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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
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18 сентября 2018, 12:38
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Самарская полиция возьмет в аренду лошадей
Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.
Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до …
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18 сентября 2018, 12:17
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В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе
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18 сентября 2018, 11:45
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В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»
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18 сентября 2018, 11:27
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«Крылья Советов» до конца сезона отправили фан-сектор на пятый ярус трибуны D
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переносе сектора активной поддержки на пятый ярус трибуны D (до конца сезона).
Решение было принято, после того как Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал команду на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурных …
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18 сентября 2018, 09:11
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«Крылья Советов» в Туле крупно проиграли местному «Арсеналу» со счетом 0:4
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16 сентября 2018, 02:04
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Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры
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14 сентября 2018, 11:47
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Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
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13 сентября 2018, 02:08
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Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка
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27 августа 2018, 11:24
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Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео
В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в …
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8 июня 2018, 01:38
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В полиции рассказали правду о задержании у Загородного парка в Самаре
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17 мая 2018, 04:22
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Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре
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15 мая 2018, 01:30