Тольятти

В четверг днем, 16 августа, в Тольятти эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Акварель». Это произошло примерно в 16:30. По словам очевидцев, людей вывели из здания по тревоге, но они не видели очага возгорания, дыма или других признаков пожара. Тревога 
17 августа 2018, 08:55
Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
 
«Настоящее постановление вступает в 
6 августа 2018, 04:58
Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: главные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: главные темы

В 18:45 на «ТЕРРЕ» начнется вечерний выпуск новостей. С информационной картиной уходящего дня вас познакомят наши журналисты и ведущий Сергей Сергеев. Вот только основные темы программы:
- Привлечь работников в малый и средний бизнес. Радикальный метод от главы российского минэкономразвития.
3 августа 2018, 05:51
Вечерние новости на

Вечерние новости на "ТЕРРЕ": основные темы

В 18:45 начнется вечерний выпуск новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Информационную картину уходящего дня представит ведущий Сергей Сергеев. Основные темы:

- Оставили под стражей на два месяца. Подозреваемому в покушении на коммерческий подкуп врио гендиректора регионального фонда капремонта Михаилу 
2 августа 2018, 06:42
Дневной выпуск программы

Дневной выпуск программы "Новости Самара" на телеканале "ТЕРРА": основные темы

В 12:30 на телеканале «ТЕРРА» выходит очередной выпуск программы «Новости Самара». Вот главные темы, о которых расскажет ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты:

- Новый коррупционный скандал в Самаре. Задержан директор фонда капремонта Михаил Архипов.

- В Самаре 
2 августа 2018, 12:28
За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре

За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре

В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов 

4 июля 2018, 11:53
Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область оказалась в числе регионов, которые срывают реализацию «мусорной реформы». Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По информации депутатов, все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по 

6 июня 2018, 07:02
В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В Самаре утром в среду, 6 июня, в ТРК «Гудок» была проведена эвакуация. Очевидцы рассказали, что приезжали пожарные и сотрудники спецслужб. Прозвучал сигнал о пожарной тревоге, и из здания вывели много детей, которые пришли в местный кинотеатр. Выяснилось, что это 
6 июня 2018, 02:53
Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области

Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области

В Самарской области найден пропавший 8-летний мальчик. Сообщение про его исчезновение появилось утром в понедельник, 4 июня. Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» начали формировать экипаж для организации поиска. «Внимание, пропал ребенок! 4 июня 2018 года в 10 часов мальчик 

4 июня 2018, 05:06
Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе

29 марта пожар произошел в селе Старая Рачейка Сызранского района области. В четвертом часу дня на улице Октябрьской загорелся частный дом. Соседи знали, что в нем живет инвалид, и ему не выбраться самостоятельно. Люди не стали дожидаться пожарных и решили 
30 марта 2018, 09:30
Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении пенсионера в Сызранском районе. 56-летний мужчина вышел из своего дома, а когда вернулся, обнаружил, что из его жилища пропали 6 700 рублей.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что потерпевший стал жертвой собственной беспечности. 

25 марта 2018, 11:57
Стало известно решение облсуда по делу экс-главы Самары Олега Фурсова

Стало известно решение облсуда по делу экс-главы Самары Олега Фурсова

В Самаре гордума и прокуратура уже полгода спорят, как правильно следовало уволить Олега Фурсова с поста сити-менеджера. Напомним, в декабре судьи поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка по собственному желанию», в то время, как прокуратура требовала отстранить Фурсова 

15 марта 2018, 12:09
Силовики приехали с обысками на РКЦ «Прогресс»

Силовики приехали с обысками на РКЦ «Прогресс»

15 февраля стало известно о том, что в здании заводоуправления РКЦ «Прогресс» проходят обыски. На территорию завода прибыли три машины силовых ведомств, сообщает ВолгаНьюс. О подробностях проведения оперативных мероприятий информации нет. Известно только, что они могут быть связаны с 
15 февраля 2018, 02:46
В Самаре уволили маршруточника, который ударил водителя троллейбуса

В Самаре уволили маршруточника, который ударил водителя троллейбуса

История о конфликте между водителями троллейбуса и маршрутки, которая произошла на остановке «Телецентр» в Самаре, получила продолжение. Департамент транспорта провел проверку и огласил свое решение. Маршруточника уволили с работы, а водителю троллейбуса вынесли предупреждение.

«Руководители компаний перевозчиков договорились о более тесном 

7 февраля 2018, 02:17
Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».

Планируется, что на основе данных 

7 февраля 2018, 09:19
ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.

Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору 

20 декабря 2017, 04:22
В блогах: «Топ-10 упущенных возможностей для Самары»

В блогах: «Топ-10 упущенных возможностей для Самары»

Блогер Павел Новиков составил топ-10 упущенных возможностей для Самары. "Уже почти 7 лет наш город находится в стадии «подготовки к чемпионату мира», - пишет автор. - Многое было сделано, построено, 
4 декабря 2017, 09:19
Глава региона Дмитрий Азаров посетил ракетно-космический центр

Глава региона Дмитрий Азаров посетил ракетно-космический центр "Прогресс"

Глава региона Дмитрий Азаров посетил ракетно-космический центр "Прогресс". Оттуда сегодня отправился эшелон с ракетой-носителем "Союз-2.1б", которая должна стартовать с российского космодрома "Восточный" в ноябре.
В этом году самарский РКЦ "Прогресс", входящий в крупнейшую общественную организацию страны "Союз машиностроителей России", уже 

6 октября 2017, 06:07
Работников АвтоВАЗа поддержат: правительство РФ утвердило выделение 439 млн рублей

Работников АвтоВАЗа поддержат: правительство РФ утвердило выделение 439 млн рублей

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение о выделении Самарской области дополнительных бюджетных ассигнований в 439 миллионов рублей на софинансирование мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Деньги направят на поддержку 4000 работников АвтоВАЗа, которые находятся под риском увольнения. Еще 
30 августа 2017, 07:40
Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей

Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей

9 августа в Ленинском районном суде стартовал процесс по делу бывшего главврача больницы имени Пирогова Валерия Кириллова, уволенного с должности в конце апреля. 
10 августа 2017, 09:33
Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит 210 млн рублей

Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит 210 млн рублей

Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит почти 210 млн рублей из федерального бюджета. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на компенсацию затрат по созданию технопарков на 2017–2019 годы. Документ опубликован на сайте кабмина. Всего будет распределено 

28 марта 2017, 01:58
В блогах: о сокращении самарских чиновников

В блогах: о сокращении самарских чиновников

Блогер Игорь Кондратьев считает, что в Самаре городских чиновников если нужно сокращать, то целыми департаментами. "У нас на управление в общей сложности уходит порядка 2 миллиардов рублей. Для сравнения: в Казани расходы почти в 3 раза меньше — около 
3 февраля 2017, 05:06
Жители Земли увидят «поцелуй» Юпитера и Венеры

Жители Земли увидят «поцелуй» Юпитера и Венеры

Ученые рассказали об уникальном явлении, которое на этой неделе смогут увидеть жители Земли. Юпитер и Венера окажутся настолько близко друг к другу, что сольются в “поцелуй” 27 августа.
Такое астрономическое явление можно наблюдать очень редко, говорят эксперты. Повторится оно лишь 

24 августа 2016, 04:12
В Самарской области легковушка опрокинула цементовоз, есть фото

В Самарской области легковушка опрокинула цементовоз, есть фото

В жестком ДТП с участием трех автомобилей пострадал только один водитель – он повредил руку. Авария произошла сегодня, 8 августа, на Южном шоссе рядом с поселком Преображенка.

По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris потеряв управление и выехал на встречную 
8 августа 2016, 11:50
На АвтоВАЗе сократили 6500 человек

На АвтоВАЗе сократили 6500 человек

С начала 2016 года средняя численность работников АвтоВАЗа сократилась на 13 процентов - до 43,5 тысячи человек, говорится в ежеквартальном отчете предприятия. На конец прошлого года на заводе работало 50 тысяч человек. На АвтоВАЗе действует программа, согласно которой сотрудники могут 

5 августа 2016, 12:22
В Самарской области «ГАЗель» въехала в «ВАЗ», ранена женщина

В Самарской области «ГАЗель» въехала в «ВАЗ», ранена женщина

ДТП произошло накануне в Алексеевском районе. На нерегулируемом перекрестке неподалеку от поселка Седыши столкнулись грузовая «ГАЗель» и легковой автомобиль «ВАЗ-211440». Это случилось 10 февраля примерно в пять часов вечера на 105-м километре автодороги «Подъезд к г. Оренбург».

За рулем 
11 февраля 2016, 02:12
В Алексеевском районе перевернулась «Гранта», есть пострадавший

В Алексеевском районе перевернулась «Гранта», есть пострадавший

В среду, 23 декабря, на территории Алексеевского района Самарской области выехала в кювет и перевернулась легковая машина «Лада Гранта». Это случилось во втором часу дня на 122-м километре «Подъезд к г. Оренбургу от М-5 «Урал». В ДТП пострадал 22-летний парень 
24 декабря 2015, 01:26
В Самарской области в теплицах незаконно трудились 26 нелегалов из Китая

В Самарской области в теплицах незаконно трудились 26 нелегалов из Китая

В тепличном комплексе, расположенном в лесополосе Алексеевского района, сотрудники миграционной службы обнаружили сразу 26 граждан Китая, которые около года незаконно находились на территории России, выращивая овощи без разрешения на право работы. 18 мужчин и 8 женщин помещены в спецприемник. Судом 
16 сентября 2015, 04:44
Создатель Angry Birds сократит штат почти на 40%

Создатель Angry Birds сократит штат почти на 40%

Финская Rovio уволит более 250 человек, чтобы сузить сферу своей деятельности. Отметим, всего в компании работает около 700 человек. Такое серьезное сокращение персонала вызвано финансовыми трудностями.

Как рассказал глава Rovio, Пекка Рантала, за последние несколько лет было сделано слишком 
26 августа 2015, 04:44
Число рейсов Germanwings и Lufthansa в Россию будет сокращено до минимума

Число рейсов Germanwings и Lufthansa в Россию будет сокращено до минимума

Бюджетный авиаперевозчик Germanwings, «дочка» Lufthansa, оставит один рейс в день из столицы России в Берлин, а сама Lufthansa уменьшит свои маршруты в РФ примерно на 50%, в том числе из таких городов, как Самара и Нижний Новгород. Об этом пишет 
28 июля 2015, 05:14
Астронавт NASA запечатлел из МКС удивительное явление в космосе

Астронавт NASA запечатлел из МКС удивительное явление в космосе

Американец Скотт Келли, который сейчас находится на Международной космической станции, выложил в свой аккаунт в «Инстаграме» уникальную фотографию. На ней видно, как три небесных тела - Венера, Юпитер и Луна выстроились в ряд.

Келли уже пробыл на МКС 114 
27 июля 2015, 02:24
Семилетнюю девочку в Тольятти ранили шампуром в грудь

Семилетнюю девочку в Тольятти ранили шампуром в грудь

В среду, 15 июля, в Тольятти около 10 часов вечера 7-летнюю девочку дети ранили шампуром во время игр. Инцидент произошел на одной из улиц Автозаводского района.
 
На место происшествия прибыли сотрудники "скорой". Они оказали девочке первую помощь, после чего госпитализировали.
16 июля 2015, 02:14
Режим чрезвычайной ситуации введен уже в 11 районах Самарской области

Режим чрезвычайной ситуации введен уже в 11 районах Самарской области

9 июля список территорий, на которых введен режим ЧС, дополнили Елховский и Алексеевский районы.
10 июля 2015, 04:29
В Тольятти автоледи сбила 19-летнего мотоциклиста

В Тольятти автоледи сбила 19-летнего мотоциклиста

Во вторник, 7 июля, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал юный мотоциклист. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Самарской области.
 
Около половины восьмого утра женщина, находившаяся за рулем Daewoo Matiz, ехала по ул. Юбилейной по направлению 
8 июля 2015, 01:46
По улицам Тольятти бегала обнаженная девушка, обкурившаяся «спайсом»

По улицам Тольятти бегала обнаженная девушка, обкурившаяся «спайсом»

В ночь на 14 июня по улицам 11-го квартала Автозаводского района бегала обнаженная девушка в наркотическом угаре, пишет "Волга Ньюс". По указанному адресу прибыла полиция. Однако, чтобы утихомирить девушку, пришлось вызывать и "скорую". Врачи отметили, судя по поведению обнаженной, что 

14 июня 2014, 04:03
Прокурор из Тольятти перейдет в надзорное ведомство Октябрьского района Самары

Прокурор из Тольятти перейдет в надзорное ведомство Октябрьского района Самары

Прокурор Автозаводского района Тольятти Валентин Дрягин (на фото) перейдет на должность заместителя прокурора Октябрьского района Самары. Он сменит на этом посту Евгения Тупикова, также полгода назад переведенного из Автограда. А исполнять обязанности прокурора Автозаводского района будет Виталий Саранов.

Фото – с 

22 августа 2013, 04:10
Завод Bosch начнут строить в Самаре в первой половине 2013 года

Завод Bosch начнут строить в Самаре в первой половине 2013 года

До 60% общего объема производства автокомпонентов в России сконцентрировано в Самарской области. Созданные комфортные условия позволяют приглашать в регион новые предприятия с мировым именем. Кто претендует на места в особой экономической зоне?

Группа Bosch пропишется в Самарской области. Немецкий концерн создаст 

21 декабря 2012, 01:55
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