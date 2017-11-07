Новое назначение в самарском правительстве. Виктор Кудряшов, до сегодняшнего дня занимавший пост советника губернатора, назначен временно исполняющим обязанности первого зама председателя регионального кабинета министров. Он будет курировать финансово-экономичесий блок. А именно заниматься вопросами экономического развития и координировать работу органов власти по вопросам социального развития.
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В областном правительстве началась торжественная церемония вручения губернских грантов в области культуры и искусства
Денежные премии на реализацию своих социально значимых проектов получили писатели, художники, благотворители, актеры, представители творческой и интеллектуальной молодежи.
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3 сентября 2015, 12:38
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"Рок над Волгой" может вернуться в Самару
В самарском правительстве рассматривают возможность возвращения крупнейшего рок-фестиваля Поволжья.
Сейчас обсуждается формат его проведения: не исключено, что он изменится и количество хедлайнеров станет меньше.
По мнению чиновников, фестиваль вполне может стать площадкой для начинающих исполнителей, быть своеобразным трамплином …
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21 июля 2015, 04:50
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В Самарской области в ходе опроса оценят федеральную и региональную власть
Департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области объявил тендер на проведение работ "по анализу влияния деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов власти на динамику значений основных показателей развития социальной, экономической, политической и духовной сфер общества в регионе". Цена контракта …
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30 июля 2014, 11:48
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"Крылья" получили самарскую прописку
Футбольный клуб "Крылья Советов" официально стал самарским. Региональное правительство получило в собственность 73,8% акций клуба. Сумма сделки составила 6200 руб. - номинал. Об этом сообщила в своем "Твиттере" министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова. Также она отметила, что вопрос о …
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27 мая 2013, 03:09