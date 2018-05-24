В Самарской области вскоре появятся новые соцуслуги - присмотр за детьми и обеспечение компьютером, информирует губернская дума. Воспользоваться этим смогут семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. Родители смогут на время оставлять ребенка под присмотром специалиста, чтобы отлучиться по своим делам. Также некоторые категории жителей области смогут получить в безвозмездное пользование технические средства реабилитации и компьютерную технику. Выдавать это будут в пунктах проката комплексных центров социального обслуживания населения. Соотвествующий законопроект примут на ближайшем пленарном заседании думы.
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В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер
Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.
Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. …
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24 мая 2018, 12:30
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Школьный автобус сбил насмерть женщину под Сызранью
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21 мая 2018, 02:42
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В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам
Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
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19 мая 2018, 08:49
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Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске
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18 мая 2018, 02:04
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Обновиться до Windows 10 бесплатно больше не получится
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17 января 2018, 10:41
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В Самаре уничтожили десятки изъятых полицией компьютеров
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11 января 2018, 03:18
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Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке
В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить …
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9 августа 2017, 02:58
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В РФ найден способ управления ПК с помощью взгляда
Специалисты Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК в составе госкорпорации "Ростех") заявили об инновационном устройстве, позволяющем управлять персональным компьютером с помощью взгляда. "Нейро-М" считается прототипом технологической системы для управления дополненной реальностью. По словам специалистов, разработка заметно упростит процесс управления ПК, смартфонами или …
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8 декабря 2016, 01:06