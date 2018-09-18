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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

Во вторник ночью, 18 сентября, в областной столице тушили крупный пожар. Сигнал о возгорании в доме на улице Паровозной в поселке Запанской в Железнодорожном районе поступил в 3:34. На месте событий горела квартира, причем, огонь вышел на кровлю здания. Пламенем 
18 сентября 2018, 12:38
Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.

Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до 

18 сентября 2018, 12:17
В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

Во вторник утром, 18 сентября, произошла смертельная авария на Обводном шоссе в Тольятти. Примерно в 7:20 28-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Хонда» по Обводному шоссе со стороны села Тимофеевка в направлении улицы Новозаводской.

На 10 километре трассы на 
18 сентября 2018, 11:45
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего мальчика, которого волонтеры и полиция искали несколько недель. Напомним, что 11-летний Артем пропал еще 28 августа. Примерно в 18:00 он ушел из школы в Чапаевске и больше на связь не выходил. Как сообщили представители Поисково-спасательного 
18 сентября 2018, 11:27
«Крылья Советов» до конца сезона отправили фан-сектор на пятый ярус трибуны D

«Крылья Советов» до конца сезона отправили фан-сектор на пятый ярус трибуны D

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переносе сектора активной поддержки на пятый ярус трибуны D (до конца сезона).

Решение было принято, после того как Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал команду на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурных 
18 сентября 2018, 09:11
«Крылья Советов» в Туле крупно проиграли местному «Арсеналу» со счетом 0:4

«Крылья Советов» в Туле крупно проиграли местному «Арсеналу» со счетом 0:4

В матче 7-го тура РПЛ "Крылья Советов" 15 сентября на выезде в Туле уступили местному "Арсеналу" — 0:4, сообщает пресс-служба самарского ФК. В составе туляков 2 мяча забил Сергей Ткачев. На 21-й минуте после подачи с правого фланга у Кангвы 

16 сентября 2018, 02:04
Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Уходит эпоха в истории самарского футбола. На стадионе «Металлург», где более полувека кипели страсти вокруг «Крыльев Советов», начали вывозить травяной газон. 
 
На этом зеленом прямоугольнике 68 на 101 метров «Крылья Советов» переживали самые драматичные моменты в своей истории, борьбу за медали 
14 сентября 2018, 11:47
Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» покидает голкипер, игрок сборной Грузии Гиорги Лория. Он играл за самарскую команду с 2015 года и очень душевно попрощался с болельщиками и Самарой.

- Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Я бы хотел сказать 
13 сентября 2018, 02:08
Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Во вторник, 28 августа, в Доме архитектора в Самаре презентуют открытый конкурс на лучший проект реконструкции Загородного парка. Призовой фонд составит 1,5 млн рублей. Автор самой удачной концепции получит 500 тысяч рублей, за второе и третье место полагаются 250 и 
27 августа 2018, 11:24
Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в 
8 июня 2018, 01:38
В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре

В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре

В Самаре у Загородного парка утром 16 мая люди в черном с масками на лицах остановили иномарку Infiniti, вывели оттуда мужчину и уложили его на асфальт, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Сейчас пользователи активно обсуждают это происшествие. В СМИ 
17 мая 2018, 04:22
Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре

Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре

В Самаре в Загородном парке снова заработает кинотеатр под открытым небом. Информация об этом появилась в сообществе паркового кинотеатра в социальной сети. При хороших погодных условиях пробные показы начнутся с 18 мая, сообщили представители администрации. Добавим, другой кинотеатр под открытым 

15 мая 2018, 01:30
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