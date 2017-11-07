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В областном правительстве началась торжественная церемония вручения губернских грантов в области культуры и искусства

В областном правительстве началась торжественная церемония вручения губернских грантов в области культуры и искусства

Денежные премии на реализацию своих социально значимых проектов получили писатели, художники, благотворители, актеры, представители творческой и интеллектуальной молодежи. 
 
Вручение губернских грантов в области культуры и искусства в Самарской области уже стало доброй традицией. Ежегодно на эти цели из регионального бюджета выделяется 
3 сентября 2015, 12:38

"Рок над Волгой" может вернуться в Самару

В самарском правительстве рассматривают возможность возвращения крупнейшего рок-фестиваля Поволжья.

Сейчас обсуждается формат его проведения: не исключено, что он изменится и количество хедлайнеров станет меньше.

По мнению чиновников, фестиваль вполне может стать площадкой для начинающих исполнителей, быть своеобразным трамплином 
21 июля 2015, 04:50
В Самарской области в ходе опроса оценят федеральную и региональную власть

В Самарской области в ходе опроса оценят федеральную и региональную власть

Департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области объявил тендер на проведение работ "по анализу влияния деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов власти на динамику значений основных показателей развития социальной, экономической, политической и духовной сфер общества в регионе". Цена контракта 

30 июля 2014, 11:48

"Крылья" получили самарскую прописку

Футбольный клуб "Крылья Советов" официально стал самарским. Региональное правительство получило в собственность 73,8% акций клуба. Сумма сделки составила 6200 руб. - номинал. Об этом сообщила в своем "Твиттере" министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова. Также она отметила, что вопрос о 

27 мая 2013, 03:09
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