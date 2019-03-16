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На Карбышева рухнула сосулька-гигант
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16 марта 2019, 08:24
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Под Самарой автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода
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15 марта 2019, 11:22
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В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов
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15 марта 2019, 10:07
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В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин
В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками …
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14 марта 2019, 08:40
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«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода
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14 марта 2019, 03:07
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В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево
В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимкам, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот …
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14 марта 2019, 01:29
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В Самаре под весом снега рухнула крыша ангара на улице Авроры
В областной столице не выдержала тяжести снега и рухнула крыша ангара на улице Авроры, около дома № 114А. На фотоснимке очевидца видно, что кровля складского помещения обрушилась ровно наполовину, на оставшейся части вовсю идет уборка, рабочие чистят снег. Отметим, …
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13 марта 2019, 04:42
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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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В Самарской области судебные приставы закрыли торговый центр
В Самарской области судебные приставы приостановили работу торгового центра из-за нарушения требований пожарной безопасности. Исполнительный документ о приостановлении эксплуатации здания и запрете на государственную регистрацию прав на его помещение получили судебные приставы из Похвистнево. Они тут же выехали по указанному …
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13 марта 2019, 10:01
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Новые правила оплаты билетов в общественном транспорте
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12 марта 2019, 05:33
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15 фактов о работе и зарплате в Самаре
Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.
1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта …
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12 марта 2019, 12:27
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Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?
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12 марта 2019, 11:37
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В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
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12 марта 2019, 10:33
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В Самарской области побит рекорд по количеству осадков
В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума. Предыдущий рекорд установили еще в 1978 …
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11 марта 2019, 11:51
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Самара выбирает "Блогера года"
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11 марта 2019, 09:43
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Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев
Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.
В ночь на …
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11 марта 2019, 09:11
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С 11 марта меняется расписание судов на линии Самара-Рождествено
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7 марта 2019, 11:13
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Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика
В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз …
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7 марта 2019, 11:03
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского
В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, …
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4 марта 2019, 12:35
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права
В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала …
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2 марта 2019, 08:20
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В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе
В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении …
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1 марта 2019, 05:55
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Житель Самарской области вернул супруге брата 300 тысяч после ареста комода
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28 февраля 2019, 05:06
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Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи
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28 февраля 2019, 04:28
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В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега
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28 февраля 2019, 10:19
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Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят
Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. …
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27 февраля 2019, 02:11
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина
Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ …
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27 февраля 2019, 08:43
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В 2021 году полигоны размещения ТКО исчерпают свою вместимость
Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, он затронул тему обращения с коммунальными отходами.
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25 февраля 2019, 06:01
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Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе
В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним …
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25 февраля 2019, 05:45
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов
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22 февраля 2019, 10:55
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Куда сдавать разбитые градусники и отработанные ртутные лампы?
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21 февраля 2019, 12:02
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В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре
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18 февраля 2019, 08:27
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд
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14 февраля 2019, 04:43
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«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет
В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.
По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового …
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14 февраля 2019, 10:13
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В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства
В Самарской области заключено первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирована молочная ферма в Сызранском районе. Речь идёт об имущественном комплексе ГУП «Усинское». В итоге должно получиться предприятие на 800 голов крупного рогатого скота …
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12 февраля 2019, 09:05
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В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега
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29 января 2019, 10:51
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Посетителей и работников ТЦ «Апрель» эвакуировали в Тольятти
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17 августа 2018, 08:55
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Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ
Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
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6 августа 2018, 04:58
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: главные темы
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3 августа 2018, 05:51
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Вечерние новости на "ТЕРРЕ": основные темы
В 18:45 начнется вечерний выпуск новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Информационную картину уходящего дня представит ведущий Сергей Сергеев. Основные темы:
- Оставили под стражей на два месяца. Подозреваемому в покушении на коммерческий подкуп врио гендиректора регионального фонда капремонта Михаилу …
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2 августа 2018, 06:42
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Дневной выпуск программы "Новости Самара" на телеканале "ТЕРРА": основные темы
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2 августа 2018, 12:28
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За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре
В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов …
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4 июля 2018, 11:53
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Самарская область тормозит «мусорную реформу»
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6 июня 2018, 07:02
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В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре
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6 июня 2018, 02:53
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Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области
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4 июня 2018, 05:06
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Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе
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30 марта 2018, 09:30
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Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области
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25 марта 2018, 11:57
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Стало известно решение облсуда по делу экс-главы Самары Олега Фурсова
В Самаре гордума и прокуратура уже полгода спорят, как правильно следовало уволить Олега Фурсова с поста сити-менеджера. Напомним, в декабре судьи поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка по собственному желанию», в то время, как прокуратура требовала отстранить Фурсова …
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15 марта 2018, 12:09
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Силовики приехали с обысками на РКЦ «Прогресс»
15 февраля стало известно о том, что в здании заводоуправления РКЦ «Прогресс» проходят обыски. На территорию завода прибыли три машины силовых ведомств, сообщает ВолгаНьюс. О подробностях проведения оперативных мероприятий информации нет. Известно только, что они могут быть связаны с …
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15 февраля 2018, 02:46
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В Самаре уволили маршруточника, который ударил водителя троллейбуса
История о конфликте между водителями троллейбуса и маршрутки, которая произошла на остановке «Телецентр» в Самаре, получила продолжение. Департамент транспорта провел проверку и огласил свое решение. Маршруточника уволили с работы, а водителю троллейбуса вынесли предупреждение.
«Руководители компаний перевозчиков договорились о более тесном …
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7 февраля 2018, 02:17
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Самарские ученые работают над новым космическим спутником
Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».
Планируется, что на основе данных …
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7 февраля 2018, 09:19
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ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes
Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.
Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору …
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20 декабря 2017, 04:22
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В блогах: «Топ-10 упущенных возможностей для Самары»
Блогер Павел Новиков составил топ-10 упущенных возможностей для Самары. "Уже почти 7 лет наш город находится в стадии «подготовки к чемпионату мира», - пишет автор. - Многое было сделано, построено, …
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4 декабря 2017, 09:19
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Глава региона Дмитрий Азаров посетил ракетно-космический центр "Прогресс"
Глава региона Дмитрий Азаров посетил ракетно-космический центр "Прогресс". Оттуда сегодня отправился эшелон с ракетой-носителем "Союз-2.1б", которая должна стартовать с российского космодрома "Восточный" в ноябре.
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6 октября 2017, 06:07
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Работников АвтоВАЗа поддержат: правительство РФ утвердило выделение 439 млн рублей
На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение о выделении Самарской области дополнительных бюджетных ассигнований в 439 миллионов рублей на софинансирование мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Деньги направят на поддержку 4000 работников АвтоВАЗа, которые находятся под риском увольнения. Еще …
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30 августа 2017, 07:40
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Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей
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10 августа 2017, 09:33
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Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит 210 млн рублей
Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит почти 210 млн рублей из федерального бюджета. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на компенсацию затрат по созданию технопарков на 2017–2019 годы. Документ опубликован на сайте кабмина. Всего будет распределено …
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28 марта 2017, 01:58
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В блогах: о сокращении самарских чиновников
Блогер Игорь Кондратьев считает, что в Самаре городских чиновников если нужно сокращать, то целыми департаментами. "У нас на управление в общей сложности уходит порядка 2 миллиардов рублей. Для сравнения: в Казани расходы почти в 3 раза меньше — около …
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3 февраля 2017, 05:06
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Жители Земли увидят «поцелуй» Юпитера и Венеры
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24 августа 2016, 04:12
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В Самарской области легковушка опрокинула цементовоз, есть фото
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8 августа 2016, 11:50
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На АвтоВАЗе сократили 6500 человек
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5 августа 2016, 12:22
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В Самарской области «ГАЗель» въехала в «ВАЗ», ранена женщина
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11 февраля 2016, 02:12
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В Алексеевском районе перевернулась «Гранта», есть пострадавший
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24 декабря 2015, 01:26
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В Самарской области в теплицах незаконно трудились 26 нелегалов из Китая
В тепличном комплексе, расположенном в лесополосе Алексеевского района, сотрудники миграционной службы обнаружили сразу 26 граждан Китая, которые около года незаконно находились на территории России, выращивая овощи без разрешения на право работы. 18 мужчин и 8 женщин помещены в спецприемник. Судом …
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16 сентября 2015, 04:44
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Создатель Angry Birds сократит штат почти на 40%
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26 августа 2015, 04:44
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Число рейсов Germanwings и Lufthansa в Россию будет сокращено до минимума
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28 июля 2015, 05:14
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Астронавт NASA запечатлел из МКС удивительное явление в космосе
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27 июля 2015, 02:24
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Семилетнюю девочку в Тольятти ранили шампуром в грудь
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16 июля 2015, 02:14
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Режим чрезвычайной ситуации введен уже в 11 районах Самарской области
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10 июля 2015, 04:29
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В Тольятти автоледи сбила 19-летнего мотоциклиста
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8 июля 2015, 01:46
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По улицам Тольятти бегала обнаженная девушка, обкурившаяся «спайсом»
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14 июня 2014, 04:03
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Прокурор из Тольятти перейдет в надзорное ведомство Октябрьского района Самары
Прокурор Автозаводского района Тольятти Валентин Дрягин (на фото) перейдет на должность заместителя прокурора Октябрьского района Самары. Он сменит на этом посту Евгения Тупикова, также полгода назад переведенного из Автограда. А исполнять обязанности прокурора Автозаводского района будет Виталий Саранов.
Фото – с …
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22 августа 2013, 04:10
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Завод Bosch начнут строить в Самаре в первой половине 2013 года
До 60% общего объема производства автокомпонентов в России сконцентрировано в Самарской области. Созданные комфортные условия позволяют приглашать в регион новые предприятия с мировым именем. Кто претендует на места в особой экономической зоне?
Группа Bosch пропишется в Самарской области. Немецкий концерн создаст …
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21 декабря 2012, 01:55
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