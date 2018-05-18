Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре Мэрия Самары все-таки подняла сразу почти на 13 тысяч - с 34 300 до 47 100 рублей - среднюю стоимость одного квадратного метра жилья в городе. Этот показатель является нормативным, его используют для расчета соцвыплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений на …