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Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре
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18 мая 2018, 03:27
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Атланты вернулись на особняк Шихобаловых в Самаре
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18 мая 2018, 03:19
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Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре
До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый …
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18 мая 2018, 02:07
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18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка
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18 мая 2018, 10:41
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В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити
В Самарской области фасады 37 домов разрешат украсить граффити, соответствующий конкурс проектов объявил региональный Фонд капитального ремонта. Всего будет определено три команды, которые займутся росписью зданий. Прием заявок начался 20 декабря. Конкурс проведут, если на него будет подано не менее …
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21 декабря 2017, 12:05
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Самарский «дом-кукурузу» украсят граффити в виде космонавта
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30 ноября 2017, 03:43
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В Самаре появятся новые гигантские граффити
На самарских многоэтажках появятся новые граффити с портретами известных людей. Сейчас художники приступили к работе на торце дома №4 по улице Губанова. Там появится портрет заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражданина города Самара - Владимира Диамидовича Середавина. Еще одно изображение …
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20 сентября 2017, 12:03
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Появилось фото гигантских граффити на стене самарского дома
На стене самарской девятиэтажки появились гигантские граффити. Портрет конструктора ракет Николая Кузнецова нарисовали на торце дома №30 по улице Парижской Коммуны в поселке Управленческий. Художники из команды «Самара Граффити» работали над портретом почти две недели и израсходовали более 200 баллончиков …
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1 сентября 2017, 01:12