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Материалы по теме:

В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.

Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. 
24 мая 2018, 12:30
Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью

21 мая в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В восьмом часу утра в селе Старая Рачейка под колесами школьного автобуса оказалась женщина. В момент аварии она шла вдоль проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
21 мая 2018, 02:42
В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
19 мая 2018, 08:49
Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Полицейские города Жигулевск ищут водителя, который сбил ребенка. ДТП произошло 17 мая в 16:20. Мужчина на черном кроссовере ехал по улице Репина. В районе дома №5 под колесами машины оказался 11-летний мальчик, находившийся на парковочной площадке. После наезда автолюбитель с 

18 мая 2018, 02:04
Обновиться до Windows 10 бесплатно больше не получится

Обновиться до Windows 10 бесплатно больше не получится

Специалисты корпорации Microsoft признали операционную систему Windows 8.1 устаревшей и вывели ее из состояния активной поддержки. Больше для нее не будут выпускать больших обновлений, кроме «заплаток» для устранения уязвимостей. Кроме того, компания закрыла пользователям возможность бесплатного перехода со старой ОС 

17 января 2018, 10:41
В Самаре уничтожили десятки изъятых полицией компьютеров

В Самаре уничтожили десятки изъятых полицией компьютеров

В Самаре уничтожили 38 компьютеров и шесть игровых терминалов, изъятых полицией из заведений, где нелегально проводили азартные игры. Решение об уничтожении игрового оборудования принято Кировским районным судом. Организатор отправится в колонию на полтора года. Еще четверо самарцев, причастных к проведению 

11 января 2018, 03:18
Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить 

9 августа 2017, 02:58
В РФ найден способ управления ПК с помощью взгляда

В РФ найден способ управления ПК с помощью взгляда

Специалисты Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК в составе госкорпорации "Ростех") заявили об инновационном устройстве, позволяющем управлять персональным компьютером с помощью взгляда. "Нейро-М" считается прототипом технологической системы для управления дополненной реальностью. По словам специалистов, разработка заметно упростит процесс управления ПК, смартфонами или 

8 декабря 2016, 01:06
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