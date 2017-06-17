|
Призывников вызовут в военкомат по электронной почте
В Госдуму внесли законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом рассказали отечественные информагентства.
|
3 мая 2017, 07:29
|
В Сызрани 15 девушек захотели стать военнослужащими
Городскому военкомату пришлось заказать большой автобус, чтобы доставить сызранцев на областную военно-врачебную комиссию.
В Сызрани 50 молодых людей – 15 девушек и 35 юношей - изъявили желание поступить в военные вузы в этом году, пишет «КТВ Луч». Городскому …
|
5 марта 2017, 04:55
|
В Самарской области улучшили «качество призывников»
1 октября стартует призывная кампания. Из региона в вооруженные силы России отправятся 2,5 тысячи человек. Во вторник в здании правительства прошел инструктаж военных комиссаров, врачей и представителей призывных комиссий в муниципалитетах. Кроме того, участники обсудили итоги весеннего набора. Тогда они …
|
29 сентября 2015, 04:25
|
Сотрудница военкомата Самарской области отправится за решетку
Самарский районный суд рассмотрел дело о мошенничестве в региональном военкомате. На скамье подсудимых оказалась бывшая помощница начальника финансово-экономического отдела ведомства Елена Гридасова. По версии следствия, она утаила от руководства размер экономии денежных средств и начисляемых зарплат. За период с мая …
|
16 июня 2015, 03:08
|
Самарским призывникам будут выдавать пластиковые карты с личной информацией
|
9 апреля 2014, 05:06
|
Начальник Центра соцобеспечения при Самарском облвоенкомате осужден на 2 года
В Самаре осужден бывший начальник Центра соцобеспечения при областном военкомате Сергей Алексеев. Подполковник запаса признан виновным в хищении более 11 миллионов рублей, выделенных на надгробия ветеранам и участникам боевых действий. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Это только первый …
|
27 августа 2013, 03:13
|
Дело о хищении 130 млн рублей передано в суд
Самарские военные следователи передали в суд часть материалов скандального уголовного дела о хищении 130 миллионов рублей, выделенных на надгробия ветеранов и участников боевых действий. Напомним, в преступлении подозреваются двое сотрудников областного военкомата: Сергей Алексеев и Ольга Солдатова. Общее количество потерпевших …
|
8 августа 2013, 10:38
|
В Самарской области у мертвых украли 130 млн рублей
Сумма ущерба в скандальном уголовном деле о хищении денег, выделенных на надгробия ветеранам и участникам военных конфликтов, увеличилась почти на треть. Как уже рассказывала «ТЕРРА», в совершении преступления подозреваются Сергей Алексеев и Ольга Солдатова - бывшие сотрудники центра соцобеспечения при …
|
26 июля 2013, 12:03