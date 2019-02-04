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Материалы по теме:

Самара попала в ТОП-10 городов-коррупционеров

Самара попала в ТОП-10 городов-коррупционеров

Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до 
4 февраля 2019, 09:57
Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

По итогам 2018 года общий долг жителей и организаций Самары за воду и водоотведение вырос на 15 процентов, до 1 миллиарда 563-х млн рублей, информируют "Самарские коммунальные системы". Причина по всем категориям абонентов единая - низкая платёжная дисциплина, отмечают коммунальщики. 
4 февраля 2019, 09:51
В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В понедельник вечером, 4 февраля, пожарные расчеты выезжали в Октябрьский район. Там произошел крупный пожар с человеческими жертвами. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:19. В Волжском переулке горел частный дом на площади 
4 февраля 2019, 09:42
В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска «спалился» на наркотиках. Прокурор Жигулевска направил в городской суд для рассмотрения уголовное дело в отношении 26-летнего неоднократно судимого за тяжкие преступления папы трех детей. Его обвиняют в пяти случаях сбыта и покушения на продажу наркотиков в 
4 февраля 2019, 02:37
Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы

Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы

В Самаре осудили 27-летнюю женщину, которую обвиняли в торговле наркотиками. Она попала в поле зрения сотрудников ФСБ в прошлом году, когда к ним поступила информация о том, что в регионе действует канал по поставке запрещенных вещество в другие субъекты страны.

Подозреваемую 

4 февраля 2019, 12:03
Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

В Самаре на 8-й и 9-й просеках с сентября 2018 года начали стабильно фиксировать кражи. Полицейские по почерку преступлений поняли: «работает» один и тот же грабитель, передает ГУ МВД по Самарской области
 
«Злоумышленник действовал нагло, - сетуют полицейские. - 
2 февраля 2019, 03:08
Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Исчезновение и гибель жительницы Самарской области расследовали сотрудники полиции. В дежурную часть муниципального управления МВД России «Сызранское» обратились родственники 33-летней женщины. Они рассказали, что дама уже несколько дней не выходит с ними на связь. Но при разговоре с сожителем и 
31 января 2019, 12:21
Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя

В Новокуйбышевске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли сразу в целой серии криминальных эпизодов. По версии силовиков, 15 августа этого года мужчина попробовал подкупить следователя. Он предложил ему 50 тысяч за отказ в возбуждении уголовного дела за незаконное проникновение в 

27 декабря 2018, 01:39
Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Самарский районный суд на два месяца арестовал начальника отдела главного следственного управления областного главка полиции Веру Рабинович. Напомню, она и двое посредников были задержаны в ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Курумоч" сразу же после получения суммы в 10 

20 декабря 2018, 05:53
Американского браконьера приговорили к принудительному просмотру мультика «Бэмби»

Американского браконьера приговорили к принудительному просмотру мультика «Бэмби»

К необычному наказанию приговорил суд жителя США Дэвида Берри-младшего. Мужчина попался на незаконном убийстве оленей. При этом животных браконьер истреблял исключительно ради головы, оставляя туши разлагаться в лесу.

В итоге, злоумышленник получил один год тюремного заключения. При этому мужчина 
18 декабря 2018, 02:54
Миллион долларов вымогали у бизнесмена двое жителей Самары

Миллион долларов вымогали у бизнесмена двое жителей Самары

В Самарской области задержаны двое мужчин, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя. Фигуранты уголовного дела – жители Самары, 32-летний фитнес-тренер и его 23-летний приятель.

«Предприниматель подвергся нападению, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения, когда находился возле своего дома. 

23 апреля 2018, 01:03
В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

На днях в полицию Безенчукского района обратился 18-летний парень, который заявил, что стал жертвой вымогателя. Молодой человек рассказал, что распивал спиртное с приятелями. Во время посиделки с одним из них у потерпевшего возник конфликт. Угрожая ножом, злоумышленник заявил, что студент 

22 марта 2018, 01:04
Житель Новокуйбышевска вымогал деньги у матери, угрожая сжечь ее квартиру

Житель Новокуйбышевска вымогал деньги у матери, угрожая сжечь ее квартиру

За помощью в новокуйбышевскую полицию обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что у нее вымогал деньги ее родной сын. По словам потерпевшей, злоумышленник уже много раз брал у нее средства. Когда он попросил денег в очередной раз, он получил отказ. Это 

12 февраля 2018, 10:37
Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги

Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги

29-летний житель Отрадного попал под уголовную статью. Мужчина только в сентябре вышел из тюрьмы, где он отбывал срок за разбойные нападения и незаконный оборот наркотиков, и теперь записал на свой «счет» еще пару уголовных эпизодов.

Злоумышленник подозревается в вымогательстве. Первой его 

5 февраля 2018, 10:57
Обвиняемые по делу блогеров заявили о давлении со стороны силовиков

Обвиняемые по делу блогеров заявили о давлении со стороны силовиков

Неожиданный поворот в так называемом деле блогеров. Сегодня в суде с последним словом выступили обвиняемые в вымогательстве 3 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатило - Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Умярова. Они заявили о давлении, которое на них якобы 
24 июня 2016, 06:13
Дмитрию Бегуну, Олегу Иванцу и Наталье Умяровой продлили арест на 3 месяца

Дмитрию Бегуну, Олегу Иванцу и Наталье Умяровой продлили арест на 3 месяца

В Самарском районном суде началось рассмотрение скандального уголовного дела. На скамье подсудимых - известные блогеры Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Умярова, ныне Миронова. Им вменяют вымогательство 3 миллионов рублей у Сергея Шатило - директора компании «Современные медицинские технологии». Взамен акулы 

22 апреля 2016, 06:01
В Самарском районном суде стартовал процесс по «делу блогеров»

В Самарском районном суде стартовал процесс по «делу блогеров»

Дмитрия Бегуна, Наталью Умярову и Олега Иванца обвиняют в вымогательстве. По версии следствия, они требовали у бизнесмена Сергея Шатило три миллиона рублей за отказ от публикации в сети интернет порочащих того сведений и были взяты с поличным при передаче части суммы. 

Подробности 

22 апреля 2016, 10:17
Процесс по делу самарских блогеров - подробности

Процесс по делу самарских блогеров - подробности

В среду в Самарском районном суде должен был стартовать громкий уголовный процесс над тремя самарскими блогерами. Случай беспрецедентный, потому за историей следит все региональное интернет-сообщество и журналисты. Напомним, виртуальных акул пера обвиняют в вымогательстве 3 миллионов рублей за удаление компромата 

20 апреля 2016, 03:02
Самарский врач в суде добивается извинений от полиции

Самарский врач в суде добивается извинений от полиции

300 тысяч рублей и письменные извинения от полиции Самары. Таковы требования врача общей практики третьей городской поликлиники Валерия Попцова (на фото). В понедельник, 7 октября, в суде Железнодорожного района началось рассмотрение иска медика о защите чести и достоинства. В июле 

8 октября 2013, 11:11
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