В Самарской области в ближайшее время начнется гроза, которая, по прогнозу, может продлиться до конца дня. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Непогода ожидается в Тольятти и на территории Ставропольского района. Мэрия Автограда распространила штормовое предупреждение.
При сильном ветре горожанам рекомендуют плотно закрыть окно, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть на улицу.
Людям, которых непогода застала на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи. Автомобили на улице лучше не оставлять. Если гаража нет, то лучше всего припарковать машину подальше от деревьев и рекламных щитов.
|
МЧС: вечером 13 июня в Самаре возможно резкое ухудшение погоды
|
13 июня 2017, 01:48
|
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
|
1 июня 2017, 11:16
|
Такое вот лето: МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России
|
1 июня 2017, 10:11
|
В Самаре снова объявлено штормовое предупреждение
|
31 мая 2017, 02:53
|
В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза
|
27 мая 2017, 01:55
|
В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь
|
2 мая 2017, 05:42
|
МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре
Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение о сильном ветре и гололеде на территории региона. Ведомство приводит прогноз Приволжского УГМС на понедельник, 3 апреля. «Сохранится облачная погода, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в …
|
3 апреля 2017, 09:32
|
В Самаре в грозу рухнувшие деревья и остановки разбили машины
В социальных сетях появились фотографии последствий грозы в Самаре. Разбито несколько автомобилей. Как минимум на две машины упали поваленные ветром деревья. Один инцидент произошел на улице Московском шоссе.
Ещё на одну машину опрокинулся павильон остановки общественного транспорта. Это случилось …
|
27 июня 2016, 03:22
|
В Самаре возможно усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду
|
6 ноября 2015, 09:36
|
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
|
22 июня 2014, 07:23