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Материалы по теме:

В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В исправительной колинии № 5 в Самаре состоялся футбольный матч между ветеранами «Крыльев Советов» и заключенными. Турнир проходил в два этапа, два тайма по 20 минут. В упорной борьбе победила команда заключенных,  ветераны  «Крыльев Советов»   высоко оценили подготовку  команды соперника,  
30 августа 2018, 10:55
В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В четверг ночью, 30 августа,  в историческом центре  Самары  случилось ДТП. На пересечении  улиц Красноармейской и Фрунзе  столкнулись два автомобиля — Lada Kalina  и Toyota Corolla.  По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после  удара одна из машин не 
30 августа 2018, 10:19
На Ставропольской в Самаре встали трамваи

На Ставропольской в Самаре встали трамваи

В четверг, 30 августа, в Самаре встало движение трамваев на улице Ставропольской, неподалеку от пересечения улицы с Ново-Вокзальной, сообщает корреспондент ТЕРРЫ с места событий. Причина задержки банальна - поломка вагона 19 маршрута, который курсирует между улицей Фадеева и Юнгородком. Сотни 
30 августа 2018, 09:13
В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной. 
 
По предварительной версии, несовершеннолетний не сумел держаться на безопасной дистанции до едущего впереди него 
29 августа 2018, 02:38
Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и 
27 августа 2018, 05:07
Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Самарский клуб «Крылья Советов» предлагает заключить контракт полузащитнику Йоану Молло. На этот раз речь идет о соглашении, рассчитанном на два года. Сейчас французский полузащитник находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел шесть матчей за «Фулхэм», в которых 
27 августа 2018, 03:12
Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»

Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»

В воскресенье, 26 августа, стало известно, что самарские «Крылья Советов» покинул полузащитник Данила Кленкин, который выступал за команду с прошлого сезона. Он провел 21 матч за клуб в первенстве Футбольной национальной лиги и Кубке России, в которых забил три мяча 
26 августа 2018, 10:38
Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно

Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно

Болельщики самарских «Крыльев Советов», которые собираются поехать в Тюмень и поддержать команду, смогут пройти на матч бесплатно. Как пояснили в клубе, при себе нужно иметь только паспорт. Напомним, что матч 5-го тура российской премьер-лиги между «Енисеем» и «Крыльями Советов» состоится 
23 августа 2018, 05:14
Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»

Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»

После игры с «Локомотивом» футболисты «Крыльев Советов» провели восстановительную тренировку, а затем один день отдыхали. В среду, 22 августа, команда начала подготовку к матчу с красноярским «Енисеем» на своей клубной базе. Занятие продолжалось 1,5 часа.

В нем приняли участие 
23 августа 2018, 10:05
Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в

Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в "Крылья Советов"

Центральный защитник Агустин Рохель продолжит свою карьеру в самарских «Крыльях Советов». По словам его агента Ариэля Красоски, его контракт с командой будет рассчитан на четыре года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Напомним, что 20-летний Рохель - воспитанник 
22 августа 2018, 09:55
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