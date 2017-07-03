Одна из крупнейших управляющих компаний Самарской области - «Департамент ЖКХ города Тольятти» - требует признать незаконными государственные нормативы по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, которые были утверждены приказом регионального Минэнерго еще в мае 2013 года. Соответствующий иск к ведомству направлен в областной Арбитражный суд. При этом УК в своем заявлении просит взыскать с министерства убытки, возникшие у коммунальщиков в 2016 году в результате неверного, по мнению заявителя, расчёта нормативов потребления коммунальной услуги. Свои потери «Департамент ЖКХ» оценивает в 5 млн 700 тысяч рублей. Рассмотрение заявления по делу назначено на 18 июля. «Департамент ЖКХ города Тольятти» обслуживает около тысячи многоквартирных домов в Автозаводском районе Тольятти. По данным системы СПАРК, общество было зарегистрировано в 2012 году и полностью принадлежит известному тольяттинскому бизнесмену Виктору Попову, экс-депутату местной гордумы. По информации «Совета производителей энергии», компания входит во всероссийский список крупнейших должников за электроэнергию и тепло. Она занимает 23 строчку с общим объемом долга свыше 400 млн рублей.
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