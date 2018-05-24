Обновиться до Windows 10 бесплатно больше не получится Специалисты корпорации Microsoft признали операционную систему Windows 8.1 устаревшей и вывели ее из состояния активной поддержки. Больше для нее не будут выпускать больших обновлений, кроме «заплаток» для устранения уязвимостей. Кроме того, компания закрыла пользователям возможность бесплатного перехода со старой ОС …