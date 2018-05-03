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1 мая: какие дороги перекроют и что увидят самарцы на пл. Куйбышева
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27 апреля 2018, 01:45
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За 20 млн рублей спроектируют Южную обводную дорогу в Самаре
В Самаре новую Южную обводную дорогу, которая будет построена вдоль берега реки Самарки, спроектирует АО «Институт проектирования транспортных сооружений». Всего в конкурсе участвовали четыре организации. За проект двухкилометрового участка дороги - от улицы Водников до Южного шоссе с учетом выездов …
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26 апреля 2018, 11:13
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Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре
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25 апреля 2018, 02:47
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«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани
Автомобилисты бьют тревогу из-за состояния обводной дороги в Сызрани, которая соединяет трассу М-5 «Урал» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Из-за паводковых вод там «поплыла» насыпь. Грунт обвалился уже на нескольких участках, длина самого большого из которых составляет 15 метров. Повреждение уже затронуло …
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25 апреля 2018, 08:47
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Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске
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24 апреля 2018, 09:24
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Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре
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16 апреля 2018, 07:10
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Дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог Самары
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12 апреля 2018, 09:58
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Сегодня в Самаре частично перекроют Ново-Вокзальную
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2 февраля 2018, 04:02
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В Самаре отремонтируют Ново-Вокзальную и Новокуйбышевское шоссе
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1 февраля 2018, 04:00
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В Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской прорвало трубу
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26 января 2018, 09:30
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В Самаре частично перекрыли Ново-Вокзальную из-за аварии на водоводе
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10 января 2018, 10:59