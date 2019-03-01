В прямом эфире: Румынская телеведущая оголилась во время передачи, думая, что у нее в белье паук Румынская телеведущая частично обнажилась во время программы, демонстрируемой в прямом эфире, ошибочно подумав, что к ней в трусы забрался паук. Иллинка Виндичи известна по телевизионному проекту о моде, где дизайнеры и стилисты демонстрируют свои достижения.

В процессе общения с одной …