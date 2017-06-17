Призывников вызовут в военкомат по электронной почте В Госдуму внесли законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом рассказали отечественные информагентства.

Новшество предполагает, что при постановке на воинский учет россияне будут обязаны представлять адрес личной электронной почты. Повестки будут иметь электронную подпись военкома или …