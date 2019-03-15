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В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед
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15 марта 2019, 04:33
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В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»
В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке …
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15 марта 2019, 02:51
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Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф
Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре …
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15 марта 2019, 02:30
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В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира
В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.
- Руководство предприятия сразу же отреагировало. …
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15 марта 2019, 01:33
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В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
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15 марта 2019, 08:48
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Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре попал в ТОП-30 лучших в России
Внутреннее оформление музея легендарного режиссера Эльдара Рязанова в Самаре вошло в число 30 лучших общественных интерьеров в России. Таковы результаты конкурса журнала «Проект России». Все задумки дизайнеров оценивало международное жюри, в которое входили директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас, основатели …
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14 марта 2019, 02:00
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Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега
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11 марта 2019, 02:39
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Самарцы выбирают «Блогера года»
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7 марта 2019, 12:59
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Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем …
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5 марта 2019, 08:46
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В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры
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1 марта 2019, 05:20
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Горячая штучка: жена самарского олигарха поселилась в самом дорогом отеле Лас-Вегаса и готовится к конкурсу «Миссис мира»
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1 марта 2019, 11:22
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В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска
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27 февраля 2019, 09:04
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Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
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26 февраля 2019, 12:53
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В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста
В пятницу, 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Самаре торжественно открыли скульптурную композицию в честь армейцев. Четыре бронзовые скульптуры расположены около здания Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона.
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22 февраля 2019, 04:38
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Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018»
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22 февраля 2019, 03:03
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В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева
Стало известно, что под тяжестью снега обвалилась крыша у памятника архитектуры - доходного дома купца Челышева, расположенного на улице Красноармейской, 60. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, обвал пришелся на чердак, пишет progorodsamara.ru. По словам старшего по дому …
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22 февраля 2019, 12:59
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