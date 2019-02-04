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Самара попала в ТОП-10 городов-коррупционеров
Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до …
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4 февраля 2019, 09:57
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Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей
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4 февраля 2019, 09:51
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В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы
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4 февраля 2019, 09:42
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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей
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4 февраля 2019, 02:37
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Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы
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4 февраля 2019, 12:03
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Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас
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2 февраля 2019, 03:08
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Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины
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31 января 2019, 12:21
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Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя
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27 декабря 2018, 01:39
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Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца
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20 декабря 2018, 05:53
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Американского браконьера приговорили к принудительному просмотру мультика «Бэмби»
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18 декабря 2018, 02:54
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Миллион долларов вымогали у бизнесмена двое жителей Самары
В Самарской области задержаны двое мужчин, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя. Фигуранты уголовного дела – жители Самары, 32-летний фитнес-тренер и его 23-летний приятель.
«Предприниматель подвергся нападению, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения, когда находился возле своего дома. …
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23 апреля 2018, 01:03
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В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом
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22 марта 2018, 01:04
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Житель Новокуйбышевска вымогал деньги у матери, угрожая сжечь ее квартиру
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12 февраля 2018, 10:37
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Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги
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5 февраля 2018, 10:57
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Обвиняемые по делу блогеров заявили о давлении со стороны силовиков
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24 июня 2016, 06:13
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Дмитрию Бегуну, Олегу Иванцу и Наталье Умяровой продлили арест на 3 месяца
В Самарском районном суде началось рассмотрение скандального уголовного дела. На скамье подсудимых - известные блогеры Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Умярова, ныне Миронова. Им вменяют вымогательство 3 миллионов рублей у Сергея Шатило - директора компании «Современные медицинские технологии». Взамен акулы …
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22 апреля 2016, 06:01
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В Самарском районном суде стартовал процесс по «делу блогеров»
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22 апреля 2016, 10:17
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Процесс по делу самарских блогеров - подробности
В среду в Самарском районном суде должен был стартовать громкий уголовный процесс над тремя самарскими блогерами. Случай беспрецедентный, потому за историей следит все региональное интернет-сообщество и журналисты. Напомним, виртуальных акул пера обвиняют в вымогательстве 3 миллионов рублей за удаление компромата …
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20 апреля 2016, 03:02
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Самарский врач в суде добивается извинений от полиции
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8 октября 2013, 11:11
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