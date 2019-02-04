В Самарском районном суде стартовал процесс по «делу блогеров» Дмитрия Бегуна, Наталью Умярову и Олега Иванца обвиняют в вымогательстве. По версии следствия, они требовали у бизнесмена Сергея Шатило три миллиона рублей за отказ от публикации в сети интернет порочащих того сведений и были взяты с поличным при передаче части суммы. Подробности …