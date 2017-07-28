2
50
33
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888   .d8888b.        888  888     888       8888888888P  888    888 
   888    d88P  Y88b       888  888     888             d88P   888    888 
   888           888       888  888     888            d88P    888    888 
   888         .d88P   .d88888  888888  888           d88P     8888888888 
   888     .od888P"   d88" 888  888     888          d88P      888    888 
   888    d88P"       888  888  888     888         d88P       888    888 
   888    888"        Y88b 888  Y88b.   888        d88P        888    888 
 8888888  888888888    "Y88888   "Y888  88888888  d8888888888  888    888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Накануне под Тольятти произошла трагедия: погиб ребенок. По предварительным данным, 12-летний мальчик утонул в озере возле дачного массива «Сборщик». Это случилось около 16 часов 26 июля. Люди, заметившие неладное, бросились к воде и вытащили ребенка на берег, но было уже 

26 июля 2017, 04:56
Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?

Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?

В Самарской области устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего малыша. Трагедия произошла в Отрадном. Мальчика с травмой головы 19 июля привезли в местную больницу, на третий день он умер. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

26 июля 2017, 12:47
Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?

Что стало с другими пациентами самарской клиники, где умер малыш?

Самарские следователи просят откликнуться граждан, «которым была оказана ненадлежащая медицинская помощь в частной клинике «Практик-Самара», расположенной на проспекте Ленина». Следствие проверяет учреждение после смерти там ребенка 23 июля. Тогда на приеме у стоматолога 5-летнему мальчику ввели несколько препаратов обезболивающего, что 
26 июля 2017, 11:45
Появились подробности гибели малыша в самарской частной клинике

Появились подробности гибели малыша в самарской частной клинике

Появились подробности о гибели пятилетнего ребенка в Самаре. Как стало известно, вопиющий случай произошел в воскресенье, 23 июля, в самарской стоматологической клинике «Практика», это  на проспекте имени Ленина.  Там скончался пятилетний мальчик, которого привели  на прием, чтобы вылечить кариес.

По предварительным 

24 июля 2017, 04:01
В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке

В Самаре борец с коррупцией попался на крупной взятке

Учредитель региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» предстанет перед судом. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере. Рассматривать уголовное дело будут служители Фемиды Кировского района.

Согласно материалам следствия, преступление было совершено 24 марта. Силовики задержали общественника с поличным на 

13 июля 2017, 01:43
Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек

Наживались на глухонемых: самарцы организовали финансовую пирамиду и обманули более 500 человек

Самарские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Самары: двоих мужчин 38 и 52 лет, а также 40-летней женщины. По версии Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области, они мошенническим путем получили от доверчивых жителей 

4 июля 2017, 03:35
Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина.  Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после 
30 июня 2017, 07:00
В России создали вечные антикариесные нанопломбы

В России создали вечные антикариесные нанопломбы

Российские специалисты создали посредством нанотехнологий уникальный материал, способный предотвращать возникновение кариеса на протяжении всей жизни. Как утверждается, он обеспечивает зубам сверхвысокую степень защиты зубов от микроорганизмов. Открытие сделали ученые из отечественного НИТУ "МИСиС".
Эксперты уже назвали изобретение революцией в области 

5 апреля 2017, 04:06
Москвичка умерла на приеме у стоматолога после укола

Москвичка умерла на приеме у стоматолога после укола

На приеме у стоматолога московская пенсионерка планировала расстаться с больным зубом, а рассталась с жизнью. Это случилось вскоре после инъекции обезболивающего средства «Ультракаин».
 
ЧП произошло в платной стоматологической клинике на Мичуринском проспекте в Москве. 64-летняя гражданка Н. Михалёва обратилась туда 
25 июня 2015, 03:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна