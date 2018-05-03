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Материалы по теме:

1 мая: какие дороги перекроют и что увидят самарцы на пл. Куйбышева

1 мая: какие дороги перекроют и что увидят самарцы на пл. Куйбышева

1 мая в Праздник Весны и Труда на пл. Куйбышева состоится праздничное шествие трудовых коллективов. Они пройдут колонной от улицы Ленинградской по Молодогвардейской до Студенческого переулка. Колонна стартует ровно в 11 утра. Вход на трибуны для всех желающих будет свободным. 

27 апреля 2018, 01:45
За 20 млн рублей спроектируют Южную обводную дорогу в Самаре

За 20 млн рублей спроектируют Южную обводную дорогу в Самаре

В Самаре новую Южную обводную дорогу, которая будет построена вдоль берега реки Самарки, спроектирует АО «Институт проектирования транспортных сооружений». Всего в конкурсе участвовали четыре организации. За проект двухкилометрового участка дороги - от улицы Водников до Южного шоссе с учетом выездов 

26 апреля 2018, 11:13
Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

В Самаре с этой недели стартовал ремонт улицы Солнечной: на участке от Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда протяженностью 1,4 километра обновят дорожное покрытие на площади 20 тысяч квадратных метров. Последний раз дорогу ремонтировали в 2013 году. В ходе последней проверки 

25 апреля 2018, 02:47
«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани

«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани

Автомобилисты бьют тревогу из-за состояния обводной дороги в Сызрани, которая соединяет трассу М-5 «Урал» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Из-за паводковых вод там «поплыла» насыпь. Грунт обвалился уже на нескольких участках, длина самого большого из которых составляет 15 метров. Повреждение уже затронуло 
25 апреля 2018, 08:47
Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске

Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске

Капитальный ремонт дома культуры «Волга» в Октябрьске стал одной из основных тем, которая обсуждалась на оперативном совещании в правительстве Самарской области. Здание ДК находится в очень плачевном состоянии. Часть кабинетов там даже пришлось закрыть, так как в них уже просто 

24 апреля 2018, 09:24
Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре

Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре

В ночь на 16 апреля в Самаре начался ремонт улицы Ново-Вокзальной. Работы стартовали на отрезке от улицы Стара-Загора до Вольской. Сейчас идет фрезерование проезжей части. На этом этапе с дороги будет снят верхний, изношенный слой асфальта. Работы продлятся до конца 

16 апреля 2018, 07:10
Дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог Самары

Дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог Самары

В Самаре дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог. До понедельника, 16 апреля, проходит осмотр участков, отремонтированных в период с 2013 по 2017 год. При обнаружении дефектов составляют акты, которые передадут подрядчикам для устранения повреждений дорог и тротуаров по гарантии. 
12 апреля 2018, 09:58
Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную

Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную

В Самаре в пятницу, 2 февраля, частично перекроют улицу Ново-Вокзальную. Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе, расположенном около 124-го дома. На время работ на проезжей части будет организовано реверсивное движение транспорта на участке от улицы Фадеева до улицы 
2 февраля 2018, 04:02
В Самаре отремонтируют Ново-Вокзальную и Новокуйбышевское шоссе

В Самаре отремонтируют Ново-Вокзальную и Новокуйбышевское шоссе

В Самаре в 2018 году планируют отремонтировать 40 участков дорог протяженностью более 44 километров. Среди них два значимых дорожных объекта – улица Ново-Вокзальная (будут ремонтировать участок от Ново-Садовой для Вольской) и Новокуйбышевское шоссе (от Уральской до Пугачевского тракта).
 

Всего на 

1 февраля 2018, 04:00
В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской прорвало трубу

В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской прорвало трубу

В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской прорвало трубу, сообщают очевидцы. Из-под земли в нескольких местах идет пар. Жители дома по улице Вольской сообщили, что у них нет отопления. На место происшествия прибыла аварийная бригада, вскрывают асфальт. Подробности выясняются. 
26 января 2018, 09:30
В Самаре частично перекрыли Ново-Вокзальную из-за аварии на водоводе

В Самаре частично перекрыли Ново-Вокзальную из-за аварии на водоводе

В Самаре частично перекрыли улицу Ново-Вокзальную. Это связано с аварией на водоводе. У 130-го дома была выявлена утечка воды из земли по причине износа водовода. Повреждена труба диаметром 600 миллиметров. Движение транспорта в сторону улицы Фадеева было ограничено во вторник, 

10 января 2018, 10:59
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