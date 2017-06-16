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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

МЧС: вечером 13 июня в Самаре возможно резкое ухудшение погоды

МЧС: вечером 13 июня в Самаре возможно резкое ухудшение погоды

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с семи часов вечера 13 июня до 19:00 14 июня возможна гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду, передает МЧС.

Напомним, 12 июня самарские синоптики зафиксировали суточный максимум осадков, в 

13 июня 2017, 01:48
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

На сегодня в Самарской области, так же как еще в двух десятках регионов Центрального и Приволжского округов, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погоды, местами дождь, гроза и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям 

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Такое вот лето: МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России

По данным МЧС, погодные условия ухудшатся в 22 российских регионах. Речь идет о дождях с грозами, граде и усилении ветра до 24 метров в секунду.
В перечне неблагоприятных, с точки зрения метеоусловий, регионов Московская, Владимирская, Тамбовская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и 

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В Самаре снова объявлено штормовое предупреждение

В Самаре снова объявлено штормовое предупреждение

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре. Объявлено штормовое предупреждение. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в первый день лета, 1 июня, в городе и по области в дневное время ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Возможно усиление ветра до 20 
31 мая 2017, 02:53
В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза

В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза

Сегодня в Сызрани днем прошла, пожалуй, первая в этом сезоне гроза. Ненастье с громом и молнией длилось около 20 минут. В районе улицы Декабристов еще и выпал град. Размер ледышек составил около 1-1,5 сантиметров. Спустя буквально 20 минут вновь выглянуло 
27 мая 2017, 01:55
В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Днем во вторник, 2 мая, на территории региона ожидается до +27 градусов по Цельсию. Однако уже на следующий день температура понизится, пройдет дождь и возможна гроза, сообщается на сайте Приволжского УГМС.
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МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре

МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре

Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение о сильном ветре и гололеде на территории региона.  Ведомство приводит прогноз Приволжского УГМС на понедельник, 3 апреля. «Сохранится облачная погода, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в 
3 апреля 2017, 09:32
В Самаре в грозу рухнувшие деревья и остановки разбили машины

В Самаре в грозу рухнувшие деревья и остановки разбили машины

В социальных сетях появились фотографии последствий грозы в Самаре. Разбито несколько автомобилей. Как минимум на две машины упали поваленные ветром деревья. Один инцидент произошел на улице Московском шоссе.

Ещё на одну машину опрокинулся павильон остановки общественного транспорта.  Это случилось 
27 июня 2016, 03:22
В Самаре возможно усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду

В Самаре возможно усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду

Городская администрация разослала штормовое предупреждение от синоптиков.

«Ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду с сохранением до середины дня 6 ноября», - сообщили в мэрии со ссылкой на Приволжское УГМС.

В выходные, 7 и 
6 ноября 2015, 09:36
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает сайт областного МЧС. По данным ведомства, сегодня вечером, 22 июня, следует ожидать шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, также местами могут пройти ливни и град. МЧС напоминает, что при 

22 июня 2014, 07:23
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