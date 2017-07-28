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Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок
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26 июля 2017, 04:56
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Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?
В Самарской области устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего малыша. Трагедия произошла в Отрадном. Мальчика с травмой головы 19 июля привезли в местную больницу, на третий день он умер. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности …
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26 июля 2017, 12:47
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Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?
Самарские следователи просят откликнуться граждан, «которым была оказана ненадлежащая медицинская помощь в частной клинике «Практик-Самара», расположенной на проспекте Ленина». Следствие проверяет учреждение после смерти там ребенка 23 июля. Тогда на приеме у стоматолога 5-летнему мальчику ввели несколько препаратов обезболивающего, что …
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26 июля 2017, 11:45
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Появились подробности гибели малыша в самарской частной клинике
Появились подробности о гибели пятилетнего ребенка в Самаре. Как стало известно, вопиющий случай произошел в воскресенье, 23 июля, в самарской стоматологической клинике «Практика», это на проспекте имени Ленина. Там скончался пятилетний мальчик, которого привели на прием, чтобы вылечить кариес.
По предварительным …
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24 июля 2017, 04:01
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В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке
Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будут служители Фемиды Кировского района.
Согласно материалам следствия, преступление было совершено 24 марта. Силовики задержали общественника с поличным на …
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13 июля 2017, 01:43
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Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек
Самарские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Самары: двоих мужчин 38 и 52 лет, а также 40-летней женщины. По версии Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области, они мошенническим путем получили от доверчивых жителей …
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4 июля 2017, 03:35
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Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение
В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина. Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.
Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после …
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30 июня 2017, 07:00
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В России создали вечные антикариесные нанопломбы
Российские специалисты создали посредством нанотехнологий уникальный материал, способный предотвращать возникновение кариеса на протяжении всей жизни. Как утверждается, он обеспечивает зубам сверхвысокую степень защиты зубов от микроорганизмов. Открытие сделали ученые из отечественного НИТУ "МИСиС".
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5 апреля 2017, 04:06
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Москвичка умерла на приеме у стоматолога после укола
На приеме у стоматолога московская пенсионерка планировала расстаться с больным зубом, а рассталась с жизнью. Это случилось вскоре после инъекции обезболивающего средства «Ультракаин».
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25 июня 2015, 03:05