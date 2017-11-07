"Рок над Волгой" может вернуться в Самару В самарском правительстве рассматривают возможность возвращения крупнейшего рок-фестиваля Поволжья.



Сейчас обсуждается формат его проведения: не исключено, что он изменится и количество хедлайнеров станет меньше.



По мнению чиновников, фестиваль вполне может стать площадкой для начинающих исполнителей, быть своеобразным трамплином …