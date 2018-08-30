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В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными
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30 августа 2018, 10:55
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В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой
В четверг ночью, 30 августа, в историческом центре Самары случилось ДТП. На пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе столкнулись два автомобиля — Lada Kalina и Toyota Corolla. По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после удара одна из машин не …
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30 августа 2018, 10:19
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На Ставропольской в Самаре встали трамваи
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30 августа 2018, 09:13
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В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником
Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной.
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29 августа 2018, 02:38
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Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»
На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и …
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27 августа 2018, 05:07
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Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»
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27 августа 2018, 03:12
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Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»
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26 августа 2018, 10:38
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Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно
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23 августа 2018, 05:14
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Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»
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23 августа 2018, 10:05
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Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в "Крылья Советов"
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22 августа 2018, 09:55