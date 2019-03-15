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Материалы по теме:

В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В четверг, 14 марта, в Новокуйбышевске спасатели доставили на берег молодого человека, который провалился под лед. Ранее взрослый мужчина и 19-летний парень отправились порыбачить на реку Кривуша. Но из-за потепления лед на реке стал неоднородным и тонким, парень провалился. Мужчина, 
15 марта 2019, 04:33
В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
 
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке 
15 марта 2019, 02:51
Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре 
15 марта 2019, 02:30
В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.

- Руководство предприятия сразу же отреагировало. 
15 марта 2019, 01:33
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он 
15 марта 2019, 08:48
Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре попал в ТОП-30 лучших в России

Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре попал в ТОП-30 лучших в России

Внутреннее оформление музея легендарного режиссера Эльдара Рязанова в Самаре вошло в число 30 лучших общественных интерьеров в России. Таковы результаты конкурса журнала «Проект России». Все задумки дизайнеров оценивало международное жюри, в которое входили директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас, основатели 
14 марта 2019, 02:00
Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

В понедельник, 11 марта, на совещании в городской администрации Самары представили нового руководителя департамента образования. Пост заняла Елена Чернега. Как отметили в самарской мэрии, у нее большой опыт работы в системе образования и на муниципальной службе. Ранее она была учителем 
11 марта 2019, 02:39
Самарцы выбирают «Блогера года»

Самарцы выбирают «Блогера года»

Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». В рамках мероприятия будет разыграна номинация – «Лучший самарский автор в Facebook».

Конкурс пройдет в три этапа – 1/4 финала, полуфинал и финал.

Расписание:

1/4 финала: 5 марта 
7 марта 2019, 12:59
Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем 
5 марта 2019, 08:46
В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

11 млрд рублей направили на социалку.
1 марта 2019, 05:20
Горячая штучка: жена самарского олигарха поселилась в самом дорогом отеле Лас-Вегаса и готовится к конкурсу «Миссис мира»

Горячая штучка: жена самарского олигарха поселилась в самом дорогом отеле Лас-Вегаса и готовится к конкурсу «Миссис мира»

Конкурс красоты «Миссис мира 2019» в этом году пройдет в американском городе Лас-Вегас. Самую прекрасную замужнюю женщину мира будут выбирать с 29 апреля по 4 мая. В качестве площадки для мероприятия организаторы выбрали один из самых шикарных и дорогих местных 
1 марта 2019, 11:22
В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

Во вторник, 26 февраля, стало известно о новых кадровых решениях в региональном МВД -  пост начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области занял полковник полиции Павел Жилюнов. Ранее он был заместителем начальника Управления по контролю за оборотом 
27 февраля 2019, 09:04
Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Главой Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, на заседании губдумы. Смена руководителя ведомства связана с регламентом его работы. Председатель Счетной палаты не может занимать этот пост более 5 лет. Полномочия предыдущего 
26 февраля 2019, 12:53
В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста

В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста

В пятницу, 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Самаре торжественно открыли скульптурную композицию в честь армейцев. Четыре бронзовые скульптуры расположены около здания Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона. 

- Скульптура состоит из четырех частей, на которых изображены пехотинец, лётчик, 
22 февраля 2019, 04:38
Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018»

Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018»

Совсем немного времени остается до того момента, как самарцы смогут выбрать лучшего ЖЖ-автора в нашем городе. 1 марта стартует голосование в конкурсе «Блогер года - 2018». Он проходит уже в восьмой 
22 февраля 2019, 03:03
В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева

В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева

Стало известно, что под тяжестью снега обвалилась крыша у памятника архитектуры - доходного дома купца Челышева, расположенного на улице Красноармейской, 60. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, обвал пришелся на чердак, пишет progorodsamara.ru. По словам старшего по дому 
22 февраля 2019, 12:59
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